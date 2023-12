Jeden málo, druhý hodně? Manželé si budou moci nechat započítat odvody na důchod společně

Změny, které jdou do legislativního procesu pod hlavičkou důchodové reformy, ukotví do zákona o důchodovém pojištění nový institut sdílení vyměřovacích základů (SVZ) mezi manželi nebo registrovanými partnery (dále jen manželi).

Ti si jeho prostřednictvím budou moci vyrovnat (nebo výrazně přiblížit) rozdílné důchodové nároky za dobu trvání manželství či registrovaného partnerství. Například kvůli tomu, že jeden z nich se orientoval na kariéru a druhý naopak na výchovu dětí, což negativně ovlivnilo jeho příjmy a tím i výši budoucí penze.

Má jít tedy o další způsob, jak omezit dopad rozdílných příjmů z výdělečné činnosti u mužů a žen – zejména kvůli výchově dětí. Na rozdíl od výchovného, jehož přiznávání vláda plánuje do budoucna omezit, ale toto vyrovnání půjde z „vlastní kapsy“ u toho movitějšího z partnerů. Předloha se změnami důchodů je nyní v připomínkovém řízení. Sdílení vyměřovacích základů má začít platit od roku 2027.

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na důchodové pojištění je u zaměstnanců úhrn jejich příjmů. U OSVČ je to částka, kterou si samy určí. V případě, že vykonávají hlavní činnost, ale nesmí být VZ nižší než 50 % jejich daňového základu (od roku 2024 už to bude 55 % daňového základu). Pokud je nižší než stanovený minimální VZ, použije se tento minimální VZ, který je nyní 25 % průměrné mzdy (od roku 2024 pak 30 % průměrné mzdy).

Jak napovídá název, manželé budou moci sdílet své vyměřovací základy (jen za celé kalendářní roky) pro účely stanovení starobní penze. Nepůjde o sdílení důchodových nároků jako takových nebo sdílení jiných faktorů, jež ovlivňují výši důchodu (např. dob pojištění, náhradních dob pojištění, vyloučených dob či fiktivních vyměřovacích základů – ocenění za péči).

V praxi to znamená, že dojde ke sdílení souhrnné výše výdělků, které se zprůměrují. Z toho se na základě odvodů pojistného v průměrné výši bude vytvářet stejný základ pro výpočet penzí.

Přesněji řečeno půjde o stanovení sdíleného denního vyměřovacího základu, který bude odpovídat polovině součtu denního průměru skutečně dosažených vyměřovacích základů dosažených za počet dnů, po který byly oba manželé současně v daném roce v ČR výdělečně činní. Pomocí toho se vypočte částka, která se více vydělávajícímu z partnerů odečte z úhrnu dosažených vyměřovacích základů a méně vydělávajícímu se k tomuto úhrnu přičte. Oběma se tak za sdílené období započte stejně vysoký vyměřovací základ. Pokud by jeden z nich byl v daném roce výdělečně činný déle než ten druhý, započte se mu za tento zbytek doby výdělečné činnosti jeho skutečný vyměřovací základ v nesdílené výši.

Počet dnů se bude zjišťovat vždy za konkrétní kalendářní rok, přičemž nebude rozhodné, zda se konkrétní období, za které vyměřovací základy náležejí, v tomto roce fakticky překrývalo, či nikoliv, vysvětlují autoři předlohy.

Sdílení se nebude moci aplikovat za ten kalendářní rok, ve kterém aspoň jeden z manželů nedosáhl v ČR vyměřovacího základu ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo náhrady za ztrátu na výdělku – tzv. renty. V případech, kdy by druhá sdílející osoba měla ve své kariéře evidována nepojištěná období a nespolupracovala by za účelem došetření důvodu tohoto stavu, by totiž nebylo možné určit, jaký postup má být pro účely SVZ použit. Proto je ochrana prostřednictvím SVZ orientována pouze na doby, v nichž jsou oběma partnery dosahovány vyměřovací základy, vysvětluje důvodová zpráva.

Jde-li však o období, kdy druhý z partnerů nepracoval kvůli péči o děti nebo závislé osoby a situace je řešena prostřednictvím fiktivních vyměřovacích základů (FVZ), ty se do příjmů pro účely stanovení SVZ nebudou zahrnovat. Po stanovení sdíleného vyměřovacího základu se do dob, které odpovídají náhradním dobám péče o dítě nebo závislou osobu, tyto FVZ dosadí, popř. se přičtou k SVZ.

Sdílení vyměřovacích základů se přeruší v době, kdy je aspoň jeden z partnerů výdělečně činný v cizině a nemá po celý kalendářní rok současně příjmy také v ČR. Sdílení se v tomto roce nebude aplikovat a pro důchod druhého partnera se budou hodnotit jeho individuální příjmy. Pokud má pojištěnec nebo jeho partner v konkrétním roce příjmy v ČR i v cizině, aplikuje se sdílení jen na příjmy dosažené v ČR.

Sdílení vyměřovacích základů bude samozřejmě dobrovolné a bude možné jen na základě dohody obou partnerů.

Sdílení má být možné i za období před účinností této novelizace zákona. Starobní důchod ale musí být oběma přiznán až od data, jež spadá do období účinnosti nové úpravy (od roku 2027). Pokud tedy bude mít jeden z vás přiznanou starobní penzi podle dosavadních pravidel nebo v roce 2027 a dál sice požádáte o přiznání starobního důchodu, ale zpětně od data, které spadá do období před účinností této novelizace, není možné vyměřovací základy sdílet.

Příklady sdílení vyměřovacích základů

Rokem, ve kterém se určuje sdílení vyměřovacích základů, je rok 2010. Manželství bylo uzavřeno 15. 4. 2001 a trvá. Sdílení bylo ukončeno na základě dohody k 15. 6. 2018. Z evidenčních listů důchodového pojištění vyplývají následující údaje o pojištění:

Manžel:

Od Do Dny Vyloučené dny Vyměřovací základ

01.01.2010 18.06.2010 169 15 138 564 Kč

01.09.2010 31.12.2010 122 0 116 973 Kč

Manželka:

Od Do Dny Vyloučené dny Vyměřovací základ

01.01.2010 31.12.2010 337 196 112 472 Kč

Parametry sdílení se určí následně:

Denní vyměřovací základ manžela je 926 Kč [(138 564 + 116 973) / (169 + 122 – 15)].

Denní vyměřovací základ manželky je 798 Kč [(112 472) / (337 – 196)].

Sdílený vyměřovací základ je potom 862 Kč [(926 + 798) / 2].

Počet dnů sdílení je 141 [MIN((169 + 122 – 15), (337 – 196)].

Roční vyměřovací základy manželů se pro rok 2010 upraví takto:

U manžela se částka 255 537 Kč (138 564 + 116 973) sníží o 9024 Kč [141 × (862 – 926)] na 246 513 Kč.

U manželky se částka 112 472 Kč zvýší o 9024 Kč [141 × (862 – 798)] na 121 496 Kč.

V následujících příkladech bude vždy předpokládán medián osobního vyměřovacího základu (OVZ) muže a medián OVZ ženy (z nově přiznaných starobních důchodů v roce 2022). U ženy se předpokládá období péče o děti po dobu 6 let, které je zároveň náhradní dobou, pojištěná doba se u obou předpokládá 44 let. Žena nemá žádné doplňkové příjmy v období péče o děti.

Výdělečná činnost (VČ) obou od 20 let, stejný věk, stejný věk odchodu do důchodu, manželství uzavřeno v 24 letech a trvá. Podle současných pravidel by byl OVZ muže ve výši 38 881 Kč a ženy na úrovni 28 933 Kč. Při aplikaci sdílení by se OVZ muže snížil na 35 013 Kč, jeho důchod o 664 Kč. U ženy by se OVZ zvýšil na 33 397 Kč a důchod o 766 Kč.

VČ obou od 23 let, muž o 10 let starší, manželství uzavřeno ve věku 25/35 let, trvá. Podle současných pravidel by byl OVZ muže ve výši 38 881 Kč a ženy na úrovni 28 933 Kč. Při aplikaci sdílení by se OVZ muže snížil na 36 039 Kč a jeho důchod o 488 Kč. U ženy by se OVZ zvýšil na 32 249 Kč a důchod o 569 Kč.

VČ muže od 25 let, ženy od 22 let, muž o 3 roky starší, manželství uzavřeno 25/28, rozvedeno 37/40 let, péče o děti celá v průběhu manželství. Podle současných pravidel by byl OVZ muže ve výši 38 881 Kč a ženy na úrovni 28 933 Kč. Při aplikaci sdílení by se OVZ muže snížil na 38 011 Kč a jeho důchod o 149 Kč. U ženy by se OVZ zvýšil na 29 875 Kč a její důchod o 162 Kč.

Zdroj: důvodová zpráva