Mýty o půjčkách: Kdy si půjčku vzít a kdy naopak ne

Nechci půjčku zajištěnou nemovitostí, nechci přijít o střechu nad hlavou

I u spotřebitelského úvěru nezajištěného nemovitostí můžete přijít o střechu nad hlavou. Jakmile necháte situaci vést až k exekuci, prodejem nemovitosti může být uhrazen dluh nezajištěného spotřebitelského úvěru. Zajištění nemovitostí slouží pro rychlejší a bezpečnější zajištění daného konkrétního věřitele. Zajištění nemovitostí je časově (zápis na katastru), finančně (odhad nemovitosti) i papírově (komplikovanější a zrádnější smluvní ujednání) náročné. Omezuje člověka po dobu splácení půjčky v nakládání s nemovitostí. A v případě oddlužení je dluh z takovéto půjčky nutné zaplatit plně. Ale to je zhruba vše. Pokud si chcete půjčit či refinancovat větší množství peněz, smluvní ujednání jsou rozumná, nevidím moc důvodů, proč půjčku nezajistit nemovitostí výměnou za podstatně nižší úrokovou sazbu.

Půjčka od známých nepotřebuje smlouvu

Naopak smlouva s rodinou je důležitá, i kdyby byla napsaná selsky a stručně. Nicméně v každém případě doporučuji si vyjasnit (každý z vás má jiné předpoklady) a sepsat (protože paměť obou z vás není dokonalá!) základní věci:

kolik si půjčujete,

s jakou splátkou,

kdy splatíte,

hlavně nezapomeňte na vyjasnění, kdy věřitel peníze může chtít předčasně zpět a za jak dlouho po takovém oznámení je musíte nejpozději vrátit.

Úrok u půjčky od známých by byl nemravný

Možná na jedné nebo na druhé straně bude „morální“ odpor úrok přijmout či dát. Nicméně doporučuji, abyste nabídli známému alespoň úrokovou sazbu, kterou má na spořicím či termínovaném účtě, kde nyní má peníze uloženy. Nebo by měl na termínovaném vkladu, který by teď uzavřel na dobu půjčky. Pokud takový termínovaný vklad neexistuje, nastavte si pravidlo, jak se bude měnit úroková sazba při změně úrokových sazeb na spořicím účtě.

Nezapomeňte, že známý bere minimálně na sebe riziko, že peníze bude potřebovat dřív a u bezúročné (charitativní) půjčky bude jeho nespokojenost z rozdílu úrokových sazeb o to vyšší. A to nemluvím o riziku, že prostě nebudete mít na splácení, ať už z důvodu nemoci, smrti, krachu partnera, likvidační pokuty od státu atd.

Půjčku si mohu vzít, banka ji schválila

To, že banka vám schválila půjčku, neznamená, že je pro vás výhodná, ani že ji zvládnete splácet. Vy sami a jen vy byste měli vědět, jestli a za jakých podmínek půjčku budete schopni splácet a především jestli se vám to, co si pořizujete, ještě vyplatí.

Pojištění není třeba, pokud ho banka nevyžaduje

I když po vás banka nevyžaduje pojištění, neznamená to, že pojištění nepotřebujete. Zvažte, jestli při dlouhodobé nemoci budete schopni splácet, zvažte, jestli při vašem úmrtí to zvládne vaše rodina. A pozor, i když vám banka s úvěrem prodá i pojištění, neznamená to, že po vás nebude chtít doplatit úvěr – pojištění může mít váš případ ve výlukách, vůbec nepojištěn, pojištěn na menší částku.

Půjčku nepotřebuji, nechci kreditku, kontokorent, hypotéku

I když nyní nepotřebujete půjčku, zvažte založení kreditní karty a/nebo kontokorentního úvěru. Získáte zkušenosti při hře s ohněm. Vybudujete si úvěrovou historii. Budete mít více možností, až půjčku budete případně potřebovat, ale banka už by vám z nějakého důvodu nepůjčila.

Máte účel a možnost si vzít hypotéku a přitom ji „nepotřebujete“? Zvažte možnost si ji vzít, především ve formě offsetové hypotéky nebo i v kombinaci s investicí – ať už do vašeho podnikání či na kapitálových trzích. Myšlení dopředu se u půjček opravdu vyplatí, zvláště pokud si můžete vyřídit půjčku, aniž byste ji museli hned čerpat a platit úroky, jako kreditka, kontokorent či offsetová hypotéka.





Půjčka je levná, přeplatím jen x Kč / y %.

„Tuhle půjčku si mohu dovolit, splátka je jen x Kč.“ „Půjčka je levná, je jen za x % p.a.“ Důvody, proč si vzít první půjčku, jsou roztodivné, i půjčka na dovolenou může být rozumná a smysluplná (pokud je to např. investice do zdraví, která se mi v nějaké formě projeví na budoucím příjmu), ale všechny výše zmíněné citáty nejsou z nějakého důvodu rozumné:

Výši přeplacení byste měli porovnat s výši užitku peněz, které jste takto získali. Přeplatíte hypotéku dvakrát? A neušetříte náhodou třikrát tolik na nájemném? Aneb místo na přeplacení se ptejte, jestli užitek půjčky je vyšší než náklady/úrok půjčky .

. Porovnávat dle výše splátky má svůj důvod, ale čím menší splátka, tím delší půjčka bude, tím víc přeplatíte, tím víc by peníze měly být užitečné v dlouhodobém horizontu. Pokud si půjčujete na splátky předchozích půjček, je jakákoliv splátka další půjčky příliš velká.

Úroková sazba půjčky je sice důležitá, ale nezapomeňte na přidružené poplatky, ať už jednorázové (poplatek za vyřízení) či pravidelný měsíční poplatek za vedení účtu. Nezapomeňte ani např. na povinné pojištění. To vše by měl věřitel zahrnout do RPSN, i když nezahrnuje cestovní náklady do banky, ověření podpisu či odhad. Ale rozhodně nezapomeňte na vlastní podmínky smlouvy o půjčce, opravdu jste si je přečetli, rozumíte jim a chápete důsledky? Tedy dívejte se na RPSN, další nepřímé náklady a podmínky půjčky.

Tolik ty nejčastější omyly při sjednávání půjček.

Jak tedy a kdy sjednat půjčku?

Nejdříve byste si měli ujasnit svou finanční situaci: jaké máte příjmy, jaké máte povinné výdaje, jaké máte důležité výdaje, jaké máte zbytné výdaje. Jaké máte úspory, jaké máte dluhy? Jak jistý máte příjem? Jak máte pokryta „rizika“ nemoci, smrti, ztráty zaměstnání, rozchodu/rozvodu, dětí a další – a nemyslím tím jen pojištění.

Co vlastně si chcete za peníze z půjčky pořídit? Co vám to přinese? Co bude znamenat odložení pořízení dané věci?

Jaké zhruba parametry bude mít půjčka? Jaká bude splátka? Kolik budete platit za úroky ve splátce? Jak dlouho budete splácet? Který současný zbytný výdaj omezíte, protože pořizovaný předmět je důležitější?

Jaká bude změna schopnosti splácet při problémech s novou půjčkou, ale i v případě ztráty či zničení pořizovaného předmětu.

U dlouhodobých a střednědobých půjček nezapomeňte započítat i inflaci. Osobně počítám u střednědobých s inflací 2 %, u dlouhodobých s 3 %.

Zvažte vhodný typ půjčky pro vás. Možnosti mimořádných splátek, rychlost sjednání, časové náklady sjednání, šanci, že budete mít možnost splatit půjčku dřív.

Ano, je toho hodně, je to složité, je to nejen časově náročné, a to teprve vybírám typ půjčky a nehledáme konkrétní nabídku konkrétní banky/věřitele. Ale já osobně bych nepodceňoval rozhodnutí vzít si půjčku, ovlivní vás to typicky na několik let.

Pokud jste našli vhodný typ půjčky pro vás – a může to být půjčka s vyšší úrokovou sazbou, např. kontokorent, protože ho rychleji a operativně splatíte a tedy na úrocích zaplatíte méně než u spotřebitelského úvěru s nižší úrokovou sazbou – hledejte vhodné poskytovatele a pečlivě čtěte jejich podmínky.

Našli jste nejvhodnější produkt i banku, u které si jej vezmete a kde víte, že máte šanci půjčku dostat? Dejte šanci svým příbuzným. Nabídněte jim podmínky, které byste dostali u banky – nezapomeňte ale na předčasné splacení z důvodu na straně věřitele – obvykle výměnou za možnost kdykoliv zaplatit dřív. Proč platit bance, když mohu platit známým a tím jim „bezplatně“ pomoct? Má to svá rizika, ale myslím si, že zvláště pro menší půjčky je to výhodné pro obě strany, zvláště když se později role prohodí.

Nepochodili jste u příbuzných, zvažte vysoutěžit půjčku na P2P serverech. Je možné, že vám investoři nabídnou nižší úrok, jedna P2P platforma vám dá rovnou úrok 5,99 % p.a., máte-li vynikající bonitu. Ale pozor na podmínky půjček na P2P serverech – opět zde platí, že nejen úrokovou sazbou je půjčka dána: Čtěte také: P2P půjčky: Platformu vyberte pečlivě, rozhodne o vašem úspěchu

Neberte půjčky na lehkou váhu! Berte rizika, která vám mohou zabránit splácet, vážně. A to i když máte vysoký příjem. Znám klienta, který z důvodu pohodlí a nedostatku času bral pohodlné půjčky a v průběhu let se dostal do obrovských potíží, i když má stotisícový plat… Půjčka je dobrý sluha, ale zlý pán.