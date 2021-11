Na soukromí zapomeňte, Google a Facebook si vás najdou

Všechno, co na internetu děláte, zanechává virtuální stopu, na základě které jste jako jedinci dohledatelní. A nejde jen o to, že si na svůj profil na sociálních sítích přidáváte fotografie a statusy či komentujete příspěvky ostatních, nebo vyhledáváte informace přes Google. Stačí, když si v internetovém e-shopu jednou prohlížíte perské koberce. Krátce na to na internetu vidíte jednu reklamu na orientální koberce za druhou.

Souhrn těchto informací se nazývá digitální stopa. Záznam o vaší činnosti se uchovává v zařízení, které používáte, ať už je to počítač, chytré hodinky, mobilní telefon nebo tablet. Dohledat se dají všechny diskuze pod články, e-mailové adresy, telefonní čísla, co přes internet kupujete, jaké stránky si prohlížíte, kde se fyzicky pohybujete a Google objeví i vaše fotografie, které jste si nahráli na sociální sítě. Záleží na tom, jak často se ve virtuálním světě pohybujete a také kde a jaké své osobní údaje uvádíte. Nikdo z nás si přitom za roky používání internetu nepamatuje, kde všude a v jakých souvislostech o něm existují záznamy.

Část informací, ze kterých se skládá naše digitální stopa, zveřejňujeme vědomě, ne vždy je s nimi však nakládáno s našim vědomím. Navíc mnoho dat je zaznamenáváno bez našeho vědomí a souhlasu. Vědomá digitální stopa. Dobrovolně ji vytváříte Vaše profily a blogy,

sdílení na sociálních sítích (fotografie, komentáře, vlastní příspěvky),

diskusní fóra, názory pod články. Nevědomá digitální stopa. Automaticky se ukládá bez potřeby souhlasu IP adresa vašeho počítače,

informace o čase stráveném na určité webové stránce a vaší činnosti (cookies),

vaše vyhledávání ve vyhledávačích,

informace o místě vašeho pohybu, historie polohy (sdílení polohy na sociálních sítích, vyhledávání cesty v mapách, pokud máte telefon nebo tablet s Androidem, Google o vás ví, kde jste byli, jak dlouho i kam jste se pak přesunuli),

forma psaní na klávesnici.

Mne se to netýká, jsem zodpovědný

Máte pocit, že vás se většina z výše uvedených věcí netýká, protože k osobním datům přistupujete zodpovědně a na svém profilu či sociálních sítích, kde jste zaregistrovaní pod občanským jménem, byste například e-mail a telefon nikdy neuvedli. I tak se vám ale nejspíš stane, že při zadávání inzerátu na prodej lyží nebo vrtačky na opatrnost zapomenete a u svého jména uvedete e-mail, telefon a pro jistotu i adresu bydliště. Pak už záleží jen na tom, jak vytrvalý je ten, kdo si informace o vás zjišťuje, aby si vaše kontaktní údaje spojil s profilem na sociálních sítích.

Součástí vaší digitální stopy jsou navíc i data, která se ukládají bez vašeho vědomí (ale ne nelegálně). Byly dokonce zaznamenány případy, kdy se lidem, využívajícím hlasové vyhledávání aktivovaných pomocí „Ok Google“, zobrazovala reklama na předměty, které ve vyhledávačích svých telefonů nezadávali.

Za data o vaší osobě, která mají komerční potenciál, jsou společnosti ochotné platit nemalé peníze. Díky obchodování s nimi se vám na stránkách, které navštěvujete, objevují reklamy cílené přímo na vás. Možná vám to nevadí. Problém ale je, že prostředí internetu není vždy bezpečné. Na vytváření vaši digitální stopy se mohou kromě vašich přátel, kteří například sdílejí vaše fotografie na sociálních sítích, podílet i ti, co vás v lásce zrovna nemají. Vaši nepřátelé o vás ve virtuálním prostředí mohou šířit nepravdy, úmyslně zkreslovat informace o vás či jinak poškozovat vaše dobré jméno.

Vaše soukromí nezajímá jen obchodníky

Kromě vašich nepřátel se o vás může zajímat také váš současný, případně budoucí šéf. Hledáte si práci a zjišťujete si informace o vašem potencionálním zaměstnavateli na internetu? Buďte si jistí, že on dělá to samé o vás. Jestliže někam posíláte životopis, je pravděpodobné, že personalisté si jen tak pro zajímavost zadají vaše jméno a příjmení do vyhledávače. Snad ani není třeba zdůrazňovat, že tyto sklony k voyerství jim dost usnadníte, když k životopisu přidáte svou fotografii a na sociálních sítích vás najdou pod občanským jménem.

Můžete si říct, že bránit se proti sbírání a uchovávání dat o své osobě budete tím, že se vzdáte sociálních sítí a internetu. To už ale v dnešní době není takřka možné, pokud se neplánujete odstěhovat na pustý ostrov bez přístupu k internetu a přerušit veškeré sociální vazby s jinými lidmi. Jsou však i jiné možnosti, jak o svou digitální stopu pečovat. Cílené odstraňování digitální stopy je pro běžného uživatele obtížné a poměrně nepohodlné.

Jak se můžete chránit?

Můžete například opakovaně mazat cookies, používat TOR, využívat několik různých účtů a profilů, které nebude nic spojovat, čímž ztížíte svou identifikaci. Můžete také webové stránky prohlížet v anonymním režimu prohlížeče nebo zapnout v nastavení prohlížeče službu Do Not Track. Tím dáváte signál, aby webové stránky neshromažďovaly a nesledovaly vaše údaje o prohlížení. Ty se ale vašim přáním nemusí vždy a za všech okolností řídit. Mnoho webů a webových služeb (včetně těch od Googlu) totiž své chování po přijetí požadavku Do Not Track nemění.

Pokud používáte Google můžete svou digitální stopu kontrolovat poměrně snadno pomocí Google Dashboard, který zobrazí a dovolí spravovat data (vyhledávání, fotografie, mapy, e-maily) ve vašem účtu Google. Můžete si také vypnout funkci historie polohy.

Jaké informace o vás shromažďuje Facebook, zjistíte tak, že u svého profilu zvolíte položku Natavení. Dole v části Obecné nastavení účtu klikněte na Stáhnout kopii mých dat z Facebooku. Klikněte na možnost Spustit archivaci.

Zda internetové firmy vaše data na vaši žádost skutečně smažou, není jisté, je to jen otázka důvěry. Ostatně Facebook sám píše, že jde o kopie vašich dat. Jejich originál už navždy má u sebe.

Zmizet z Googlu nebo Facebooku není snadné

Mazání informací z virtuálního prostředí je obtížné. Pomoci vám může například služba Google Alerts nebo web Deseat.me. Deseat.me najde stránky, aplikace a sítě, kde jste registrováni, a vy pak můžete své účty smazat. Google Alerts vyhledá vaše příspěvky, ty následně díky němu můžete smazat buďto přímo vy, správce stránky, nebo o jeho smazání požádat autora příspěvku, pokud k tomu nebudete mít oprávnění. V některých případech odebrání z vyhledávače nestačí. Google může totiž odstranit jen obsah, nad kterým má kontrolu, a pouze stránku vyřadí ze svého indexu. Její obsah zůstane na webu dál, nebude už ale tak dobře dohledatelný.

Založit si profil na Facebooku zvládne i malé dítě, přestože je až od 13 let. Mnohem horší však je s profilem se rozloučit. V nastavení najdete pouze odkaz na deaktivaci účtu Facebooku. Což v praxi znamená, že údaje o uživateli, tedy vás, už nebudu veřejně přístupné, všechna vámi zveřejněná data (statusy, příspěvky, fotografie, sdílení a další) jsou ale pořád na serverech Facebooku. K jejich opětovnému aktivování stačí, abyste se znovu přihlásili ke svému účtu. Pokud chcete trvale smazat účet na Facebooku, použijte odkaz pro smazání a odstranění účtu na Facebooku.

Stejně tak pokud požádáte o odstranění svého profilu na Seznam.cz, všechny vaše příspěvky v diskusích se smažou, nicméně zprávy, které jste poslali dalším uživatelům, zůstávají. Váš uživatelský profil dohledatelný nebude.

