Paušální daň začíná platit od roku 2021. Vyplatí se vám?

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion korun a nejsou plátci DPH, budou mít od 1. ledna 2021 možnost odvádět pouze paušální daň. Senát 19. listopadu 2020 schválil zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Senátoři k návrhu ještě připojili technickou úpravu v rozpočtovém určení daní. K definitivnímu rozhodnutí o konkrétní podobě daně by mělo dojít počátkem prosince.

Návrh Senátu na technickou úpravu rozpočtového určení daní má odstranit výjimku u daně z příjmů fyzických osob placených na základě daňového přiznání. Příjmy z této daně byly do současnosti rozděleny na 40 % určených přímo pro státní rozpočet a 60 %, jež se následně dělily mezi stát, kraje a obce. Zmíněná výjimka bude nyní odstraněna a rozpočty samospráv se budou podílet na 100 % výnosu této daně. Ministerstvo financí senátní úpravu podporuje.

Ihned po dokončení legislativního procesu připraví Finanční správa manuál, jak o paušální režim daně požádat. Půjde o jednoduchý formulář k odeslání na místně příslušný finanční úřad, podotýká Alena Schillerová, ministryně financí.

Přínosem paušální daně má být snížení administrativní zátěže. Přihlásit se k ní můžete dobrovolně, a pokud tak učiníte, zaplatíte pouze jednu měsíční paušální platbu. Čímž budete mít vyřešenou povinnost odvést daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Stačit vám k tomu bude pouze jeden formulář. Už nebudete muset vyplňovat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Místo se třemi úřady tak budete komunikovat pouze s jedním, s finančním úřadem. Někteří živnostníci také s přechodem na paušální daň ušetří, mnohým se ale z finančního hlediska nevyplatí.

Na kolik vás vyjde paušální daň?

Na příští rok vychází paušální daň na 5469 Kč měsíčně. Za celý rok tedy odvedete 65 628 Kč. Paušální daň zahrnuje minimální odvod na zdravotním pojištění ve výši 2393 Kč, daň z příjmů ve výši 100 Kč a navýšený minimální odvod na sociálním pojištění o 15 %. To pro příští rok odpovídá částce 2976 Kč.

Navýšení minimálního sociálního pojištění o 15 % má přinést zvýšení důchodů živnostníkům. Většina si totiž platí jen nezbytné minimum. Vyšší důchodové pojistné má posílit průběžný pilíř a pozitivně ovlivnit důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována.

Jestliže splňujete podmínky (váš roční příjem nepřesahuje 1 milion korun a nejste plátci DPH) a rozhodnete se do režimu paušální daně od příštího roku vstoupit, musíte to finančnímu úřadu oznámit nejpozději 10. ledna 2021. Pokud tento termín zmeškáte, nezbude vám, než se do systému přihlásit až v roce 2022.

Přihlášením k dani přijdete o možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy

Když ale do režimu paušální daně vstoupíte, přijdete o možnost uplatnit všechny daňové slevy a úlevy. Tedy třeba slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebudete moci odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. Což je také jeden z důvodů, proč se přechod na paušální daň vyplatí jen některým živnostníkům.

Podívali jsme se na to, za jakých okolností se vám paušální daň vyplatí. Vzali jsme v úvahu roční příjmy z podnikání ve výši 500 tisíc Kč. Poté jsme vypočítali daň z příjmů (při využití 40%, 60% a 80% výdajového paušálu) a minimální roční výši pojistného na důchodovém a zdravotním pojištění. Vycházíme přitom z odvodů platných pro letošní rok.

Do výpočtu jsme zahrnuli variantu pro bezdětné a pro rodiče uplatňující slevu na jedno nebo dvě děti. Počítáme se slevou na poplatníka, ale neuplatňujeme slevu na manžela/manželku. V tabulkách dále uvádíme vypočítanou daň (případně daňový bonus), roční výši pojistného na důchodové pojištění a zdravotní pojištění. Daň a odvody jsme poté sečetli dohromady (daňový bonus odečetli) a vydělili dvanácti, aby se výsledek dal porovnat s navrhovanou výší paušální daně.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 40% paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 40% paušál Počet dětí Daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: důchodové pojištění Pojistné za rok: zdravotní Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce 0 1107 Kč 13 284 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 78 912 Kč 6576 Kč 1 –160 Kč –1920 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 63 708 Kč 5309 Kč 2 1777 Kč –21 324 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 44 304 Kč 3692 Kč

Pro příjmy z podnikání ve výši 500 tisíc Kč ročně (průměrně 41 666 Kč měsíčně) a využití 40% výdajového paušálu by se jednotná daň 5469 Kč vyplatila v prvním případě pro osoby, které neuplatňují slevu na děti. Ve dvou dalších variantách je souhrn měsíčních odvodů nižší než zamýšlená jednotná daň.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 60% paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 60% paušál Počet dětí Daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: důchodové pojištění Pojistné za rok: zdravotní Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce 0 143 Kč 1716 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 63 912 Kč 5326 Kč 1 1410 Kč 16 920 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 48 708 Kč 4059 Kč 2 3027 Kč 36 324 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 29 304 Kč 2442 Kč

V případě ročních příjmů z podnikání 500 tisíc Kč a výdajového paušálu ve výši 60 % by se přechod na jednotnou daň nevyplatil ani v jednom z modelových příkladů.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 80% paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 80% paušál Počet dětí Daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: důchodové pojištění Pojistné za rok: zdravotní Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce 0 573 Kč 6876 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 58 752 Kč 4896 Kč 1 1840 Kč 22 080 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 43 548 Kč 3629 Kč 2 3457 Kč 41 484 Kč 35 040 Kč 28 244 Kč 24 144 Kč 2012 Kč

Ani pro řemeslníky či zemědělce, kteří využívají 80% výdajové paušály, zřejmě jednotná daň nebude lákadlem, finančně se jim nevyplatí.

Obecně platí, že ušetřit na ní mohou spíše živnostníci s ročními příjmy přesahujícími 500 tisíc. Ministerstvo financí proto odhaduje, že by se do systému mohlo přihlásit zhruba 140 tisíc lidí z celkového počtu živnostníků, kteří pro ni splňují podmínky. Pokud se vám paušální daň nevyplatí, můžete zůstat u stávajícího systému, kdy ale budete muset každý rok podat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a českou správu sociálního zabezpečení tak jako doposud.