Kdy a proč po vás může inzertní web požadovat osobní doklad?

Po generálním úklidu vyřadíte z domácnosti řadu věcí. Nevyužívané oblečení, kuchyňské spotřebiče, nechtěné knihy a další. Vše je ještě funkční, a tak je vám líto vyhodit to do popelnice. Rozhodnete se proto věci poslat dál a za symbolickou cenu je nabídnout na bazaru.

Při registraci do internetového bazaru po vás ale provozovatel webové stránky či aplikace požaduje ofocení průkazu totožnosti. Případně po vás takovou věc vyžaduje zpětně, kdy už zboží prodáte a čekáte na zaslání peněz na účet. Může vůbec provozovatel takové údaje chtít? A co když je poskytnout odmítnete?

Obavy z podvodů

Pořizovat kopie osobních dokladů zní řadě lidí podezřele a nedůvěryhodně. Zejména v souvislosti s tím, jak se právě na online bazarech množí v posledních letech podvody. Lidé jsou opakovaně nabádáni, aby své údaje sdělovali s nejvyšší opatrností. Není proto divu, že nahrát do aplikace na prodej použitých věcí svůj občanský průkaz se řadě lidí nechce.

Za určitých okolností však tato praxe v pořádku je. Je podstatné, aby byl ze strany správce osobních údajů specifikován právní titul, na jehož základě vyžaduje kopírování průkazu totožnosti, uvedl pro Měšec Milan Řepka, tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů.





Důvody, proč vyžadovat kopii občanského průkazu, mohou být různé. Vždy vám ale provozovatel podobných aplikací či webů musí sdělit, proč konkrétně chce po vás vaše údaje. Každý, kdo je požádán o to, aby umožnil pořídit kopii svého průkazu totožnosti, by měl v prvé řadě být informován, zda je požadavek vznášen např. na základě zákona, či zda má jít o pořízení kopie na základě dobrovolného souhlasu, jaké jsou pro to důvody a jaké jsou důsledky odmítnutí, dodává Milan Řepka.

Komu musíte umožnit kopii?

Podle zákona mají některé instituce právo chtít po vás kopii občanského průkazu. Například podle zákona o evidenci obyvatel se kopie vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu přikládá k žádosti o ověření rodného čísla.

Dále pak zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu poněkud nejednoznačně uvádí, že (8) Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

Kdo patří mezi povinné osoby? Například banky a další finanční instituce, které po vás mohou chtít kopii průkazu totožnosti, aby vám založily účet. Pokud ale s pořízením kopie průkazu totožnosti nesouhlasíte, bance to můžete sdělit a většina z nich má alternativní způsob, jak vás ztotožnit a službu vám poskytnout. Viz článek Banka si chce ofotit váš občanský průkaz: musíte souhlasit?

Dále po vás na základě zákona mohou ofocení dokladu totožnosti požadovat instituce zabývající se poskytováním peněžních, investičních a obchodních služeb, ale i například pojišťovny, notáři, obchodník s uměleckými díly a osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy.





Zákon dává vybraným institucím možnost, ne povinnost

Vyžadovat od vás kopii občanského průkazu mohou pouze takzvané povinné osoby, viz výše. Těm k tomu dává pravomoc zákon. Jde ale pouze o fakultativní možnost, nikoli o povinnost. Je na nich, zda si od vás na základě zákona vyžádají ofocení dokladu, nebo vám vyhoví alternativním řešením, jako například některé banky při zakládání účtu.

Vzhledem k tomu, že do povinných osob spadá i osoba, která má oprávnění ke zprostředkování obchodu s použitým zbožím, můžete se setkat s požadavkem ze strany provozovatele takové platformy, abyste jí poskytli svůj doklad totožnosti. Nebo dokonce s tím, že po vás bude provozovatel chtít kopii průkazu totožnosti až po nějaké době. Například až po úspěšných prodejích použitých věcí za několik desítek tisíc korun.

Pokud jí odmítnete poskytnout kopii dokladu totožnosti, ale existuje na tuto kopii zákonný nárok, může vám daná instituce službu odmítnout poskytnout. Například tak, jako některé banky neumožňují alternativu, ale striktně vyžadují kopii dokladu totožnosti, jinak účet žadateli nezaloží.

Kde by to v pořádku nebylo?

V jiných případech by ale nebylo možné podmínit poskytnutí služby kopií občanského průkazu či jiného osobního dokladu. Pokud byste si například půjčovali drahá elektrokola na jednodenní výlet a půjčovna by vám předložila k podpisu smlouvu o výpůjčce, ve které by bylo ustanovení o souhlasu s touto kopií, není to v pořádku.

Podpis smlouvy o výpůjčce nemůže zároveň suplovat souhlas s pořízením a uchováním kopie průkazu totožnosti. Navíc v tomto případě chybí projev vaší svobodné vůle, když tím provozovatel podmiňuje poskytnutí služby.

Pokud byste s pořízením kopie dokladu nesouhlasili, provozovatel půjčovny vás nemůže nutit a zároveň vám na základě vašeho nesouhlasu nemůže odmítnout poskytnutí služby. Měl by správně zvolit variantu, kdy si vaše údaje z dokladu do smlouvy jen opíše.

Nejste si jisti? Podejte podnět k prošetření

Někdy může být situace nejasná a dá se jen obtížně určit, jestli provozovatel dané služby má, či nemá právo po vás chtít ofocení dokladu totožnosti. A určit, zda má právo vám při odmítnutí pořízení kopie zase on odmítnout poskytnout službu.

Pokud si ve vašem případě nejste jisti, můžete podat podnět k prošetření, a to přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stačí vyplnit jejich formulář.