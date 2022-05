Jak správně získat finance pro rekonstrukci bydlení?

Pro rekonstrukci bydlení, ať už bytu, nebo domu, můžete použít 4 typy úvěrů: spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr nebo hypotéku.

Banky spotřebitelské úvěry nabízejí již okolo 5 % p.a., jenže na tyto sazby dosáhnou jen nejbonitnější klienti. Běžná sazba se pohybuje okolo 8 % p.a., a pokud nepatříte mezi VIP klienty, spíše se bude pohybovat okolo 11 % p.a.

S rekonstrukcí pomůže i hypotéka, jenže… Znamená to zastavit nemovitost. Pro nízké statisíce korun (řádově do 300 000 Kč) je to nepraktické, ale výměnou je nižší úroková sazba. Ta se pohybuje okolo 3 % p.a. Pokud však potřebujete zásadní rekonstrukci bydlení, může to být efektivní cesta.

Na rekonstrukci bydlení se specializují dva typy úvěrů: úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr. Oba typy sjednávají stavební spořitelny, přičemž stavební spoření vlivem nízkých úrokových sazeb na spořicích účtech je opět v kurzu. Stavební spořitelny však nechtějí jen spořit, ale také půjčovat – to je základní smysl stavebka. A právě úvěrům ze stavebního spoření se proto budeme více věnovat. Jejich úroková sazba je totiž takzvanou zlatou střední cestou. Jsou sice dražší než hypotéky, ale výrazně levnější než běžný spotřebitelský úvěr z banky, byť na rekonstrukci.

Náš článek ale není porovnáním nabídek všech stavebních spořitelen (ten bude následovat později), pro příklad jsme si proto zvolili produktovou nabídku Wüstenrotu a data, která se nám od společnosti podařilo získat. Přímo úměrně je lze aplikovat na celý segment stavebka.

Stanovte si správnou cílovou částku

U stavebka je velmi důležité stanovit si, kolik budete na konci cyklu spoření (nebo naopak hned) potřebovat peněz. Tedy váš finanční cíl. Říká se tomu cílová částka. Průměrná výše úvěru na rekonstrukce se v roce 2018 pohybuje okolo 400 tisíc korun, což je o něco vyšší hodnota než v loňském roce.

S družstevními byty stavebko kamarádí

Máte-li před sebou rekonstrukci družstevního bydlení, anebo družstevní byt plánujete koupit, v případě koupě je stavební spoření v podstatě jediným rozumným a dostupným finančním nástrojem. Ano, můžete byt financovat přes hypotéku a zastavit s ní jinou nemovitost a rovněž si na byt můžete půjčit spotřebitelský úvěr. Ale proč to dělat, když stavební spoření toto dokáže levněji?

Financování družstevní bytů ze stavebka tvoří do deseti procent ze všech úvěrů. Výše úvěru bez zajištění nemovitostí přitom může činit až jeden milion korun, v případě družstevního bydlení dokonce 1,5 milionu korun.

Peníze i zálohově předem

Mezi nejčastější rekonstrukce bydlení patří rekonstrukce kuchyně a koupelny. Ale půjčku ze stavebka můžete využít také na vybavení domácnosti či modernizaci bydlení. A také na financování nové střechy, bazénu, garáže, zahradního domku, septiku, zateplení fasády, ale i administrativní náklady.





Jenže kde vzít peníze na nákup materiálu, pokud vám rekonstrukci nedělá zrovna velká firma? Menší řemeslník vás pořádá o peníze předem. Co s tím? Chtějte po stavební spořitelně zálohovou platbu. Výhodou pro klienty je fakt, že vyplácíme finance zálohově, a až poté do jednoho roku dokládají faktury, vysvětluje David Krček, produktový manažer stavební spořitelny Wüstenrot, postup, jak získat peníze již během probíhající rekonstrukce.

Nábytek ano, elektronika a chaty ne

Každá spořitelna umožňuje část prostředků z úvěru použít i na financování jiných cílů. Wüstenrot v rámci rekonstrukce umožní použít 20 % prostředků i na volně stojící nábytek. Ale každý má své hranice a přes stavebko už nekoupíte třeba televizi a ani není možné financovat rekreační objekty, které nesplňují parametry rodinného domu.

Nízká splátka vede, ale můžete splátky urychlit

Padesát tisíc. To je zpravidla minimální výše, kterou vám stavební spořitelna půjčí na rekonstrukci bydlení. Maxima se pohybují hodně přes milion, ale pamatujte, že hranice 1 milionu je bez zajištění nemovitostí, nad to už nemovitost k jištění potřebujete.

Podle Davida Krčka klienti Wüstenrotu preferují co nejnižší splátku, a tedy dlouhodobější úvěry, ale jinak si mohou vybrat z pěti dob splatnosti: 6, 8, 14, 18 nebo 22 let.

Od žádosti do tří dnů

Nemáte smlouvu s žádnou stavební spořitelnou, ale chcete půjčit na rekonstrukci bydlení. Jaký je postup, co musíte splnit a za jak dlouho úvěr získáte? Stačí navštívit našeho finančního poradce, který s klientem vše vyřídí na místě. S sebou je nutné mít dva doklady totožnosti, do 24 hodin rozhodujeme o schválení a připravujeme smlouvu k podpisu. Pro čerpání je nutné doložit bonitu a doklady k účelu. Pokud je vše v pořádku, můžete čerpat finance během 2–3 dnů, říká Davida Krčka.

A autor článku to může jen potvrdit, že dnes je rychlost standardem. U konkurenční stavební spořitelny žádal o úvěr na rekonstrukci bytového jádra ve výši 300 000 Kč. S přítelkyní v pondělí společně sepsali žádost, v úterý byla posouzena, ve středu následoval podpis a na schůzku přinesli již první faktury k proplacení. V pátek byly peníze na účtu autora.

Úvěr splacen levnějším úvěrem

Také stavební spořitelny se naučily refinancovat jiné úvěry za bydlení. Pokud splácíte jiný úvěr na bydlení a zdá se vám drahý, nechte si udělat nabídku od stavební spořitelny. Nezapomeňte, že musí jít skutečně o úvěr na bydlení (např. účelový spotřebitelský úvěr).

A kolik můžete ušetřit? Vždy sledujte úrokovou sazbu, kterou vám spořitelna či banka bude nabízet. V případě Wüstenrotu je to v době publikace článku 4,39 % ročně, přičemž nejde o sazbu „od“, ale sazbu garantovanou. Nově navíc můžete čerpat bez zajištění až 800 000 korun. Stačí, že původní úvěr (nebo aspoň jeden z nich) splácíte alespoň 12 měsíců.

Každá stavební spořitelna vám udělá seriózní nabídku na refinancování úvěru na bydlení, proto se nebojte o ni požádat. Porovnejte si nabídku se stávajícím úvěrem a necháte si ten, který bude pro vás výhodnější.

Životní pojištění někdy nutností, za věrnost vyšší úvěr

Reklamy a marketingové letáky vás občas mohou zmást myšlenkou, že banky peníze přehazují vidlemi a půjčují na počkání bez ručitele. Jenže vždy záleží na výši úvěru. Je to vlastně jako tlak. Pamatujte si, že s výší úvěru stoupá i tlak na jeho zajištění. A tím zajištěním nemusí být jen ručitel.

U úvěrů do 500 tisíc stavební spořitelny zajištění nevyžadují. Ale jakmile je úvěr vyšší, vyžadují více osob v závazku, popřípadě dozajištění ručitelem a životním pojištěním.

A ještě jedna rada: věrnost se cení. Pokud už jste někdy u stavební spořitelny spořili, nebo jste si od ní vzali úvěr a celý splatili, máte u ní historii. Stavební spořitelny přitom mají výrazně měkčí pravidla pro úvěrování, na rozdíl od klasických komerčních bank. Je to tím, že úvěry na bydlení patří mezi nejlépe splácené úvěry – nikdo nechce přijít o střechu nad hlavou, to se raději vzdá třeba auta. Klient s historií u nás získá sám bez zajištění až 750 tisíc korun, potvrzuje Krčka z Wüstenrotu.

Předčasné splacení možné

Úvěr na rekonstrukci můžete předčasně splatit. Podle zákona vždy můžete bezplatně uhradit 25 % při výročí úvěrové smlouvy. Pokud jej budete chtít předčasně splatit kdykoli, což také můžete, stavební spořitelny si za to vezmou „účelně vynaložené náklady“, v překladu jde o poplatek s 5% stropem.

Musíte doložit příjmy?

Pro získání úvěru vždy dokládáte potvrzení o příjmu a výpisy z účtu, kam vám příjem chodí.

OSVČ pak dokládají daňové přiznání. Nicméně stavební spořitelny akceptují i celou řadu doplňkových příjmů, a pokud to vyžaduje situace, řeší to individuálně.

Dlužno dodat, že ověření bonity a předpokladu splácení úvěru všem bankám, spořitelnám a úvěrovkám doslova nařizuje zákon. Pokud by se následně přišlo na to, že již při sepsání úvěrové smlouvy jste byli nebonitní, tedy vás finanční instituce předlužila, má problém – ona. Dluh samozřejmě musíte uhradit, ale kdyby celý případ skončil u soudu nebo finančního arbitra, nebude se pravděpodobně úročit a zaplatíte jen jistinu. Proto to od poskytovatelů úvěrů nevnímejte negativně, musejí to dělat.