Jak se dostat k penězům, když přijdete o peněženku s kartou a doklady?

Zažil to skoro každý, přestože bychom se tomu všichni raději vyhnuli. Ať už vinou vlastní, nebo kvůli rukám nenechavého zloděje, peněženka je pryč a vy jste bez hotovosti, platebních karet a dokladů. Jak rychle se dokážete dostat ke svým penězům na bankovním účtu? Záleží, jakou máte banku.

Vydání nové karty

Počkat na vydání nové karty (automaticky počítáme s tím, že si všechny své ztracené karty zablokujete) můžete, pokud máte ulitou hotovost ještě jinde než ve ztracené peněžence. Většinou banky kartu vydávají kolem sedmi pracovních dnů, některé to ale umí i rychleji (např. Sberbank ve zrychleném režimu do třetího prac. dne dokonce bez příplatku). Moneta Money Bank si naopak v obchodních podmínkách vyhrazuje i dva týdny (v praxi spíše do 7 pracovních dní), Fio banka 10 pracovních dní.

Pokud zvolíte expresní vydání karty, nemusí jít ale o levnou záležitost. U České spořitelny zaplatíte dokonce 3000 Kč.

Vydání nové/náhradní karty Banka Vydání karty Air Bank do 7 pr. dnů 0 Kč Cetelem do 2 pr. dnů pokud znáte PIN, do 3 pokud neznáte (PIN přijde o den déle) 0 Kč Česká spořitelna do 7 pr. dnů / expres do 3 pr. dnů 3000 Kč ČSOB do 5 pr. dnů 250 Kč / expres do 3 pr. dnů 500 Kč Equa bank pokud kartu objednáte ve výrobní dny (úterý a čtvrtek do 9 hod.), můžete ji obdržet po Praze ještě týž den, jinak druhý pr. den) za 125,5–340,5 Kč Expobank do 5 pr. dnů 200 Kč / expres do 2 pr. dnů 2000 Kč Fio banka asi 10 pr. dní, expres do 2 pr. dní 1000 Kč Komerční banka do 7 pr. dnů / expres do 2 pr. dní 2000 Kč mBank do 14 pr. dnů (v praxi spíše do 7 pr. dní) 100 Kč Moneta Money Bank do 14 dní (v praxi spíše do 7 pr. dní)/ expres do 2 pr. dní 1000 Kč Oberbank do 7 pr. dní na pobočku + následující den PIN poštou/expres do 4 pr. dnů 500 Kč (PIN jde s kartou) Poštovní spořitelna do 5 pr. dnů 350 Kč / expres do 3 pr. dnů 500 Kč Raiffeisenbank do 7 pr. dní / expres jen na pobočku do 2 pr. dní 2000 Kč Sberbank do 3. pr. dne ve zrychleném režimu 0 Kč UniCredit Bank do 5 pr. dnů (karta Express obratem) 200 Kč Zuno do 7 pr. dnů 80 Kč

Přístupy bank v samotném vydávání nové karty se liší. Například Air Bank nebo Česká spořitelna ji posílá obyčejným dopisem, protože je vždy neaktivní. Zaktivujete si ji až ve svém internetovém bankovnictví nebo si u ČS necháte zaslat PIN do SMS. Obyčejnou zásilkou vám kartu pošle například i Moneta Money Bank, pokud si ji objednáte na call centru banky.

Obecně bude platit, že pokud banka posílá kartu s PIN kódem dohromady, nebude se jednat o obyčejnou zásilku. Tento postup bude možný v případě, kdy si můžete nastavit PIN sami v internetovém bankovnictví nebo vám ho zde aplikace teprve vygeneruje.

Poradíte si bez dokladů na poště?

Máte-li banku, která zasílá kartu obyčejnou zásilkou, můžete se na ni těšit ve schránce. Pokud ale banka kartu pošle v doporučeném dopise nebo dokonce do vlastních rukou, nezmůžete bez dokladů nic.

Česká pošta dodává poštovní zásilky v souladu s ustanoveními zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Na jejich základech lze použít k prokazování jména a příjmení fyzické osoby pouze občanský průkaz, řidičský průkaz vydaný v ČR nebo cestovní pas vydaný v ČR (v případě cizince slouží k prokazování osobní doklad, který umožňuje pobyt v České republice), informoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V případě, že je poštovní zásilka určena do vlastních rukou adresáta, musí být předána pouze vám po ověření. Můžete ale požádat o prodloužení úložní doby zásilky na 30 dní (pokud to odesilatel nezakázal, což by u bank nemělo moc smysl).

V případě, že se jedná o doporučenou zásilku s doplňkovou službou do vlastních rukou (adresátovi, zmocněnci nebo zák. zástupci), může ji pošta předat také vašemu zmocněnci. Pro tyto případy si můžete pořídit tzv. průkaz příjemce od České pošty, použít jednorázovou plnou moc nebo dlouhodobou či generální plnou moc.

Při doručování doporučené zásilky pošta nevyžaduje předložení osobního dokladu, pokud je to na vaší adrese. Jen ji musí převzít osoba starší 15 let, která to potvrzuje podpisem.

Vydání karty s vyzvednutím na pobočce

Přemýšlíte, že byste si vydání urychlili vyzvednutím karty na pobočce? Časově si moc nepomůžete a budete stát před problémem, jak se bance prokázat. Klienta je nutné v pobočce identifikovat dle platného průkazu totožnosti, který naplňuje definici dle zákona č. 253/2008 Sb., tj. byl vydán orgánem veřejné správy a je v něm uvedeno minimálně jméno, příjmení, datum narození a obrazová podoba jeho držitele. Kromě OP a cestovního dokladu i řidičský průkaz, zbrojní průkaz atd., vysvětlila serveru Měšec.cz Klára Zelenková z Tiskového centra České spořitelny.

Pokud jste tedy měli v peněžence občanský průkaz i řidičák a v ruce máte jen prozatímní kartičku bez fotky (tzv. Potvrzení o občanském průkazu), než vám vydají novou občanku, na pobočce nepochodíte. Pokud nemáte „zbroják“ nebo další oficiální průkaz s fotkou (např. vojenský průkaz nebo služební průkaz Policie ČR), pomůže už jen cestovní pas, pokud ho máte a nebyl v peněžence s ostatními doklady. Pobočka tedy může být paradoxně větší problém, než když si necháte kartu poslat poštou.

Platí to například pro klienty Moneta Money Bank, kde už jen objednání nové karty je podmíněno ověřením doklady. Pokud si ale kartu objednáte přes call centrum banky, přijde vám karta poštou jako obyčejné psaní.

Výjimkou jsou Komerční banky, Oberbank a UniCredit Bank, které vám na pobočce novou kartu vydají za ověření podpisového vzoru a s potvrzením od Policie ČR.

Výběr na pobočce

S výběrem peněz na pobočce to bude stejné jako s vyzvednutím karty tamtéž. Nikdo se s vámi nebude bavit, dokud si vás pořádně neověří. Opět je to tedy varianta pro ty, kterým zbyl doklad s fotkou. V tomto případě ale většinou uspějete jen s občankou nebo pasem. Za výběr na pobočce navíc často zaplatíte poplatek kolem 50 – 80 Kč.

Výjimkou je UniCredit Bank, ČSOB a Poštovní spořitelna, kde vám pro výběr do určité částky stačí potvrzení o občanském průkazu od Policie ČR. Banka pak v tomto mimořádném případě vyplatí omezenou částku hotovosti – max. do 5000 Kč za předpokladu, že se klient správně podepíše dle podpisového vzoru a souhlasí dispoziční oprávnění. Rodný list není třeba předkládat, vysvětlila serveru mluvčí ČSOB Pavla Hávová i za Poštovní spořitelnu. Pro výběr většího objemu hotovosti už je potřeba, abyste měli průkaz s fotkou.

Podobně vás nechá vybrat i Komerční banka, které byste měli doložit potvrzení od policie o nahlášení ztráty/odcizení a zároveň se musíte prokázat pomocnými identifikátory, kterými je podpisový vzor nebo například znalost transakční historie na účtu.

Pár dalších možností

Bez karty i dokladů si poměrně snadno poradí klienti Air Bank, a to proto, že banka umí vystavit tzv. jednorázový výběrový kód. Buď vám ho na pobočce bezplatně vystaví asistent, to ale opět po ověření dokladem s fotkou a za podmínky, že znáte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Jste-li bez dokladů, můžete si ho vygenerovat v internetovém nebo mobilním bankovnictví a pak si najít jedno z mnoha prodejních míst Sazky. Na jeden kód zde můžete vybrat maximálně tři tisíce korun. Za výběr zaplatíte deset korun, pokud máte Malý tarif (Velký tarif má výběry u Sazky bez poplatku).

Kromě přátel či rodiny, na jejichž účet si můžete poslat prostředky z toho svého, mohou pomoci aplikace pro mobilní platby, ke kterým fyzicky kartu ani doklady nepotřebujete.

Dočasná občanka

Poměrně jednoduše můžete situaci s chybějícími doklady vyřešit cestou na obecní úřad obce s rozšířenou působnosti (podle místa trvalého bydliště), kde vám na počkání vydají občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (ale s fotografií). Zaplatíte za něj stovku a platí měsíc. Do té doby se k vám karta pohodlně dostane a banky jej akceptují jako osobní doklad.