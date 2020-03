 »   »  Jak komunikovat s úřady v souvislosti s daňovým přiznáním?

Tiskopisy a další důležité dokumenty (včetně tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ) je také možno odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu do budov OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ČSSZ.

Lidé by měli zvážit, zda podání, která nejdou udělat elektronicky, je nutné dělat okamžitě. Je možné například odložit sepsání žádosti o důchod, ten pak vyplatit až 5 let zpětně. Také zaměstnanci ČSSZ jsou připraveni jednotlivé případy konzultovat na dálku.

Pokud bude ze zaslané žádosti vyplývat, že má být příslušné potvrzení (dokument) doručeno buď poštou na trvalou adresu klienta, anebo například přímo zasláno jinému úřadu (organizační složce státu), který dané potvrzení (dokument) vyžaduje, nemusí být takový e-mail elektronicky podepsán, jelikož potvrzené údaje se tímto způsobem předají pouze osobě, které se týkají, případně jinému úřadu. V ostatních případech (zejména má-li být příslušné potvrzení či dokument zasláno přímo žadateli zpět elektronicky) musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem.

Finanční správa

Také Finanční správa v těchto dnech preferuje především online komunikaci. Pobočky finančních úřadů jsou od pondělí 16. března 2020 veřejnosti přístupné v rozsahu úředních hodin podatelen. Úřední hodiny podatelen jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Omezen je i provoz pokladen.

Finanční správa také zrušila výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšíření úředních hodin finančních úřadů. To bylo plánované na období 23. března do 1. dubna 2020. Úřad jedná se starosty obcí o umístění schránek finančních úřadů, do kterých by lidé mohli vhazovat svá podání, například vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Daně a jiné formuláře můžete podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo s uznaným elektronickým podpisem. Dále je také můžete poslat poštou i formou obyčejného psaní (nemusí být doporučeně).

Doručování informací ze strany finanční správy je možné prostřednictvím datové schránky, poštou, neformálně pak prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

Placení daní je možné bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. Pokud nemáte internetové bankovnictví, můžete o zaplacení daně požádat třeba příbuzné. Stejně tak můžete někoho blízkého pověřit, aby za vás s finančním úřadem komunikoval. Pro uplatnění plné moci by měla v těchto výjimečných případech stačit naskenovaná kopie s vlastnoručním podpisem zmocnitele, která bude zaslána správci daně v souladu se zákonnou procesní úpravou pro podání v daňovém řízení, uvedl úřad.