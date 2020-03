 »   »  Ošetřovné na celou dobu zavřených škol, nárok budou mít podnikatelé

Ministerstvo práce představilo návrh zákona na pátečním jednání vlády. Cílem je finančně pomoci rodičům, kteří v současné mimořádné situaci způsobené šířením koronaviru zůstali s dětmi doma. Aby mohla opatření začít platit co nejrychleji, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová požádala o projednání návrhu ve stavu legislativní nouze.

Návrh oproti současnému stavu zavádí ošetřovné pro děti až do 15 let věku a zároveň umožňuje čerpat ošetřovné i pro OSVČ. Zároveň se prodlouží doba pro čerpání ošetřovného ze stávajících 9 dnů na celou dobu, kdy budou uzavřeny školy, bez ohledu na to, jak to bude trvat dlouho, uvedla k opatřením Maláčová.

Prodloužení doby ošetřovného

V nemocenském pojištění se podle představeného návrhu prodlužuje podpůrčí doba pro ošetřovné, a to o dobu, po kterou trvalo uzavření příslušného zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Stávající stav, kdy je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, se tak rozšíří. Zároveň bude po tuto dobu umožněno poskytovat ošetřovné na děti ve věku až do 15 let. Tím se zvyšuje stávající hranice 10 let.

Mimořádná pravidla mají řešit také problém pro rodiče hendikepovaných dětí umístěných například v denních stacionářích. O jejich uzavření po dobu nouzového stavu v pátek rozhodla vláda. Nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o nezaopatřené zdravotně hendikepované děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost).

Důvodem je nutnost se postarat při uzavření příslušného zařízení i o tyto děti, i když se nejedná o dětské zařízení nebo o školu, uvedla Maláčová.

Ošetřovné i pro OSVČ

Velkou změnu má návrh přinést také pro OSVČ. Ti budou moci čerpat ošetřovné za stejných podmínek, jako zaměstnanci. Tedy v případě, že pečují o dítě do 15 let věku nebo o starší nezaopatřené zdravotně hendikepované dítě a kvůli uzavření příslušných zařízení z důvodu epidemie nemohou dále pracovat.

OSVČ totiž dosud nemají nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění. Tento příspěvek bude představovat samostatnou dočasnou sociální dávku, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka úřadu práce.