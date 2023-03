Jak najít majitele pozemku bez návštěvy úřadu? Pomůže vám aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí

Jak zjistit vlastníka pozemku online

Nejjednodušším způsobem, jak najít majitele pozemku, který jste si vyhlédli nebo o kterém z nějakého důvodu potřebujete zjistit určité informace, je hledání prostřednictvím serveru mapy.cz nebo přímo na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to přes portál Nahlížení do katastru nemovitostí (KN). Obě možnosti jsou rychlé a intuitivní a pro jejich použití není zapotřebí žádných speciálních znalostí.

V podstatě jediné, co musíte mít pro dohledání majitele pozemku k dispozici, je připojení k internetu a zařízení, na kterém budete údaje vyhledávat. V dnešní době již není nutné osobně navštěvovat žádný úřad, abyste získali list vlastníka nemovitosti. Vše jde vyhledat jednoduše z pohodlí domova. Kromě jména majitele se prostřednictvím uvedených webových stránek navíc snadno dostanete také k dalším důležitým informacím o dané nemovitosti, jako jsou například:

parcelní číslo,

číslo listu vlastnictví,

výměra,

typ parcely,

druh pozemku,

stavba na pozemku,

BPEJ.

Vyhledávání přes mapy.cz

První možností, kde hledat informace o pozemku, jsou webové stránky mapy.cz. Na těchto mapách stačí vyhledat pozemek, o který se zajímáte, a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Následně se vám rozbalí roletka s nabídkou možností, kde vyberete položku s textem „Co je zde?“. Po jejím rozkliknutí se v pravém sloupci mapy zobrazí podrobnosti o tom, co se na daném místě nachází.

V tomto sloupci uvidíte náhledovou fotografii vybrané lokality a dále také buď adresu v případě budov, nebo souřadnice v případě pozemků. Když myší přejdete o pár řádků níže, zobrazí se vám pod položkou Další odkazy nápis Informace o parcele v katastru nemovitostí. Pod tímto textem se schovává odkaz, na který když kliknete, budete přesměrováni na webovou stránku Nahlížení do KN.

Na stránce, kam budete přesměrováni, pak spatříte základní informace o dané parcele nebo budově, jako jsou například parcelní číslo, katastrální území, číslo listu vlastnictví, výměra pozemku, typ parcely, druh pozemku a další. Pokud ale potřebujete znát i jméno vlastníka dané nemovité věci, je potřeba zadat do políčka nad zobrazenými informacemi bezpečnostní kód, který jednoduše opíšete z obrázku. Poté, co jej vyplníte, se vám zobrazí vlastnické právo k dané nemovitosti. Pokud je zde vlastníků více, uvidíte kromě jejich jmen také podíly, které jim náleží.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Druhým způsobem, jak získat údaje o majiteli pozemku, je přímo prostřednictvím portálu Nahlížení do katastru nemovitostí. Tam je možné se dostat buď z webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a to proklikem přes tlačítko Nahlížení do KN, které se nachází v horní liště na hlavní stránce webu, nebo zadáním URL adresy nahlizenidokn.cuzk.cz do vyhledávače.

Na tomto webu je pak možné hledat informace o pozemku a stavbě včetně nahlížení do katastrální mapy. K dispozici jsou údaje o katastrálním území, čísle listu vlastnictví, typu parcely, výměře a mnoho dalšího. Pokud potřebujete zjistit informace o majiteli pozemku nebo objektu, je nezbytné opět vyplnit v horní části stránky specifický kód, který je znázorněn v obdélníčku pod hlavní lištou, nebo se přihlásit prostřednictvím identity občana či účtem dálkového přístupu.

Vyhledávání podle parcelního čísla

Vyhledávat na stránkách nahlížení do KN můžete podle adresy, parcelního čísla nebo přímo v katastrální mapě. V případě pozemků stačí kliknout na políčko Vyhledání parcely, jež se nachází hned na úvodní stránce webu. Následně budete vyzváni k zadání názvu či kódu obce a po jeho vyplnění také k upřesnění katastrálního území. Jakmile tyto údaje vyplníte, bude ještě potřeba pozemek specifikovat zadáním parcelního čísla.

Parcelní číslo představuje specifický identifikační kód parcely, který slouží k jejímu přesnému určení. Pokud toto číslo neznáte, můžete si jej dohledat pomocí katastrální mapy. Do ní se dostanete z hlavní stránky webu Nahlížení do KN, a to kliknutím na ikonu s názvem Zobrazení mapy. Zde vyplníte do příslušné kolonky název katastrálního území, rozkliknete tlačítko Otevřít okno s mapou a budete přesměrováni přímo na katastrální mapu.





Když zjistíte parcelní číslo a zadáte jej do příslušné kolonky ve vyhledávání, budete přesměrováni na stránku se záznamem daného pozemku. Zde je možné prohlížet obecné informace o nalezené nemovitosti a proklikat se na údaje o sousedních parcelách. Kromě toho zde mimo jiné také zjistíte, zda je daný pozemek nějakým způsobem chráněný.

Katastr nemovitostí: list vlastnictví

Na webu katastru nemovitostí je možné za poplatek 100 korun získat také takzvaný list vlastnictví. Ten představuje dokument, kde je možné nalézt souhrn nemovitostí, jež konkrétní majitel či spolumajitelé vlastní v daném katastrálním území. V dnešní době lze již získat list vlastnictví online, takže není potřeba kvůli tomu navštěvovat katastrální úřad osobně. Objednávku i platbu za tuto listinu je možné provést jednoduše přes internet a listinu si následně stáhnete v kteroukoliv hodinu a odkudkoliv během několika vteřin.

Nemovitosti bez majitele

V České republice ale nemají zdaleka všechny pozemky své majitele. V padesátých letech minulého století došlo na určitou dobu ke zrušení veřejných rejstříků a nemovitosti byly evidovány zjednodušeně. Hranice pozemků se v důsledku zjednodušené evidence nezakreslovaly, a tak se v roce 2014, kdy byl schválen katastrální zákon, zjistilo, že více než 200 000 nemovitostí nemá jasně určené své vlastníky. Tyto zapomenuté pozemky a budovy se postupem let objevovaly více a více a v roce 2021 katastr evidoval už 369 078 nemovitostí s neznámým nebo nedostatečně identifikovaným majitelem.

Na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou dostupné seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků. Ty jsou roztříděny podle územních pracovišť, kde v záznamu každého pracoviště naleznete excelový soubor se seznamem zapomenutých pozemků. Úřad vyzývá občany České republiky, aby si tyto seznamy pečlivě prošli. Zjistí-li, že jim nebo jejich předkům patří určitá nemovitost, o které dosud nevěděli, měli by bez zbytečného čekání kontaktovat příslušné územní pracoviště. Pakliže tak neučiní do konce roku 2023, majetek propadne státu.

Kde získat list vlastnictví?

List vlastnictví lze sehnat na webových stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí. Na hlavní stránce webu v pravém horním rohu rozkliknete ikonu nákupního košíku. Následně vyhledáte buď přímo list vlastnictví pomocí jeho čísla, nebo parcelu, stavbu či jednotku. Poté vložíte list vlastnictví do košíku, dokončíte objednávku a zaplatíte. V případě, že je provedena okamžitá platba nebo platba kartou, můžete si list vlastnictví ihned stáhnout do svého zařízení.

Jak najít vlastníka pozemku přes mapy.cz?

Na webové stránce mapy.cz si vyhledáte konkrétní parcelu, o níž sháníte informace. Když ji najdete, kliknete na ni pravým tlačítkem myši a z nabídky, která se vám zobrazí, vyberete poslední možnost „Co je zde“. Jakmile na tento nápis kliknete, zobrazí se vám v pravém sloupci obrazovky náhledová fotografie, souřadnice pozemku a také odkaz pro přesměrování do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde naleznete všechny potřebné údaje o daném pozemku.

Kde je uveden vlastník pozemku v katastru nemovitostí?

Majitele vybraného pozemku uvidíte po vyhledání dané parcely přímo v záznamu pozemku. Je však nejprve potřeba vyplnit specifický bezpečnostní kód, který je uveden nad záznamem parcely v horní části stránky. Po zadání kódu se vám zobrazí jméno vlastníka či spoluvlastníků včetně jejich adres a podílů, které jim náleží.