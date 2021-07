Jak dlouhodobě „spořit“ dětem přes podílové fondy?

Kromě tradičních spořicích nástrojů má smysl na dlouhodobé „spoření“ zahrnout i podílové fondy. Přesněji jejich prostřednictvím investovat a získat tak v dalších letech lépe zhodnocené peníze než na tradičních depozitních produktech.

S narozením potomka se stále více rodičů zamýšlí nad tím, jak mu naspořit nějaké peníze do budoucna. Na hypotéku, studia, cestování, nebo prostě jen na start do života. Sázkou na jistotu je tradiční stavební spoření, které má sice 6letou vázací dobu, ale je to účinný a bezpečný nástroj na spoření (nejen) dětem.

Pokud však hledáte delší horizont, podílové fondy jsou v tomto případě podstatně výhodnější nástroj než v Česku tolik oblíbené stavební spoření. Jednak dokáží přinést vyšší zhodnocení a jednak nejsou omezeny maximální délkou spoření šesti let.

Přes investiční životní pojištění „nespořte“

Někteří nekvalitní finanční poradci sjednávají investiční životní pojištění jako „spoření“ pro děti, jenže to je ta nejméně vhodná forma, protože je příliš drahá na poplatcích a nákladech. Podle finančního poradce skupiny Partners Jiřího Kubíka jsou podílové fondy pro děti výhodnější než právě investování přes životní pojištění.

A navíc, pokud chtějí rodiče ochránit své dítě před zdravotními riziky, měli by to udělat ve své pojistce nebo dítěti sjednat vlastní životní pojištění. Avšak ani v případě podílových fondů není všechno jenom skvělé.

Je to investice, může kolísat

Rodiče musí také vědět, že hodnota jejich investice může v čase výrazněji kolísat. Což je daň za vyšší zhodnocení. V praxi to značí mít pevné nervy a nerušit fond při prvním propadu na finančních trzích, upozorňuje člen představenstva a ředitel externího prodeje Conseq Investment Management Richard Siuda s dovětkem, že toto pravidlo platí pro jakoukoli investici na finančních trzích.

Kolik vlastně dítěti vydělají podílové fondy

Zhodnocení investovaných peněz může být zajímavé. Což platí hlavně tehdy, když rodiče se spořením začnou okamžitě po narození potomka. Pokud se například rozhodnou dítěti odkládat měsíčně do fondu 1500 korun, v době, kdy mu bude 18 let, mohou počítat s tím, že dítěti dají při předpokládaném průměrném ročním 5% zhodnocení přes půl milionu korun. Přesněji, jenom v pravidelné úložce rodiče dítěti naspoří 324 tisíc korun, přičteme-li k této sumě výnos (při ročním průměrném zhodnocení 5 %) ve výši 184 000 korun, v součtu jsme na sumě 520 tisíc korun.

To už je dobrý základ na hypotéku… Bonusem je i skutečnost, že po třech letech investování nebudou muset odvádět státu 15% daň z výnosu. Investorům nehrozí ani žádné penále za to, když peníze do fondu přestanou posílat či úložku na čas vynechají, říká Kubík, podle kterého se při dlouhodobém investování pravidelných měsíčních úložek rodiče nemusí trápit ani kolísáním finančních trhů.

Nabídka pro opatrné rodiče

Rodiče mohou při volbě podílových fondů jako nástroje spoření pro děti využít i takzvané investiční strategie životního cyklu. To jsou programy například dobře známé z doplňkového penzijního spoření.

V praxi to znamená, že fond nejdříve investuje dynamicky například do akcií, ale jakmile se začne přibližovat doba plnoletosti dítěte či ukončení investování, fond ubere na dynamice a peníze z akcií začne přesouvat do méně rizikových aktiv. Jako jsou například dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu. Výhoda těchto strategií spočívá v ochraně zainvestovaných peněz před rizikem propadu finančních trhů v čase, kdy je naplánován výběr investice.

Podle Jiřího Kubíka má ale i tento způsob investování své nevýhody. Tou hlavní je, že peníze v méně rizikových aktivech málokdy přinesou zajímavé zhodnocení. Bude-li tedy fond stahovat pět let peníze z akcií například dluhopisů, po tu dobu přestane vklady zajímavě zhodnocovat. Čímž jen potvrdí známou pravdu, že i čas jsou peníze.

Řešení mohou být pak smíšené fondy. Jejich výhoda spočívá v tom, že mixují jak akcie, tak dluhopisy, ale i další aktiva, takže pokud jedno prodělává, jiné může vydělávat a dorovnávat ztráty, upozorňuje Kubík.

V tomto ohledu dodejme, že tuzemské smíšené fondy už se konečně zbavily svého nešvaru, kdy za vysoké poplatky odváděly málo muziky. A zároveň jsou i řešením pro ty z investorů, kteří si uvědomují, že v průběhu investice je ideální měnit poměr vah jednotlivých aktiv v portfoliu. Ve smíšeném fondu to za ně udělá portfolio manažer.

Na koho napsat smlouvu o podílovém fondu

Při vytváření finanční rezervy dětem prostřednictvím podílových fondů je třeba pečlivě zvážit jednu na první pohled ne příliš důležitou okolnost. Totiž, zda budou mít rodiče podílový fond vedený na sebe, anebo zvolí smlouvu na jméno dítěte. Zprvu se může zdát, že na tom nezáleží, ale úplně jedno to není. Napíší-li fond na dítě, zkomplikuje jim to nejenom případné nakládání s prostředky před dosažením věku 18 let dítěte, ale i po něm.