Investice do úvěrů: jak fungují a pro koho jsou vhodné?

Jak investice do úvěrů fungují?

Celé to funguje tak, že naše společnost na jedné straně poskytuje úvěry pro podnikatele, na straně druhé pak možnost investovat do těchto úvěrových pohledávek. My nejdříve zafinancujeme ze 100 % nějaký podnikatelský záměr a po čase, když vidíme, že jeho příjemce řádně splácí a plní další povinnosti, umožníme klientům, aby do takového úvěru investovali.

Na co úvěry nejčastěji poskytujete?

Úvěry poskytujeme výhradně právnickým osobám, tedy firmám. Účelovost úvěrů je různorodá, ale největší část tvoří development, zpravidla jde tedy o úvěry na nákup a následnou rekonstrukci nemovitostí, například činžovních domů. Poté poskytujeme také například provozní financování, například překlenutí nějakého nedostatku cash flow a podobně. Nabízíme také neúčelovou půjčku, což je něco jako americká hypotéka pro podnikatele. Všechny námi poskytované úvěry jsou zajištěné.



Autor: RONDA INVEST a.s. Obchodní ředitel RONDA INVEST Lukáš Blažek.

Jak úvěry zajišťujete?

Každý úvěr je zajištěný bonitní nemovitostí ve vybraných lokalitách, jako je Praha, Středočeský kraj nebo krajská města. Půjčujeme maximálně do 70 % tržní hodnoty zajištěné nemovitosti, díky čemuž máme vytvořenou určitou rezervu pro případ, že by ceny nemovitostí nějak kolísaly. K úvěrům jsou navíc sepsané notářské zápisy, které v případě nesplácení úvěrů umožňují flexibilní prodej zajištěných nemovitostí v dražbě.

Jakého výnosu je možné dosáhnout?

To je dáno výběrem konkrétní úvěrové pohledávky. Výnosy se pohybují v pásmu od 4,5 % do 6 % ročního výnosu. Klienti u nás mají založený účet, na který jim pak pravidelně každý měsíc přichází alikvotní výnos. Délka investice pak závisí na konkrétním úvěru. Nejkratší může být řádově na měsíce, maximální délka investice je 5 let. V současné době máme v nabídce nejkratší dobu investice 8 měsíců, nejdelší pak 4 roky.

Jaká je minimální a maximální možná výše investice?

Ve většině případů je minimální částka 10 tisíc Kč. Vedle toho máme zpravidla také nějakou akční nabídku, u které je minimální investice 1000 Kč. Zájemci tak mohou investovat i poměrně malé částky a vyzkoušet si, jak to funguje, a případně poté investici navýšit, což se nám docela osvědčilo. Když si nás klienti takto otestují, tak po pár měsících přihazují už poměrně zajímavé částky, jak pro nás, tak pro ně samotné, protože s vyšší částkou samozřejmě roste i výnos.

Maximální výše investice je pak dána výší úvěru. Pokud je úvěr například ve výši 8 milionů, pak právě tato částka představuje horní limit. Nestává se nám ale, že by jeden klient „vykoupil“ sám jeden úvěr. Většinou investici rozloží do více úvěrových pohledávek.

Jaké zkušenosti s investováním by měl člověk mít v případě, že se pro tuto formu zhodnocení peněz rozhodne?

Je to vhodné prakticky pro každého, kdo chce, aby jeho výnos překonal inflaci. Investování probíhá přes jednoduchou online platformu, kde je vše podrobně a návodně vysvětlené. Investují u nás jak fyzické osoby, tak třeba nadace nebo církev.

Jak dlouho možnost téhle investice poskytujete a kolik lidí už s vámi investovalo?

Se službou jako takovou jsme začali na přelomu 2018–19. Nejdříve jsme ji poskytovali offline na pobočce a od loňského roku umožňujeme investování také přes naši online platformu. V současné době máme registrovaných přibližně 1100 uživatelů.

Jak koronakrize ovlivnila chuť Čechů investovat? Pociťujete menší zájem?

Nepociťujeme útlum ani v oblasti poskytování úvěrů, ani nižší zájem investorů. V současné době nemáme žádné úvěry po splatnosti, což je důsledek naší obezřetné úvěrové politiky. Samozřejmě monitorujeme úvěrové klienty víc než dřív, zajímáme se o to, jestli se jich stávající potíže v ekonomice nějak dotýkají, jsme s nimi více v kontaktu. Co se týče zájmu o úvěry, tam nám nynější situace paradoxně nahrála, protože u bank s žádostí o úvěr v současné době neuspěje více firem, proto se teď ve větší míře obracejí na nás.

Nejsou klienti, kteří u bank neuspějí, více rizikoví?

My si samozřejmě pečlivě vybíráme, komu úvěr poskytneme, klienta si prověřujeme a dbáme na kvalitní zajištění úvěru. Pokud klient přijde s nějakým nestandardním požadavkem nebo s tím, že ho odmítla banka, situaci poté vyhodnocujeme, díváme se i na podnikatelský záměr a na jeho historii.

Změní podle vás nějak koronakrize třeba skladbu vašich klientů?

Nemyslím si to, neočekáváme ani nějaký výrazný pokles. Naopak chceme růst v objemu poskytovaných úvěrů, tam bychom se chtěli dostat do dvou let někam na hodnotu jedné miliardy.

V současné době máme ve správě přes 400 milionů aktivních úvěrů. Zaměřujeme se na menší development, což jsou úvěry trošku objemově vyšší, na druhou stranu v portfoliu je máme kratší dobu. To je zajímavé pro investory, kteří mají v dnešní době rádi střednědobé nebo spíš kratší investice. V současné době poskytujeme všechno v korunách, jak úvěry, tak ty investice, do budoucna bychom chtěli poskytovat úvěry v eurech pro určité segmenty klientů, a tím pádem bychom chtěli i umožnit investorům, aby k nám v eurech mohli investovat.

Proč chcete jít do eura?

Zaznamenáváme v tomto ohledu poptávku od určitých klientů, souvisí to také s naší plánovanou expanzí, kdy se budeme chtít v blízké budoucnosti vydat také za hranice Česka.

Kam konkrétně?

Určitě bychom chtěli expandovat na Slovensko a poté se pohybovat v oblasti střední Evropy a dál.