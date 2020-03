 »   »  Lidé pobírající sociální dávky možná nebudou muset dokládat příjmy ani náklady

Mimořádné opatření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 26. března schválila vláda, ale ještě je musí posvětit obě komory Parlamentu a následně podepsat prezident republiky.

Dočasné opatření má usnadnit situaci lidem, kteří pobírají některé typy sociálních dávek. Po dobu vyhlášení nouzového stavu a omezení osobního kontaktu mezi lidmi by nemuseli dokládat své současné příjmy ani náklady. Opatření se týká rodin a seniorů pobírající přídavky na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči. Výše zmínění by nemuseli kvůli nároku na výplatu 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Dávky jim budou nadále vypláceny na základě předchozích údajů.

Dočasné opatření má chránit zdraví úředníků i veřejnosti

Cílem opatření je minimalizovat kontakt veřejnosti s pracovníky úřadů práce a omezit posílání zásilek poštou. Chceme teď ulehčit lidem i úřadům život a minimalizovat možnosti přenosu nákazy koronavirem. Omezení papírování je v této složité době naprosto logický krok, uvedla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

V případě, že se lidem pobírajícím dávky během prvního čtvrtletí roku 2020 změnila výše příjmů nebo se jim zvýšily náklady na bydlení a oni mají nárok na větší sociální dávky, mohou tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad práce jim navýší dávky od měsíce, ve kterém danou informaci obdrží.

Současně MPSV navrhuje v rámci dočasného opatření zjednodušení správního řízení při schvalování sociálních dávek. Lidé by mohli podávat žádosti a další podklady pro výplatu sociálních dávek elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřady práce jim budou oznámení o přiklepnutí dávek podávat po dobu vyhlášení nouzového stavu taktéž elektronicky.

Elektronicky by měla jít vyřídit i podpora v nezaměstnanosti

Mimoto by lidé mohli kontaktovat úřady práce elektronickou formou i v případě žádostí o další dávky a podporu či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti by šlo podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailu, poštou, nebo je odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné pracoviště úřadu práce nebo na jiném viditelně označeném místě k tomu určeném.

Omezení provozu úřadů práce platí částečně už teď. Pokud jakoukoli žádost posíláte emailem, nemusíte přikládat elektronický podpis. Stačí, když pošlete jako přílohu sken či fotografii příslušných dokladů (žádost o dávku s podpisem, doklad o uhrazených nákladech na bydlení). Bližší informace najdete na stránkách Úřadu práce ČR. Nezapomeňte do emailu uvést i svůj telefonní kontakt a zpáteční emailovou adresu, aby vás pracovníci úřadu práce mohli v případě jakýchkoli nesrovnalostí kontaktovat.