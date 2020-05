Do Bulharska můžete přijet, ale pak se musíte na 14 dnů „odklidit“ do povinné karantény v místě pobytu. Tranzitovat přes Bulharsko do další země za účelem turistiky nelze. Tranzit přes Bulharsko ze třetí země zpět do ČR však možný je. Bulharsko plánuje v červnu karanténu zrušit.

Belgie je turistům uzavřená minimálně do 8. června 2020. Co bude poté, není jasné. Projet Belgií můžete, pokud na hranicích prokážete důvod tranzitu (trajekt, ubytování v jiné zemi atp.)

Albánie by měla uvolnit hranice pro Čechy od 1. 6. 2020. Informace jsou zatím nepotvrzené. Fakticky se ale do ní autem nedostanete, protože vás nepustí Bosna a Hercegovina, Černá hora a ani Kosovo. Na webu albánského ministerstva zahraničních věcí v době uzávěrky probíhala rekonstrukce, nebylo možné informace ověřit.

Severské země v přehledu nejsou, protože se do nich nemáte (jako turisté autem) jak dostat. V textu nejsou popisované jednotlivé finty, které se často používají/zneužívají, to je už věcí každého cestovatele. Zatímco parta kamarádů se může vydávat za „řidiče kamiónu“, kterým bude vstup umožněn (pokud mají řidičské oprávnění a profesní průkaz), u rodiny (lidé stejného příjmení, děti) vám to neprojde a otočí vás zpět. Jinými slovy, kdo bude cestovat sám, má šanci si najít a připravit důvody, které jeho vstup umožní. S rodinou ale jako turisté nepochodíte. (Příklad: zatímco autor textu může cestovat pracovně do všech zemích níže, jeho rodina nikoli, protože by šlo o turisty.)

Chorvatsko: povinná registrace a pravidelné měření teploty

Přijet můžete bez zásadních omezení, ale zůstává povinnost nahlásit chorvatským úřadům místo pobytu a kontaktní údaje. Použít k tomu můžete web chorvatského ministerstva turistiky.

Po dobu 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musíte měřit teplotu, a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se budete cítit nemocní či pozorovat symptomy nemoci, musíte telefonicky kontaktovat svého místního (chorvatského) praktického lékaře, a pokud jej nemáte, pak místně příslušného (chorvatského) epidemiologa.

Itálie: bez omezení od 3. června 2020

Pokud do Itálie vstoupíte do 2. června včetně, musíte do 14denní karantény. Od 3. června 2020 už ne. Ale pořád musíte dodržovat některé podmínky.

Litva: nelze vstoupit

Turisté do Litvy nemohou a stejně se nedostanou přes Polsko.

Lotyšsko: povinná 14denní karanténa, ale neprojedete Litvou

Do Lotyšska můžete přijet, ale pak se musíte na 14 dnů „odklidit“ do povinné karantény v místě pobytu. Fakticky se však do Lotyšska autem nedostanete, protože vás nepustí do Litvy a do Polska.

Lucembursko: nelze vstoupit

Do Lucemburska jako turisté nemůžete minimálně do 15. června 2020.

Maďarsko: opustit zemi do 48 hodin

Do Maďarska můžete vstoupit na 48 hodin. Na hranicích se musíte podrobit zdravotní prohlídce.

Moldavsko: nelze vstoupit

Do Moldavska se jako turisté ještě stále nedostanete minimálně do 30. 6. 2020.

Německo: nelze vstoupit

Jako turisté do Německa nemůžete. Stále je povinný PCR test na negativní výsledky COVID-19. Do Německa pořád nemůžete jen tak podle libosti, musíte se vlézt do jedné z těchto podmínek (viz odkazy níže).

Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic České republiky (výtěrový test z krku nebo nosu)

Nizozemsko: nelze vstoupit

Do Nizozemí jako turisté nemůžete minimálně do 15. června 2020.

Polsko: nelze vstoupit

Do Polska jako turisté nemůžete.

Portugalsko: bez omezení, ale neprojedete Španělskem

Přestože do Portugalska vjet můžete, potřebujete se nejdříve dostat do Španělska, ale do něj vás nepustí.

Rakousko: průjezd bez zastavení

Bez povinných testů na koronavirus můžete do Rakouska jen pro tranzit a pozor, bez zastavení. Tj. nemůžete v Rakousku ani natankovat, ani na toaletu do přírody. Jinak jsou testy povinné. Zároveň je potřeba předem vytisknout a vyplnit formulář. Níže je v češtině a v němčině (vyplňte oba).

Pokud Rakouskem pouze projíždíte, nemusíte předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Rumunsko: nelze vstoupit

Do Rumunska se jako turisté ještě stále nedostanete.

Rusko: nelze vstoupit

Do Ruska se jako turisté ještě stále nedostanete.

Řecko: můžete od 15. června 2020, ale fakticky se tam autem nedostanete

Do Řecka pozemní cestou budete moci až od 15. 6. 2020, na hranicích budou provádět náhodné testy na koronavirus. Fakticky se však do Řecka autem nedostanete, protože vás nepustí Makedonci. A do Albánie, odkud by to šlo, se zase nedostanete přes Černou Horu. Pokud to vezmete přes Bulharsko, musíte v něm zůstat 14 dnů v karanténě, až poté můžete do Řecka. A to se „vyplatí“.

Severní Makedonie: nelze vstoupit

Severní Makedonie je pro turisty stále uzavřená.

Slovensko: opustit zemi do 48 hodin

Policii na hranicích předložíte níže uvedený formulář. Ten si vytiskněte před cestou a ideálně před příjezdem na hranice vyplňte jméno a příjmení cestujících.

Slovinsko: opustit zemi do 24 hodin, nebo rezervace

Turisté mohou do Slovinska s potvrzenou rezervací, kterou na hranicích prokazujete. Tranzit přes Slovinsko je možný za podmínky opuštění země do 24 hodin od vstupu. Lze tedy přes Slovinsko jet do Chorvatska.

Spojené království: od 8. června 2020 14denní karanténa

Pro vstup do Spojeného království bude od 8. 6. 2020 povinně vyžadována 14denní samoizolace s podmínkou uvedení kompletních kontaktních údajů a místa, kde se budete zdržovat.

Srbsko: bez omezení, Kosovo nelze vstoupit

Do Srbska je možné jet bez jakýchkoliv omezení. Na hranicích jen dostanete leták s poučením o COVID-19.

Španělsko: nelze vstoupit

Do Španělska se jako turisté stále ještě nedostanete.

Švýcarsko: pouze tranzit

Turisté do Švýcarska stále nemohou, ale můžete jím projet do třetí země, pokud prokážete, že máte povolení do třetí země vstoupit a máte tam prokazatelný záměr (rezervace ubytování, pozvání apod.).

Turecko: nelze vstoupit

Do Turecka se jako turisté stále ještě nedostanete.

Ukrajina: nelze vstoupit

Do Ukrajiny se jako turisté stále ještě nedostanete.