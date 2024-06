Jedete autem do Chorvatska, Itálie nebo na Slovensko? Tyhle informace se budou před cestou hodit

I když brázdíte autem Evropu, musíte počítat s tím, že dopravní předpisy jsou v každé zemi trochu jiné a dálnice také každá země zpoplatňuje jinak. Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace patří Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Zaměřili jsme se právě na ně.

Chorvatsko

Doklady a předpisy

Nezapomeňte na to, že ačkoli u nás už se leckde budete moci prokázat občankou, řidičákem a malým techničákem v mobilu, za hranicemi to ještě neplatí. Doklady musíte mít zatím v zahraničí fyzicky při sobě.

Na cestu do Chorvatska budete potřebovat platnou občanku a řidičák, zelenou kartu jako doklad o pojištění a také malý technický průkaz, vyjmenoval potřebné doklady Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz a připomněl, že pokud cestujete i s dětmi, nezapomeňte doklady také pro ně a cestovním mazlíčkům přibalte evropský petpas.

Chorvati při řízení tolerují jistou míru alkoholu v krvi. Přípustných je 0,5 promile, to ale za situace, pokud nejste:





řidiči do 24 let,

profesionální řidiči,

řidiči vozidel nad 3,5 t.

Měli byste ale mít na paměti, že pardon platí jen do chvíle, než se dopustíte jakéhokoli dopravního přestupku. I navzdory toleranci musíte počítat s pokutou 100 eur. Za překročení tolerovaného množství alkoholu potom platí přísné postihy, upozornil Thienel.

Mějte na paměti i to, že pojišťovny jízdu pod vlivem alkoholu netolerují. V případě nehody by vám tak mohla pojišťovna odmítnout plnění, a ještě by vymáhala způsobenou škodu.

Rychlostní limity jsou zde následující:

obce: 50 km/h,

mimo obce: 90 km/h,

rychlostní komunikace: 110 km/h,

dálnice: 130 km/h.

V Chorvatsku nemusíte celoročně při jízdě svítit. To je povinné jen pro motocykly. Osobní a ostatní dvoustopé vozy musí svítit jen v zimním období, od poslední říjnové do poslední březnové neděle. V ostatních případech je to nutné pouze při zhoršené viditelnosti. Palubní kamery jsou zde povolené, nesmí ale bránit výhledu řidiče.

Dálniční poplatky v Chorvatsku a cestou

Při cestě do Chorvatska projíždíte dalšími státy, často skrz Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. Dálniční známky koupíte na hraničních přechodech, čerpacích stanicích nebo jednoduše online.

Všechny aktuální poplatky za dálnice i za mýto v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a na Slovensku jsme zmapovali v samostatném článku, když jsme trasu projížděli.

Když už jsme byli v tom testování, zaměřili jsme se i na to, jak natankovat pohonné hmoty, aby vás to vyšlo co nejlevněji.

A podívali jsme se rovnou také na to, jestli je v Chorvatsku opravdu tak drahé jídlo.

Povinná výbava

V Chorvatsku musí mít reflexní vestu jen řidič, pamatujte ale na to, že pro ostatní pasažéry vozu je povinná ve Slovinsku a na Slovensku. Dále musí být součástí povinné výbavy výstražný trojúhelník (pokud máte i přívěs, musíte mít i na něj) a autolékárnička. Hasicí přístroj je zde povinný jen pro užitková vozidla kategorie N.

Další tipy

Na celém území platí zákaz nocování ve volné přírodě, samozřejmě kromě kempů. Ve většině turistických letovisek také platí, že můžete dostat pokutu 150 eur, pokud na veřejnosti pijete alkohol nebo jste mimo pláž jen v plavkách či ve spodním prádle.

Slovensko

Doklady a předpisy

I pro cestu na Slovensko budete potřebovat mít doklady fyzicky s sebou. Pokud s vámi jede domácí mazlíček, nezapomeňte ani na petpas.

Co se týče samotných předpisů, jsou dost podobné jako ty naše. Platí zde například nulová tolerance pro přítomnost alkoholu v krvi při řízení i povinnost celodenního svícení. Podobná pravidla platí i pro osobní a nákladní vozy do 3,5 tun. Jiná ale řídí provoz na dálnicích. Pokud dálnice nebo rychlostní silnice prochází zastavěným úsekem, maximální povolená rychlost klesá na 90 km/h. Zpozornět byste měli i tehdy, když cestujete obytňákem nebo jste za auto zapřáhli přívěs. V takových případech jsou limity trochu jiné, upozornil Thienel ze srovnávače Kalkulátor.cz s tím, že za překročení limitu pak hrozí pokuta ve výši až 800 eur.

Typ vozidla Obec Mimo obec Rychlostní silnice Dálnice Motorka, osobní auto a obytné auto do 3,5 tun 50 km/h 90 km/h 130 km/h (v zastavěných úsecích max. na 90 km/h) 130 km/h (v zastavěných úsecích max. 90 km/h) Osobní auto s přívěsem do 3,5 tun 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80–130 km/h (podle konstrukční rychlosti, v zastavěných úsecích max. 90 km/h) Osobní auto s přívěsem nad 3,5 tuny 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h Obytné auto nad 3,5 tuny 50 km/h 80 km/h 80 km/h 100 km/h (v zastavěných úsecích max. 90 km/h)

Zdroj: Kalkulátor.cz

Na Slovensku je povoleno používat palubní kameru pro osobní a důkazní potřeby. Kamera ale nesmí bránit ve výhledu.

Rychlostní limity:

obce: 50 km/h,

mimo obce: 90 km/h,

dálnice: 130 km/h.

Povinná výbava

Reflexní vestu musí mít na Slovensku pasažéři vozu pokaždé, když při mimořádné události vystoupí na silnici z automobilu – ve dne i v noci.

Do povinné výbavy klasicky patří také lékárnička a výstražný trojúhelník (dokud ho neumístíte, musíte svítit výstražnými světly). U aut nad 3,5 tuny musíte mít navíc také hasičský přístroj.

Dálniční poplatky

Auta do 3,5 tuny musí mít na dálnicích na Slovensku klasickou dálniční známku, kterou koupíte na pumpách, hraničních přechodech nebo i online přes aplikaci eznamka. Dá se koupit ve verzi na kalendářní rok nebo na 365 dní pro situace, kdy ji pořizujete během roku.

Na rozdíl od ČR zde nejsou od dálničních poplatků osvobozeny elektromobily. Osobní auta s přívěsem do 3,5 tuny platí dálniční poplatky za auto i za přívěs zvlášť. Větší vozy už platí dálniční poplatky přes mýtné.

Typ vozidla 10denní 30denní 365denní roční Osobní auto 12 eur 17 eur 60 eur 60 eur Přípojné vozidlo 12 eur 17 eur 60 eur 60 eur

V letošním roce by na Slovensku měla být k dispozici i jednodenní dálniční známka. Podle pravidel EU by neměla stát více než devět procent z ceny roční známky, v tomto případě tedy maximálně 5,4 eura, informoval Thienel.

Asi nemusíme připomínat, že byste neměli nikam jezdit bez sjednaného cestovního pojištění. S výběrem pomůže naše kalkulačka cestovního pojištění.

Itálie

Doklady a předpisy

I v tomto případě potřebujete doklady při sobě fyzicky, stejně jako petpas, pokud cestujete s mazlíčkem.

Rychlostní limity jsou v Itálii stejné jako u nás:

obce: 50 km/h,

mimo obce: 90 km/h,

dálnice: 130 km/h.

Pro ty, kteří nemají řidičák ani tři roky, však platí na dálnicích snížený limit 110 km/h.

Celodenní svícení je povinné jen pro motocykly a mopedy. Dvoustopé vozy musí mít zapnutá světla ve dne v tunelech a na dálnicích.

Stejně jako v Chorvatsku i Italové tolerují při řízení 0,5 promile alkoholu v krvi. To však neplatí pro řidiče mladší 21 let nebo ty, kteří nemají oprávnění ani tři roky. Nulová tolerance platí i pro profesionální řidiče.

Dálniční poplatky

Při cestě do Itálie projíždíte dalšími zeměmi, většinou přes Rakousko a Německo. V Německu jsou dálnice dosud nezpoplatněné. V Rakousku za dálniční známku, kterou koupíte na pumpách nebo hraničních přechodech nebo online na webu Asfinag.at, zaplatíte:

8,60 eura na 1 den,

11,50 eura na 10 dní,

28,90 eura na dva měsíce,

96,40 eura na celý rok.

Pokud byste cestou zabrousili do Švýcarska, pak vězte, že tam je třeba koupit rovnou roční dálniční známku, za kterou zaplatíte 40 švýcarských franků (cca něco přes 1000 Kč).

Přímo v Itálii dálniční známku potřebovat nebudete, i osobní auta zde platí mýtné. A to tak, že při vjezdu na zpoplatněný úsek si vezmete lístek, který odevzdáte při výjezdu, a podle délky uhradíte hotově, nebo kartou cenu mýtného (zpoplatněné jsou i některé tunely). Řidiči osobních aut mohou počítat s cenou kolem 8 eur za 100 km dálnice. Dejte si jen pozor, abyste nevjeli do pruhu určeného pro majitele elektronických jednotek Telepass, uvedl Thienel, který zároveň upozornil, že na některých úsecích dálnic (nejznámější je dálnice A36 severně od Milána) se neplatí mýtné v klasických branách, ale využívá se tu takzvaný free flow systém: Údaje o vašem průjezdu se do systému načtou pomocí kamer, následně je nutné nejpozději do 15 dnů uhradit mýtné online na webu www.pedemontana.com .

Povinná výbava

Řidiči v Itálii musí vozit reflexní vestu pro všechny pasažéry vozu tak, jako to platí na Slovensku. V autě musíte mít také výstražný trojúhelník. Lékárnička zde kupodivu povinná není (je ale doporučená), stejně jako hasicí přístroj.