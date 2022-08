Jak na energetickou drahotu: chládek i bez klimatizace, úspory se dají najít všude

Vedra jsou zase tady. Předpověď počasí hlásí rekordní teploty a lidé hledají způsoby, jak co nejefektivněji zchladit svá obydlí. My vám však dnes nebudeme radit, že si máte pořídit klimatizaci, ale jakým způsobem ochladit vzduch v místnosti, aniž byste museli platit drahou elektřinu, a nebo ji použít jen minimálně. Naše rady ocení zejména obyvatelé bytových domů a podkrovních místností, kteří ve vedrech trpí nejvíce. A když už jsme u těch úspor, podíváme se, kde můžeme v domácnosti zachránit peníze v jakékoli roční době.

V horku pomůže ventilátor a voda

To, že jedním z nejúčinnějších prostředků, aby vám slunce nepálilo do místnosti, jsou samozřejmě žaluzie, je jasné. Klíčové je proto okna dobře zastínit, a to nejlépe zvenku. Poslouží vám k tomu odrazové fólie připevněné na skla oken, výborně se osvědčují i venkovní rolety nebo žaluzie. Větrejte přes noc, nebo jen ráno a večer, když je vzduch chladnější, radí Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu kolektivních systémů REMA.

Příjemnou teplotu vám pak pomůže udržet ledová voda. Naplňte láhev s rozprašovačem a vychlaďte ji v lednici. Studenou vodu pak rozprašujte v místnosti, pokud možno se vyhněte místům choulostivým na vlhko, třeba stolu s výpočetní technikou, ale to snad dá rozum, že si nebudete stříkat mlžný opar přímo nad počítačem.

Tipy, jak udržet vychlazený domov:

Přes noc pořádně větrejte.

Přes den nechte okna a dveře zavřené.

Zastiňte okna, případně skla opatřete odrazovou fólií.

Nenechávejte běžet spotřebiče, které produkují teplo: žehlička, vysavač, sporák. Naplánujte si studený oběd a úklid nechte na jindy, až nebude vedro.

Zvyšte vlhkost: namočte záclony, rozprašujte studenou vodu do vzduchu.

Ve dřezu a v umyvadle můžete nechat stát cca centimetr vody. Voda se bude teplem odpařovat a zvlhčovat místnost, tím pádem dojde k pocitovému ochlazení bytu.

Ukliďte do skříní všechny hřejivé tkaniny – deky, froté prostěradla, plyšáky z dětského pokoje.

Pokud spíte v pyžamu, strčte ho před spaním na chvíli do mrazáku a v posteli se přikryjte jen prostěradlem.

Choďte doma bosi.

Pokud máte v místnostech záclony nebo závěsy, zatáhněte je a pořádně prostříkejte, aby byly opravdu znatelně vlhké. V takovém prostředí si pak už vystačíte i s obyčejným ventilátorem, který spotřebuje mnohem méně energie než klimatizace. Když ho zapnete, můžete ještě před něj umístit mokrou utěrku, nebo před něj položte láhev či mísu s ledem.

Když už jsme u toho chlazení a zmínili jsme klimatizaci, můžeme se dostat i k dalším možnostem v úspoře energií.

Pokud máte doma nainstalovanou klimatizaci, nezapomínejte na výměnu filtrů. Jsou-li špinavé, musíte je vyměnit. Když necháte znečištěný filtr v klimatizaci, špatně přes něj proudí vzduch a tím se zvyšuje spotřeba elektřiny. Nehledě na to, že se vám může klimatizace zanést a vy pak budete ještě navrch platit drahý servis.

Jakou spotřebu má klimatizace? Dražší, ale energeticky úspornější klimatizace spotřebuje cca 1000 W, levnější zařízení mohou mít i 1500 W. Oproti tomu stolní ventilátor si vezme jen 25–40 W, věžový mezi 40–55 W a stojanový do 60 W. Jenom pro srovnání, 1500 W si vezme pro ohřev vody rychlovarná konvice. Ta však energii potřebuje jen krátkou dobu, zatímco klimatizaci pouštíte na dlouhé hodiny. Hodinová spotřeba bude u prvního typu klimatizace 1 kWh, u druhého 1,5 kWh. Průměrná cena za 1 kWh je aktuálně přibližně 9,11 Kč. Jestliže budete klimatizaci pouštět celé dva letní měsíce na 10 hodin denně (což je celkem 600 hodin), aktuálně zaplatíte za tuto dobu 5466 Kč (v tom levnějším případě), nebo také 8199 Kč (v případě klimatizace se spotřebou 1500 W). Zdroje: E.ON, srovnávač Energie123.cz

Úspory v domě krok za krokem, začněme v kuchyni

O tom, že byste dávno měli mít vyměněné obyčejné žárovky za „ledky“, snad ani není třeba se zmiňovat. Rozdíl mezi lustrem, který má na sobě čtyři 40wattové „miňonky“, nebo 5wattové „ledky“, je zcela zřejmý. LED žárovky vám ušetří až 85 % elektrické energie a mívají i 15× delší životnost.

Potřebujete více světla nad kuchyňskou linkou? Dobrou vychytávkou je „ledkový“ pásek, který můžete přilepit na spodní stranu vrchních skříněk nad pracovní plochou. Vyrábějí se ve variantě na zapojení do zásuvky, ale může být také na baterie.





Zřejmě už také není třeba zmiňovat notoricky známá pravidla, jako že je nutné nenechávat nabíječky od mobilu v síti, stejně tak další spotřebiče, které zrovna nepoužíváme, nebo je aspoň vypínat přímo na hlavním vypínači a nenechávat je v režimu stand-by.

Lednice by správně měla stát na chladnějším místě v kuchyni. To znamená co nejdál od sporáku, který je zdrojem tepla. Ideální teplota pro okolní vzduch lednice je 20–21 stupňů Celsia. Podle ČEZu s každým dalším stupněm v místnosti navíc vám stoupá spotřeba lednice o 6 %.

V samotné lednici můžete nastavit teplotu až na 7 stupňů Celsia, ačkoli bývá od výrobce přednastavená na 5 °C. Zhodnoťte, jak stará vaše lednice je, případně se podívejte na energetický štítek. Jestli už je ve věku vašich dospívajících dětí, může být její spotřeba klidně o 70 % vyšší, než mají nové, moderní přístroje. Jestli vaší lednici namrzají stěny, rychle s ní pryč. Znamená to, že někde netěsní dveře a lednice se snaží dohnat úniky chladu. Také na mrazák si dejte pozor. Pokud je v něm námraza silnější než 3 milimetry, zvyšuje vám spotřebu lednice až o 75 %.

Ještě jedna důležitá věc, nestavte lednici těsně ke stěně kuchyně. Musí kolem ní proudit vzduch, aby pracovala tak, jak má. A také výměník na zadní straně čas od času vyluxujte, aby se dobře ochlazovala kapalina.

Jak ušetřit při vaření a pečení?

Nejlevněji vychází vaření na plynu, hned poté elektrických indukčních plotýnkách, protože je rychlé a neodchází z nich zbytkové teplo. Nevýhodou indukčního vaření však je, že si k němu musíte pořídit i adekvátní hrnce. S běžným nádobím na indukci neuvaříte.

Pokud máte jiný typ sporáku než právě indukční a chystáte se vařit třeba brambory, vyplatí se vám uvařit vodu vedle v rychlovarné konvici, potom ji přelít do připraveného hrnce a zapnout sporák. Sice na malou chvilku roztočíte elektrické hodiny, ale konečná spotřeba není zdaleka tak velká, jako když dlouhé minuty čekáte, než voda v hrnci přijde k varu.

O tom, že hrnec má sedět přesně na okraj plotýnky a že máte při vaření používat pokličky, se asi není třeba už zmiňovat.

Všechny kuchařské recepty radí, abyste dali maso nebo koláč do předem vyhřáté trouby. Ten správný okamžik se ale málokdy podaří vychytat a trouba zbytečně „jede“ na prázdno. Na upečení kuřete nebo koláče vám úplně postačí remoska. Spotřebujete zhruba o 80 % méně, než když budete péct v klasické troubě.

Myčka, sušička, zkrátka voda

Myčka na nádobí už je standardním vybavením domácností a jedno je jisté, určitě vám ušetří vodu. Pro srovnání, v nejúspornějším ECO programu myčka spotřebuje na umytí nádobí asi 10 litrů vody. Při ručním mytí obvykle spotřebujete na mytí 15 litrů a na závěrečný oplach ještě dalších 10–15 litrů vody.

Tedy pokud myjete nádobí ručně, pak ne pod tekoucí vodou. A také nenechávejte špínu na nádobí zaschnout. Nejprve umyjte méně zašpiněné nádobí, abyste nemuseli hned měnit vodu. A to hodně špinavé a zamaštěné nejprve vytřete papírovými kuchyňskými ubrousky.

Pokud však často používáte tekoucí vodu na oplachování nádobí, kupte si perlátor nebo spořiče vody s výměnnými O-kroužky.

Víte, kolik vás stojí kapající kohoutek? Podle E.ONu můžete přijít i při slabém kapání vody až o 170 litrů vody týdně, a ještě na její ohřev vyčerpáte 12,6 kWh elektřiny. Problém se také odrazí na vodném a stočném. Ročně zaplatíte o 8,7 kubíku vody navíc a na ohřátí vody vyplýtváte 655 kWh elektřiny.

Máte prostor, kde můžete nechat uschnout prádlo? Třeba balkón, zahrada, nebo aspoň místnost, kde nepřekáží sušák? V tom případě můžete zapomenout na sušičku, alespoň v teplých dnech. Ano, prádlo ze sušičky je měkké, voňavé a nemusí se žehlit, ale dnes se bavíme o úsporách energie. Pokud už trváte na sušičce, vyberte si kondenzační s tepelným čerpadlem. Ta oproti jiným typům spotřebuje jen polovinu elektrické energie.

Pozor na pravidelné čištění filtru sušičky. Nečištěný filtr spotřebuje o 30 % více energie.

Horší variantou sušičky jsou ty kombinované s pračkou. Pračka se sušičkou má vyšší spotřebu vody a sušení jí zabere víc času, což znamená vyšší spotřebu energie. Hodí se tedy jen do malých koupelen.

Jak snížit spotřebu za teplo?

Až se parné léto překulí do chladného podzimu, začne nás zajímat, jak nejvíc ušetřit za teplo.

Pokud je to ve vašem případě možné, pořiďte si domů na topení termostatické hlavice, které dokážou ušetřit až 15 % energie. Pozor, nekombinujte je s pokojovým termostatem. Termostatické hlavice nikdy nenechávejte zakryté, a pokud budete větrat, tak hlavice uzavřete, jinak je studený vzduch donutí rozparádit topení naplno.





Také si můžete pořídit malého, drobného pomocníka jménem reflexní fólie. Ty se umístí přímo na zeď za radiátor, takže nevyhříváte zeď, ale fólii, která vám nachytané teplo pošle zpátky do místnosti. Dokáže odrazit až 90 % sálavého tepla.

Profukuje vám kolem oken a vchodových dveří? Nenaleťte podvodníkům, kteří vám budou tvrdit, že je musíte vyměnit za nové. Zavolejte odborníky, ať vám je nejprve zkusí seřídit, čas od času je to nutné.

Vytápíte elektřinou? A využíváte dvoutarifovou sazbu?

Distribuční sazby pro domácnosti jsou buď jednotarifové, nebo dvoutarifové. Pokud chcete využívat dvoutarifovou, abyste mohli v určitých denních časech využívat levnější elektřinu, musíte podle ČEZu splňovat základní podmínky:

elektřinou ohříváte vodu,

máta doma akumulační spotřebiče,

dobíjíte elektromobil,

máte elektrické topení,

jedete jen víkendový provoz (třeba na chalupě, nejsou zde už nutné další podmínky)

Podle typu sazby, kterou si u svého dodavatele zřídíte, pak můžete využívat nízký tarif 8 až 20 hodin denně, záleží také na účelu použití, ročním období a dnech v týdnu (pracovní nebo víkendové dny). Tyto levné hodiny pak můžete využít na zapínání pračky, myčky nebo sušičky.