Léto s covidem. Kde v Evropě ještě potřebujete tzv. covid pas?

Doba dovolených je tady, léto 2022 vypuklo. Lidé jsou po dvou letech covidu-19 hladoví po svých oblíbených destinacích a trávení volna jen na území České republiky mají plné zuby. Zájem o cestování je mnohem vyšší než vloni a letiště, která v minulosti kvůli pandemii propustila značnou část zaměstnanců, nestíhají davy turistů odbavovat. Některé aerolinky kvůli nedostatku personálu ruší lety.

Nicméně kromě smíření se s odbavovacím peklem je zapotřebí se ještě podívat na podmínky jednotlivých států, které se týkají vstupu do země a koronaviru.

Kde ještě potřebujete covid pas a kde už ne?

Zaměřili jsme se zejména na evropské státy a dále na země mimo Evropu, kam Češi rádi jezdí či létají na dovolenou. Dobrá zpráva je, že před začátkem turistické sezóny už většina států povinnost ukázat covid pas nebo negativní PCR test zrušila. V některých zemích však ještě platí povinnost nosit roušku na vybraných místech. A také v našem seznamu ještě najdete země, kde se bez covid pasu neobejdete.

Belgie

Od pondělí 23. 5. 2022 zrušila Belgie povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu do země. Povinnost prokázat bezinfekčnost se vztahuje pouze na osoby přijíždějící z tzv. velmi rizikových oblastí, nicméně v současné době žádný ze států do této kategorie nepatří. Také už není nutné vyplňovat formulář pro příjezd do Belgie.

Bosna a Hercegovina

Veškerá opatření byla zrušena.

Bulharsko

Pro vstup do Bulharska není potřeba žádný certifikát o bezinfekčnosti. Koncem dubna 2022 tuto povinnost bulharské ministerstvo zdravotnictví zrušilo.

Černá Hora

Veškerá opatření byla zrušena.

Dánsko

S platností od 29. března 2022 přestala platit i poslední omezení na vstup do Dánska. Ta se týkala cestujících ze zemí mimo EU/Schengen, kteří měli povinnost podrobit se do 24 hodin po příjezdu do DK testování, pokud předtím nebyli očkováni některou z uznaných vakcín nebo neprodělali onemocnění covid-19.





Egypt

Egyptská nejvyšší komise pro řízení epidemiologických opatření zrušila všechna omezující a ochranná opatření související s epidemií covid-19.

Estonsko

Tato země zrušila veškerá bezpečnostní opatření 16. června 2022.

Finsko

Finsko je jednou z výjimek, kde stále ještě budete muset prokázat bezinfekčnost. Tu lze prokázat certifikátem o absolvovaném očkování, prodělání covidu-19 nebo negativním výsledkem testu. Při zpáteční cestě z Finska do ČR se už nemusíte prokazovat ničím.

Čím se budete muset prokázat?

Potvrzením o ukončeném očkování na covid-19, kdy od poslední dávky uplynulo alespoň 7 dnů, přičemž ukončené očkování bez posilující dávky je uznáváno po dobu max. 9 měsíců, nebo

potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 6 měsících, nebo

negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu, který byl proveden max. 72 hod. před vstupem do země.

Jestliže tyto dokumenty nepředložíte, budete se muset nechat testovat při vstupu do země a poté ještě podruhé za 3–5 dní po vstupu. Tato povinnost platí také pro turisty, kteří nejsou plně očkovaní (mají první nebo žádnou dávku) nebo neprodělali covid-19 v posledních 6 měsících.

Tyto požadavky se nevztahují na děti narozené v roce 2007 a později.

Před vycestováním si prověřte, jaké podmínky má daný dopravce, se kterým cestujete. Dopravci totiž mají právo vás z přepravy vyloučit, pokud jejich podmínky nebudete splňovat, přičemž dopravci mohou mít své interní podmínky jiné, než tyto uvedené.

Francie

Také při cestě do Francie potřebujete covid pas. Podle informací francouzského velvyslanectví potřebujete při vstupu do země doklad o očkování nebo negativní PCR test, který není starší 72 hodin. Doklad o očkování je platný pouze tehdy, pokud splňuje tato pravidla:

2 týdny po druhé dávce u vakcín, kde jsou dvě dávky nutné (Pfizer, Moderna, AstraZeneca),

4 týdny po očkování u vakcín, kde je nutná pouze jedna dávka (Johnson & Johnson)

2 týdny po očkování u vakcín pro osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 (1 dávka vakcíny stačí).

Podmínky se týkají pouze osob starších 12 let. Francie tato pravidla zavedla od 9. června 2022.

Gruzie

Od 15. 6. 2022 již Gruzie nevyžaduje potvrzení o očkování ani PCR testy při vstupu do země. V platnosti zůstávají roušky pouze ve zdravotnických zařízeních.

Chorvatsko

Ode dne 1. května 2022 byla všechna ochranná opatření zrušena.

Irsko

Všechna bezpečnostní opatření byla zrušena.

Itálie

Vstup do Itálie je z hlediska pandemie covidu-19 aktuálně bez omezení. Pozor na povinnost nošení respirátorů FFP2 v dopravě.

Kosovo

Od 1. 5. 2022 je vstup na území Kosova bez omezení.

Kypr

Na Kypr už také nepotřebujete covid pas nebo testy, stále však platí povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě, ve zdravotnických zařízeních, v pečovatelských domech a podobně.

Litva

Do země už můžete odjet bez jakýchkoli omezení.

Lotyšsko

Do Lotyšska se také dostanete bez omezení.

Lucembursko

Od 22. dubna 2022 není nutné při cestě předkládat žádný doklad.

Maďarsko

Do země se dostanete bez omezení.

Malta

Při cestě na Maltu se ještě bez omezení neobejdete. Potřebujete se prokázat:

EU certifikátem o očkování, který je pro Maltu platný od 15. dne do 270. dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let neplatí časové omezení certifikátu po ukončení primárního očkovacího cyklu (tj. není potřeba booster).

Negativním testem: může být antigenní do 24 hod. nebo PCR do 72 hod., provedený uznanými laboratořemi, tedy ne doma provedené testy. Negativní antigenní test je uznáván pouze na EU certifikátech.

Potvrzením o prodělané nemoci covid, které nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu.

Moldavsko

Do země můžete přijet bez jakéhokoli omezení.

Monako

Podobně jako ve Francii i v Monaku je nutné při vstupu do země předložit:

negativní test na covid-19, který není starší 24 hodin, nebo

platné očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění. Toto opatření platí pro všechny osoby od 16 let.

Také zde platí povinnost nošení roušky v dopravě, v uzavřených prostorech i na veřejnosti. Toto opatření se týká osob starších 11 let – chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek. Nikoli však automobilistů.

Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko

Do těchto zemí se dostanete bez jakýchkoli ochranných opatření.

Portugalsko

Zde stále budete potřebovat některý z platných digitálních certifikátů EU:

o ukončeném očkování (dvě dávky, resp. jedna dávka u jednodávkového schématu), přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 a méně než 270 dní (kromě certifikátů EU),

o provedeném očkování 3., tzv. booster dávkou (bez časového omezení platnosti),

o prodělání nemoci před méně než 180 dny,

o negativním výsledku RT-PCR testu provedeného ne dříve než 72 hodin před nástupem cesty,

o negativním výsledku antigenního testu provedeného ne dříve než 24 hodin před nástupem cesty.

Od předložení digitálního certifikátu jsou osvobozeny děti mladší 12 let.

Rakousko, Rumunsko, Řecko

Do těchto zemí se dostanete bez omezení.

Slovensko

Od 6. 4. 2022 byla na Slovensku zrušena vyhláška upravující režim vstupu do země. Můžete přijet i bez povinnosti registrace v systému eHranica a bez prokazování bezinfekčnosti nebo karantény. Zůstává pouze povinnost nosit respirátor v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích.

Slovinsko

Do této země se dostanete bez omezení.

Srbsko

Do této země se dostanete bez omezení, pouze stále platí povinnost nosit roušky ve zdravotnických zařízeních.

Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Do těchto zemí se dostanete bez omezení.

Tunisko

Dospělé neočkované osoby od 18 let musí při vstupu do země předložit:

negativní PCR test obsahující QR kód, který není starší 48 hodin, nebo antigenní test ne starší 24 hodin.

Pro vstup na území Tuniska není limitována platnost očkovacího certifikátu, ale platnost certifikátu mohou limitovat přepravní společnosti.

Je nutné si tedy před cestou zkontrolovat podmínky vašeho přepravce.

Očkované osoby musí předložit certifikát s QR kódem dokazující ukončenou vakcinaci (v případě vakcín Pfizer, AstraZeneca a Moderna minimálně 7 dní staré, v případě vakcíny Janssen minimálně 28 dní staré). Pokud jste očkovaní, nemusíte mít PCR nebo antigenní test.

Může se vám stát, že při příletu na letiště budete vyzváni k namátkovým rychlotestům přímo na místě. Pokud budete pozitivní, musíte do samoizolace.





Turecko

Do této země se dostanete bez omezení.

Velká Británie

Do této země se dostanete bez omezení.

Návrat domů je bez podmínek

Při návratu domů do České republiky už není zapotřebí prokazovat bezinfekčnost. Ministerstvo zdravotnictví zrušilo už od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby, které vstupují na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí.

Nemusíte vyplňovat příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. Je však nutné si podmínky ověřit také u dopravce, který vás poveze domů. Ten může mít ve svých interních pravidlech požadavek doložení bezinfekčnosti (test, očkování, prodělání nemoci).