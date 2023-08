Konec „trestů“ za podpojištění nemovitosti. Pojišťovny možná budou pojistné plnění počítat jinak

Vláda schválila změnu zákona, který pojišťovnám umožňoval krátit pojistné plnění v případě podpojištění nemovitosti pod pojistnou částku, a to zejména v případě totální škody. Pokud změna projde celým legislativním procesem, budou pojišťovny muset vyplatit to, co je ve smlouvě.