Seber prachy a zmiz. Jak odejít se svým penzijním spořením k jiné společnosti?

Léta si spoříte na důchod a vzorně posíláte každý měsíc své peníze do penzijního spoření. Protože vás zajímá, co se s nimi děje, sledujete každý rok výpisy s vyúčtováním, jak si váš penzijní fond stojí. Pokud jste poučení spořitelé (investoři), asi jste si už zvykli na to, že vaše výnosy jsou každý rok jiné. Týká se to zejména smluv o doplňkovém penzijním připojištění (DPS), založených po roce 2013. Někdy se daří a jindy zisk ani nepokryje inflaci. Někdy se dokonce stane, že se fond ocitne v minusu a o část vložených peněz přijdete.

To se stává i v případě konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření, kdy se můžete dožít i záporného zhodnocení svých peněz, tedy že i téměř bezpečný fond prodělal. Proč se tak může stát, jsme popisovali v článku Jak je možné, že jste v mínusu, zlobí se střadatelé na penzijní fondy.

Pokud tedy začnete pátrat po výsledcích jiných penzijních společností, zjistíte, že jiná může být dlouhodobě „šikovnější“ a umí vaše peníze zhodnotit vhodnějším investováním. Zhodnocení jednotlivých účastnických fondů zjistíte přímo na webových stránkách daných společností, většinou v nabídce jednotlivých fondů. Také Měšec pravidelně přináší zprávy o tom, jak se společnostem dařilo zhodnocovat vaše peníze, naposledy jsme psali o výsledcích v článku Vysokou inflaci za rok 2021 porazily jen dynamické penzijní fondy (VÝSLEDKY).

Jestliže si tedy pohráváte s myšlenkou, že je načase vaši méně výkonnou penzijní společnost opustit, máme pro vás podrobný návod, jak to udělat.

Převod jedině osobně, na online prozatím zapomeňte

Nejprve se ujistěte, že máte svoji smlouvu v režimu doplňkového penzijního spoření (DPS). Tyto smlouvy se začaly zakládat v roce 2013, před tímto rokem to byly smlouvy o penzijním připojištění (PP). Pokud tedy máte tu „starou“ verzi penzijka, je nutné ho nejprve převést na „nové“ DPS.

K tomu je nutná vaše osobní návštěva pobočky vaší penzijní společnosti a tam o převod požádat. Na rozdíl od starého penzijního připojištění, ve kterém se dalo spořit pouze do garantovaného fondu, si u DPS můžete vybrat ze tří možných strategií:

konzervativní

vyvážené

dynamické

O rozdílech mezi těmito strategiemi a také mezi spořením a investováním jsme psali v článku Jak je možné, že jste v mínusu, zlobí se střadatelé na penzijní fondy. Protože každá strategie obnáší různou míru investičního rizika, je nutné na pobočce vyplnit investiční dotazník, který si otestuje, která strategie je pro vás nejvhodnější. Výsledky dotazníku nelze obejít. Nemůžete si zvolit například dynamickou strategii, pokud se ukáže, že neradi podstupujete větší riziko případné ztráty, nebo že ztrátou peněz v penzijku utrpí váš celkový majetek významný úder.

Výpovědí starého penzijního připojištění a zvolením budoucí investiční strategie se vaše staré penzijko ukončí a vznikne nová smlouva DPS. Vzápětí se na novou smlouvu převedou všechny vaše peníze včetně státních příspěvků, případných příspěvků zaměstnavatele a výnosů. Tento proces trvá dva až tři měsíce. Teprve nyní, když jste vlastníky smlouvy o doplňkovém penzijním připojištění, můžete jednat dál.

Zajděte na pobočku zvolené penzijní společnosti, kde s vámi vyplní „Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření u jiné penzijní společnosti a žádost o převod finančních prostředků účastníka k penzijní společnosti XY“.

U tohoto kroku je opět nutná osobní návštěva na pobočce, kde si vás ověří podle občanského průkazu. Další nutností je úřední ověření vašeho podpisu na poště. Nenechte se zmýlit, pokud vám nově zvolená penzijní společnost bude tvrdit, že postačí žádost bez ověření. To si autorka článku ověřila telefonátem na zákaznickou linku Allianz, kde ji na toto operátorka výslovně upozornila. Když vám bude nová společnost slibovat, že nemusíte udělat nic víc než podepsat žádost na jejich pobočce, není to pravda. My potřebujeme, aby žádost byla úředně ověřena třeba na poště. Jinak vám budeme volat a požadovat, abyste tak učinila dodatečně, potvrdila operátorka.

Stejnou podmínku potvrdila také Penzijní společnost České spořitelny: I my vyžadujeme úředně ověřený podpis, uvedl tiskový mluvčí Filip Hrubý. „S žádostí s ověřeným podpisem se pak vrátíte na pobočku své nové společnosti, případně ji zašlete poštou. Teprve poté se společnost postará o vše ostatní.“

Útěk ke konkurenci se bez vaší osobní účasti sjednat nedá, online to doposud nejde, a to ani když máte datovou schránku nebo bankovní identitu. Při převodu počítejte s výpovědní lhůtou, která se u penzijních společností liší, někdo má lhůtu jeden měsíc, někdo dva. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne v následujícím měsíci od chvíle, kdy se výpověď dostane na stůl ve vaší původní společnosti.

Pokud jste si do penzijka spořili méně než 5 let, bude vás celá transakce stát poplatek 800 Kč, který zaplatíte své staré společnosti. Počítá se celková doba placení penzijka, tedy pokud jste si třeba nechali udělat převod z penzijního pojištění, které jste si platili 10 let na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření u jedné společnosti, které máte čerstvě tři měsíce, sčítá se vám celá doba spoření. Po pěti letech už se můžete přestěhovat ke konkurenci bez poplatku.

Další poplatky by se vás mohly týkat, pokud byste chtěli měnit investiční strategii častěji než jedenkrát do roka. Přehled všech poplatků najdete v tabulce níže.