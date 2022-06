Tímhle už v obchodě brzy nezaplatíte. Jaké bankovky přestávají platit a kde je vyměnit?

Koncem června skončí platnost starších vzorů některých bankovek. Pokud je nestihnete utratit, nic se neděje, na výměnu budete mít několik let.

Kterým bankovkám končí platnost

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů některých bankovek. Konkrétně jde o bankovky s nominální hodnotou:

100 Kč vzor 1995 a 1997,

200 Kč vzor 1996 a 1998,

500 Kč vzor 1995 a 1997,

1000 Kč vzor 1996,

2000 Kč vzor 1996 a 1999.

Konec bankovek vychází z Vyhlášky č. 398/2021 Sb. ze dne 18. října 2021 o ukončení platnosti bankovek. Centrální banka už končící vzory průběžně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti, ačkoli až do 30. června je můžete standardně využívat při všech hotovostních platbách. Od 1. července 2022 už ale půjde o neplatné bankovky.

V oběhu naopak zůstanou novější vzory bankovek s nominální hodnotou:

100 Kč vzor 2018,

200 Kč vzor 2018,

500 Kč vzor 2009,

1000 Kč vzor 2008,

2000 Kč vzor 2007,

5000 Kč vzor 1999 a 2009.

Jediná bankovka, které se žádná změna netýká, je ta v nominální hodnotě 5000 Kč.

Podle centrální banky je cílem opatření pouze jeden vzor bankovky v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč. Změna má znamenat ulehčení pro obyvatele ČR i zahraniční návštěvníky. Bankovky běžně používaných nominálů budou mít jen jeden platný vzor, a sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek ještě platné a zda se nejedná například o padělek, vysvětluje ČNB.

Počet padělků zadržených na území ČR se přitom v roce 2021 oproti předchozímu roku mírně zvýšil. Loni bylo zadrženo celkem 6836 kusů padělaných a pozměněných bankovek a mincí různých měn a hodnot. Padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí bylo 1394 kusů, což je o 392 více než v roce 2020.

Nejvíce padělanou českou bankovkou se loni stala opět dvoutisícikoruna. Stejně jako v předchozích letech byla většina padělků českých bankovek zadržených v roce 2021 vytištěna na inkoustových tiskárnách – jednalo se oproti loňskému roku téměř o dvojnásobek, tedy o 1237 kusů, což je téměř 92 % takto zachycených korunových bankovek, informovala letos v březnu centrální banka s tím, že na pětistupňové škále nebezpečnosti byly zadržené bankovky hodnoceny nejčastěji 4. stupněm, tedy jako „méně zdařilé“. U takových padělků většinou nejsou ochranné prvky napodobeny vůbec, nebo jen jednoduše.

Ačkoliv po mnoha letech pozorujeme určitý meziroční nárůst tuzemských padělků, nejedná se o nic dramatického. Jak vzhledem k celkovému počtu bankovek a mincí v oběhu, tak zejména k jejich hodnotě lze říci, že je to stále zanedbatelné číslo. Opět se tak potvrzuje, že je česká měna dobře zabezpečená proti pokusům o padělání, uvedl tehdy Oldřich Dědek, člen bankovní rady dohlížející na sekci peněžní.





Padělky Zadrženo v roce 2020

v oběhu Zadrženo v roce 2020

policií Zadrženo v roce 2020

celkem Zadrženo v roce 2021

v oběhu Zadrženo v roce 2021

policií Zadrženo v roce 2021

celkem Padělané bankovky Kč 616 372 988 750 600 1350 Padělané bankovky EUR 289 36 325 246 4783 5029 Padělané bankovky USD 26 0 26 359 0 359 Padělané bankovky ostatní 14 0 14 10 0 10 Padělané mince Kč 0 0 0 0 0 0 Padělané mince ostatní 20 0 20 33 0 33 Pozměněné bankovky a mince Kč 14 0 14 44 0 44 Pozměněné bankovky a mince ostatní 2 0 2 11 0 11 Celkem 981 408 1389 1453 5383 6836

Zdroj: Česká národní banka

Aby se vám padělek nedostal do peněženky, musíte znát dobře ochranné prvky bankovek. Podívejte se na ně ve videu centrální banky.

Jak poznáte bankovky, které přestávají platit?

Jednotlivé vzory bankovek se od těch nadále platných odlišují letopočtem zobrazeným na lícní straně a některými dalšími ochrannými prvky.

Úplně nejjednodušším odlišovacím znakem končících a nadále platných bankovek je šířka vertikálního stříbřitého přerušovaného proužku. Stahované starší vzory mají tento proužek úzký a jeho barva se při naklopení nijak nemění.

Novější vzory mají tento ochranný prvek širší a při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou.

Co dělat, když je nestihnete utratit?

Pokud máte bankovky, kterým bude končit platnost, doma v matraci, nemusíte si jako Neruda lámat hlavu, kam s nimi. Do 30. června 2024 je bezplatně můžete vyměnit na pokladnách bank i krajských pobočkách České národní banky (ČNB), které najdete v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Plzni a Ústí nad Labem.

Od 1. července 2024 už bude výměna možná jen na pokladnách ČNB. Tato možnost už ale nebude nijak časově omezená.





Od 1. července je vezměte do banky, ne do krámu

Postup centrální banky, komerčních bank i dalších právnických a fyzických osob po ukončení platnosti zmíněných bankovek stanovuje zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Podle něj mají povinnost přijímat neplatné bankovky pouze úvěrové instituce provádějící pokladní operace a dále také Česká národní banka. Tyto úvěrové instituce jsou povinné přijímat neplatné bankovky pouze po dobu, po kterou musí provádět jejich výměnu. V tomto případě tedy do 30. června 2024. Od 1. července 2024 se tato povinnost vztahuje už jen na centrální banku.

Zmíněné úvěrové instituce a ČNB musí vyměňovat neplatné tuzemské bankovky bezplatně bez omezení za podmínky, že jim je předložíte roztříděné podle nominálních hodnot.

Na obchodníky se tedy povinnost přijímat neplatné bankovky nevztahuje a zákon jim dává právo je jako úhradu za zboží odmítnout. V případě, že by je nějaký subjekt přijal, platí, že je nesmí už dál vrátit do oběhu. Pokud by vám tedy od 1. července 2022 chtěl někdo v krámě nebo např. ve směnárně vrátit nějakou z bankovek s úzkým stříbřitým proužkem, nemá právo to dělat.