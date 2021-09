Kde musíte za hovor s bankou platit a u které je to zdarma?

Většina bank, které na českém trhu působí, nabízí klientům i potenciálním klientům možnost spojit se s ní telefonicky skrze infolinku či kontaktní centrum. Typ provozované linky se ale liší. Někde jde o placenou linku, jinde o bezplatnou a někde se o náklady dělíte s bankou poměrově.

Jaké linky banky využívají?

Téměř všechny banky a finanční instituce působící v České republice mají zprovozněnou infolinku, skrze kterou se s nimi můžete spojit. V České republice máme 6 typů linek a banky využívají 3 z nich.

Prvním typem jsou pevné linky. Ty začínají číslicemi 2, 3, 4 nebo 5 a jsou devítimístná.

Banky a finanční instituce Telefon na infolinku Air Bank 515 202 202 Equa bank 222 010 222 Fio banka 224 346 800 Hello bank! 257 080 080 mBank 222 111 999 MONETA Money Bank 224 443 636 Raiffeisenbank 412 440 000 UniCredit Bank 221 210 031

Počáteční číslice poukazují na linky z různých krajů v rámci České republiky. Dnes už tento faktor příliš roli nehraje, protože volání na všechny pevné linky máte u svého operátora za nějakou jednotnou sazbu. Ale dříve, když bylo volání na pevné linky zpoplatněno odlišně podle krajů, do kterých jste volali, byla začáteční číslice důležitým faktorem.

Nedá se plošně říci, kolik bude stát váš hovor za minutu, když budete volat na tato čísla. Záleží totiž na tom, jakou smlouvu máte s poskytovatelem telefonních služeb. Tedy zda voláte z pevné linky, nebo z mobilního telefonu a jaký máte tarif. Podle toho může váš hovor nestát ani korunu, pokud máte například neomezený tarif a v rámci paušálu voláte bezplatně na pevné linky i mobilní telefony, ale také můžete zaplatit za hovor i 7 Kč za minutu, pokud voláte například z mobilního čísla na kredit a nemáte úplně výhodně nastavené volání.

Mobilní čísla banky nemají

Dalším typem provozovaných linek jsou mobilní linky. Ty jsou rovněž devítimístné a začínají číslicemi 6 a 7. Tato čísla ale banky pro svá kontaktní centra nepoužívají.

Barevné linky ale používají

Můžete se ale setkat s tím, že banky využívají některé z tzv. barevných linek. S tímto označením přišel kdysi operátor SPT Telecom. Označení se ujalo a tato terminologie je využívána dodnes, ačkoli každý operátor si může tyto linky označit svou barvou a nemusí dodržovat zavedená pravidla.

Co ale musí dodržovat, jsou pravidla platící pro různé typy linek. Tato pravidla určuje vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Ta v příloze uvádí seznam různých přístupových kódů, jinak také prvních trojčíslí, a uvádí jejich konkrétní využití.

Čísla začínající trojčíslím 800 značí linku, kdy voláte na účet volaného. Tento typ linky využívá v České republice skoro polovina bank:

Banky a finanční instituce Telefon na infolinku Artesa, spořitelní družstvo 800 128 836 Banka CREDITAS 800 888 009 Česká spořitelna 800 207 207 ČSOB 800 300 300 J&T Banka 800 707 606 Komerční banka 800 521 521 Peněžní dům, spořitelní družstvo 800 888 232 Poštovní spořitelna 800 300 300 Sberbank 800 133 444 TRINITY BANK 800 678 678

Pro čísla začínající tímto trojčíslím se vžil název zelená linka. Pokud voláte na číslo začínající 800, máte to zdarma, bez ohledu na to, zda voláte z mobilu, či z pevné linky, a bez ohledu na to, jaký máte tarif.

Někdy s bankou náklady sdílíte

Dalším typem linky jsou telefonní čísla, která začínají těmito trojčíslími:

810–819,

830–839,

843–846.

Pro tyto linky se vžil název modrá linka a svými pravidly se od té zelené poměrně liší. Pokud totiž voláte na modrou linku, dělíte si vy a volaný náklady na uskutečněný hovor. Přičemž výši ceny, jakou za volání zaplatíte vy, máte opět v ceníku vašeho operátora, takže může být pro každého volajícího jiná. Tento typ linky u nás využívají jen 2 finanční instituce:

Banky a finanční instituce Telefon na infolinku Expobank 844 844 822 NEY, spořitelní družstvo 810 202 020

Na jednu stranu může být modrá linka pro vás jako volajícího výhodnější, protože část nákladů platíte vy a část banka. Na druhou stranu je ale tato varianta vždy nevýhodná pro ty, kteří mají tzv. neomezené paušály. Tato volání se totiž platí vždy, i když máte neomezený tarif nebo volné minuty.

Zatímco s neomezeným tarifem neplatíte volání ani na zelenou linku, ani na klasickou pevnou linku, volání na modrou linku platíte vždy. Do těchto paušálů se totiž volání na barevné linky nikdy nezapočítává.

V tabulce uvádíme, jakou sazbu zaplatíte za volání na modrou linku v případě, že voláte z mobilního telefonu:

Typ barevné linky T-Mobile O2 Vodafone Modrá linka 4,03 Kč/min. 4,58 Kč/min. 4,58 Kč/min.

Změnu většina z bank nechystá

Pro některé klienty může i v dnešní době neomezených paušálů hrát velkou roli fakt, zda je telefonické spojení s bankou placené, či nikoli. Zejména starší generace často využívá ještě pevných linek nebo mobilních čísel, která však nejsou navázána na paušál, ale na kredit. A pak může hrát roli, zda za každý hovor s bankou musíte platit, nebo ho máte zdarma.

Většina bank, které mají placené infolinky, změnu nechystá. Výjimkou je Expobank. V současnosti provozujeme modrou linku se zvýhodněnou sazbou, kdy hradíme za klienta polovinu nákladů na hovor na tuto modrou linku. O zavedení bezplatné linky do budoucna uvažujeme v zájmu dalšího zkvalitňování našich služeb, uvedl pro Měšec.cz Jakub Švestka, tiskový mluvčí Expobank.

Řada bank navíc dnes nabízí klientům možnost spojit se s nimi i jinak než přes telefon. Například formou chatu, prostřednictvím internetového bankovnictví či přes e-mail. Některé z bank také nabízí služby virtuálního asistenta, který je rovněž bezplatný.