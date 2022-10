Jsou na vašem účtu cizí peníze? Můžete se snadno a rychle stát spolupachateli

Máte svůj bankovní účet, o kterém jste přesvědčeni, že si s ním můžete dělat, co chcete? Do jisté míry to tak samozřejmě je. Ale jestli vám někdo začne tvrdit, že si díky němu můžete zajistit zajímavý přivýdělek, zbystřete. V krajním případě by vás taková brigádka mohla přivést až před soud.

Podle informací Policie ČR a České bankovní asociace v posledních dvou letech narůstá počet tzv. „bílých koní“ nevědomky pomáhajících podvodníkům, kteří z lidí vylákali přihlašovací údaje k jejich bankovním účtům. Ty pak během pár okamžiků „vyluxují“ do poslední koruny. Aby za sebou zametli stopy, potřebují sehnat naivní pomahače, kteří svolí, aby přes jejich bankovní účet proudily cizí peníze, o jejichž původu vůbec nic nevědí.

Bílé koně dělají podvodníkům i studenti vysokých škol

Nejčastějšími bílými koňmi jsou lidé z postsovětských republik, ale jsou to i čeští studenti vysokých škol, kteří se domnívají, že přišli ke snadné brigádě, u které se nenadřou, ale získají zajímavé peníze.

„Náboráři“, kteří je pro tuto činnost naverbují, je hledají přes inzeráty na sociálních sítích, případně postávají na frekventovaných místech a rozdávají slibně vypadajícím typům lidí letáčky slibující snadný a rychlý výdělek. Často jde například o „finanční služby“, které spočívají v transferu peněz z investic, typicky třeba z kryptoměn. Že to je jen legenda pro nábor, mladým nezkušeným lidem ani nedojde. Právě tak ani cizincům, kteří se v českém prostředí vůbec neorientují. V posledním roce jsou terči podvodníků také ukrajinští uprchlíci, kteří jsou rádi za každou možnost přivýdělku.

Podvodníci využívají bílé koně dvěma způsoby: Používají svého „bělouše“ pro příjem peněz na jeho účet a bleskové přeposlání zase někam dál, na další účet, který mu sdělí. Řeknou mu, kdy přesně má být online, tedy ve chvíli, kdy peníze mají přijít na účet, a kam příchozí peníze okamžitě přeposlat. Tyto transakce jsou pak jenom otázkou krátkého okamžiku. Jako odměnu mu slíbí například 10 % z příchozí částky. To znamená, že pokud přijde 100 tisíc Kč, najatý člověk si nechá 10 tisíc Kč a zbylých 90 tisíc Kč přepošle tam, kam podvodník řekne.

Požádají bílého koně, aby na své jméno otevřel nový bankovní účet, třeba i několik. Po založení však předává veškeré přístupové údaje včetně platební karty podvodníkovi za jednorázovou odměnu 10 tisíc Kč. Pachatel vzápětí změní přístupová hesla a způsoby ověření, čímž skutečný majitel ztrácí nad účtem veškerou kontrolu. Účet si žije dál vlastním životem a jeho majitel vůbec netuší, že nejenže se dopustil trestného činu, ale ještě se vystavuje riziku, že si podvodník na jeho jméno vezme úvěr.

Spousta klientů si myslí, že si založí účet a pak ho může dát k dispozici komukoli dalšímu, včetně karty. Přitom platební karta je vydávaná na konkrétní jméno, je to nepřenosný platební prostředek, i PIN by měl znát jen majitel. Pokud účet poskytnete jen tak někomu jinému, je to porušení obchodních podmínek banky, upozorňuje expert České bankovní asociace na finanční a bankovní bezpečnost Petr Barák.

Například Komerční banka má ve svých všeobecných obchodních podmínkách, že nakládat s prostředky na účtu jejího klienta může pouze oprávněná osoba, která je uvedena na podpisovém vzoru, případně zmocněnec.

A co hůř, majitelé účtů, přes které se převalily ukradené peníze, se sami stávají pachateli trestného činu.

Přijetím ukradených peněz na svůj účet legalizujete výnosy z trestné činnosti

Je otázka, jestli si lidé uvědomují, nebo ne, že převedením peněz přes jejich bankovní účet se podílejí na legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti a ta je trestná, říká policejní rada Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Trestní zákoník má pro případy, kdy se člověk podílí na této činnosti nevědomky, bez úmyslu někoho poškodit, § 217, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Podle tohoto paragrafu může bílý kůň dostat trest až 3 roky, pokud tímto činem pro sebe získá značný prospěch, nebo až 5 let, získá-li prospěch většího rozsahu.





Podle Ondřeje Kapra tedy záleží na výši škody a na podílu, který z ukradených peněz získá. Když vás někdo osloví s požadavkem, zda by přes váš účet mohl převést peníze, vždy to odmítněte. A pokud vám už nějaké peníze, které vám nepatří, přijdou, hned informujte svoji banku, jinak můžete přijít do maléru, doporučuje kriminalista. Podvodník od samého začátku ví, že si policie jeho bílého koně velmi rychle najde, jakmile se jí ozve podvedený člověk, kterému peníze zmizely z účtu.

Podvodníci nejsou podle policistů i experta ČBA Petra Baráka žádní troškaři. Bílých koní mají tolik, kolik najdou ochotných lidí ke spolupráci.

Máme případy, kdy zjistíme, že peníze z různých účtů vybírá z bankomatů jedna a tatáž osoba. Vidíme to na záznamech z kamer, které jsou u každého bankomatu. Když dáme záznamy z kamer dohromady, vidíme pořád stejnou tvář a to je ten, kdo bankovní účty od jejich majitelů odkoupil, popisuje systém Petr Barák. Stává se, že když pachatel vybírá peníze, musí je vybrat třeba natřikrát. Při jedné transakci výběru kartou z bankomatu totiž bankomat vydá maximálně 80 tisíc Kč, víc se prostě fyzicky nevejde do podavače. Pokud se mu podařilo ukrást třeba 200 tisíc, sledujeme na záznamu, jak dělá dva a více výběrů po sobě.

Jak jsou na tom Češi s ochotou poskytovat své údaje?

Podle České bankovní asociace (ČBA), která ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS provádí výzkum chování Čechů v oblasti kyberbezpečnosti, to s námi zase není až tak zlé.

Naprostá většina Čechů (82 %) neposkytla své přihlašovací údaje ke svému bankovnímu účtu, polovina lidí by nikomu nesdělila výši svých úspor, číslo platební karty nebo rodinné fotografie.

Výzkum ČBA a IPSOS – Index kyberbezpečnosti 2022 Autor: Česká bankovní asociace

Co se nebojíme prozradit, to je věk, výška, váha, jméno a příjmení. Tři čtvrtiny lidí by byly ochotny, pokud je to nutné, sdělit svoji adresu a telefonní číslo. Například senioři nemají problém uvádět své kontaktní údaje, jako jsou hlavní e-mail, telefonní číslo nebo adresu trvalého bydliště.

Více než polovina Čechů se někdy setkala s nějakou formou hackerského útoku, ať už se ho pachateli povedlo dokončit, nebo ne. Téměř třetina lidí zná ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí dokončeného útoku.

Lidé se nejčastěji setkali s hackerským útokem v podobě e-mailu, který informoval o výhře v soutěži, nebo o dědictví. Čtvrtina lidí pak měla zkušenost s hackery ve zprávě přes sociální sítě.

Čtyři z deseti útočníků cílili na získání přihlašovacích údajů. Téměř třetina pak chtěla číslo platební karty a čtvrtina osobní informace.