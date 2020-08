Na školní výdaje můžete získat až 38 tisíc. Kdo a jak může o peníze žádat?

Výdaje na vybavení dítěte do školy nejsou zrovna malé. V případě prvňáka jde o tisíce korun. Se zaplacením nákladů na pořízení školního vybavení může v případě nutnosti pomoci stát.

Kdo má na mimořádnou okamžitou pomoc nárok

Nárok na tuto dávku vám vznikne jen v případě, že se ocitnete v hmotné nouzi a nemáte vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dost peněz na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. V takovém případě se můžete obrátit na úřad práce a o dávku mimořádné okamžité pomoci požádat.

Jedná se o dávku nenárokovou, kterou ÚP ČR poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální situace žadatele a odůvodnitelnosti konkrétního výdaje. Konkrétní informace se zájemci dozví na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Specialisté úřadu jsou připraveni jim poskytnout poradenský servis, včetně nasměrování na další instituce, například neziskové organizace, které jim rovněž mohou pomoci, říká mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

V řízení o přiznání dávky podle Beránkové úřad práce posuzuje příjmy a celkové sociální a majetkové poměry rodiny. Současně se bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, pokud dávku přizná, stanoví ÚP ČR s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do výše konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek však nesmí v rámci kalendářního roku překročit 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 Kč, vysvětlila Beránková.

Na co můžete peníze využít

Peníze můžete využít na nezbytné školní potřeby, které nehradí škola. Jednou z mála věcí, které nemusíte platit, jsou učebnice. Ty školy žákům většinou dávají, respektive zapůjčují na daný školní rok. Pořízení ostatních pomůcek je však obvykle na rodičích.

školní pomůcky jako pracovní sešity, učebnice, atd. Jejich seznam by vám měla poskytnout škola

školní aktovka, batoh

cvičební úbor na tělocvik

zájmové kroužky

škola v přírodě, letní tábor, zimní lyžařský kurz

Úřad práce při posuzování žádosti přihlíží k aktuálním cenám konkrétních školních pomůcek v dané lokalitě. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu. Přitom opět platí, že součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit 38 600 Kč.

Počet dětí, na které lze mimořádnou okamžitou pomoc čerpat, není legislativně omezen. Žádost tedy můžete uplatnit na každé dítě v rodině, které potřebuje uhradit nezbytné školní potřeby, které nehradí škola.

Jak o dávku zažádat a co budete dokládat

Pokud se rozhodnete o dávku mimořádné okamžité pomoci související se školou či zájmovými kroužky požádat, obraťte se na příslušný úřad práce. Do žádosti popište sociální a majetkovou situaci vaší rodiny, rozsah nezbytných požadovaných nákladů a jejich předpokládanou cenu. Dále budete muset úřadu práce doložit seznam pomůcek, které po dítěti požaduje jeho škola. Úřad práce na základě toho individuálně posoudí příjmy a celkové sociální a majetkové poměry vaší rodiny. Současně bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, pokud úřad práce dávku přizná, stanoví s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, vysvětluje dále Beránková.

Žádost můžete podat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud se na úřad práce budete chtít vydat osobně, domluvte si raději předem schůzku.

S podáním žádosti nemusíte čekat na září

Pokud už teď víte, že nebudete mít na to, abyste dětem zaplatili věci, které do školy nezbytně potřebují, s podáním žádosti neotálejte. O dávku požádejte s dostatečným předstihem před tím, než budete muset věci nakupovat. Nemusíte s tím čekat na začátek školního roku. Pamatujte však na to, že budete muset úřadu práce doložit seznam věcí, které po vás chce škola nakoupit, vše si proto dopředu zjistěte.