Ověření totožnosti nebo vyřízení hypotéky. Bankovní identitu nabízejí první firmy

Bankovní identita je jakousi digitální občankou, která slouží k ověření uživatele na internetu. Výhodou je, že přístupy do svého internetového bankovnictví můžete využít jak v komunikaci se státem, tak nově i v komunikaci se soukromými společnostmi.

Služba BankID byla spuštěna 1. června a je funkční pro první firmy. Seznam společností, které už službu spustily, a těch, které už mají podepsanou smlouvu, ale čeká se na implementaci do systémů, bude společnost BankID pravidelně aktualizovat. Kromě toho podle mluvčí společnosti Bankovní identita Moniky Otradovcové běží jednání s dalšími stovkami firem.

Ověření totožnosti, nahlížení do registrů

BankID už nyní využijete například na portálu Power exchange, kde slouží mimo jiné pro registraci. U pojišťovny Simplea pro účely sjednání životního pojištění, investiční skupina Wood & Company přes bankovní identitu ověřuje nové klienty, server Hyponamiru.cz ji používá pro vstupní ověření totožnosti klienta při žádosti o hypotéku.

Aktuálně využíváme systém pro identifikace klienta dle AML zákona před nahlížením do bankovních a nebankovních registrů při posuzování hypotečního úvěru. Máme velmi pozitivní ohlasy z řad klientů a aktuálně hledáme další možnosti jeho využití, řekl serveru Měšec.cz CEO Hyponamiru.cz Miroslav Majer. Službu už podle něj využily desítky lidí.

Možnosti využití jsou podle Otradovcové široké. Jako příklad uvedla poptávku od zubní ordinace, která by identitu ráda využila pro souhlas se zákrokem.

S firmami to jde zatím přes dvě banky, další budou následovat

Z bank zatím nabízí BankID pro komunikaci se soukromým sektorem Česká spořitelna a ČSOB (pro komunikaci se státem už víc bank). Podle Otradovcové se v následujících měsících přidají další tři a do konce roku by mělo identitu pro firmy nabízet 10 největších bank tuzemských bank, které jsou zároveň akcionáři společnosti Bankovní identita.

U ČSOB, která spuštění BankID oznámila včera, se k jednotlivým firmám a jejich službám jde přihlašovat prostřednictvím dvoufaktorového ověření, tedy přihlášení potvrdit pomocí SMS kódu nebo v mobilní aplikaci Smart klíč. Všechny informace o přihlašování se evidují. Podle banky tak bude mít každý klient přehled, u jakých třetích stran byla identita využita a v jaké míře.

„Naše klienty chci ujistit, že pokud BankID budou využívat, nemusí se bát o svá data a hesla. Samotné ověření probíhá v bezpečném prostředí naší banky. Firmy ani provozovatel BankID přihlašovací údaje neuvidí, stejně jako my v ČSOB nemáme přístup k informacím, které klient vyřizuje na soukromých nebo státních portálech,“ uvedla mluvčí ČSOB Michaela Lhotková.

ČSOB patří spolu s dalšími velkými bankami (Air Bank, Česká spořitelna, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank) mezi zakládající akcionáře společnosti Bankovní identita, která v České republice poskytuje služby elektronické identifikace a podpisu na základě digitálních identit klientů.

Komunikaci se státem už umí víc bank

Bankovní identitu můžete vedle komunikace s firmami využít i pro komunikaci a ověření totožnosti se státem. Bankovní identitu si zřídíte u svojí banky, pokud ji už nabízí. Seznam těch, které to umí, je už o něco širší než ten pro komunikaci s firmami. K poskytování služeb bankovní identity je nutná akreditace od ministerstva vnitra. Tu prozatím získaly tyto banky:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

V následujících třech měsících by měla bankovní identitu nabídnout také Raiffeisenbank, Equa bank a UniCredit Bank. Na podzim se má přidat také mBank.

Bankovní identitu můžete použít zejména pro přihlášení na Portálu občana, odkud vede cesta k dalším online službám státu, jako je:

registr řidičů

katastr nemovitostí

výpis z trestního rejstříku

živnostenský rejstříku

přihlášení k portálu ČSSZ

Přes bankovní identitu se můžete přihlásit také na portál Moje daně, kde jde podat daňové přiznání online. Žádné další prokazování totožnosti není třeba, nepotřebujete k tomu ani datovou schránku. Bankovní identita umožňuje vedle identifikace pro přihlašování také elektronicky podepisovat dokumenty či automaticky předvyplňovat formuláře na webech nebo v aplikacích. Služba je zdarma jak pro klienty, tak pro stát.

Smyslem bankovní identity je, že si pro elektronickou komunikaci s úřady, potažmo firmami, nemusíte zřizovat žádné nové přihlášení, využijete své stávající přihlášení k elektronickému bankovnictví. Banky identitu klientů ověřují v registru obyvatel, a BankID proto v elektronické komunikaci nahradí identifikaci občankou nebo pasem.

Dostat se na úroveň, kde bude bankovní identitu k přihlašování a ověřování používat drtivá většina Čechů opakovaně, je podle společnosti Bankovní identita otázkou dvou až tří let. Banky mají už zhruba 5,5 milionu uživatelů bankovní identity, tedy klientů internetového bankovnictví. Do konce roku by mělo mít ke službě přístup téměř osm milionů klientů bank.