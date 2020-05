 »   »  Hypotéky zlevňují, někde se úroky dostaly pod dvě procenta

Banky snižují úrokové sazby hypoték v reakci na koronavirovou krizi a snížení úrokových sazeb Českou národní bankou. Ke zlevňování úvěrů na bydlení zatím přistupují spíše menší banky, přidaly se už ale i větší hráči jako Hypoteční banka či MONETA Money Bank, které patří mezi 5 největších poskytovatelů hypoték na tuzemském trhu.

Většina uvedených bank přes uvolnění úvěrových limitů poskytují hypotéky převážně do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) místo povolených 90 procent. Banky jsou opatrné a vyhlížejí dopady koronavirové krize a další vývoj ekonomiky. Zájemce o hypotéku tak kvůli případnému riziku budoucího nesplácení prověřují ještě pečlivěji než dřív. Stále také běží vládou nařízené moratorium, které jim ukládá povinnost na žádost klienta odložit splátku úvěrů či hypotéky až na 6 měsíců.

Banka CREDITAS

Banka snížila sazby od 15. května na 2,09 % pro tříleté a pětileté fixace. Za těchto podmínek lze získat hypotéku na nemovitosti s výší úvěru do 80 % hodnoty nemovitosti.

Snížené úrokové sazby hypoték Banka Úroková sazba Doba fixace LTV Změna úroku Banka CREDITAS 2,09 % 3 a 5 let do 80 % −0,21 % ČSOB 2,19 %** 1, 3, 5 a 7 let do 80 % −0,58 % Equa bank 2,29 % (fixace 3 a 5 let) 3 a 5 let do 80 % −0,6 % Fio banka 1,78 % / 1,88 % 1 a 3 roky / 5 let do 80 % −0,1 % Hypoteční banka 2,19 %** 1, 3, 5 a 7 let 79 a 80 % −0,58 % mBank 1,94 % 5 let do 80 % −0,5 % MONETA Money Bank 2,03 %* / 2,22 % 1 až 7 let do 80 −0,2 % UniCredit Bank 1,79 % / 1,99 % / 2,19 % 5 let / 7 let / 10 let od 81 % do 90 % −0,7 % / −0,4 % / −0,1 %

* platí pro offsetovou hypotéku, ** časově limitovaná akční nabídka

ČSOB

U ČSOB platí od 18. května do 30. června akce na hypotéky, kdy je možné získat hypotéku do 80 % hodnoty zástavy s úrokovou sazbou 2,19 % p.a. s dobou fixace na 1, 3, 5 a 7 let. V akci je zahrnuta sleva za splácení hypotečního úvěru inkasem ze stávajícího účtu vedeného u ČSOB či Poštovní spořitelny minimálně 3 měsíce za podmínky příjmu na účet ve výši minimálně 1,5násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za splácení hypotečního úvěru inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny společně s pojištěním nemovitosti u ČSOB Pojišťovny, kterou lze nahradit slevou za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny, uvádí v podmínkách banka. V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,1 procentního bodu. Úroková sazba platí za předpokladu, že o úvěr žádají dvě osoby.

Equa bank

Banka snížila úrokové sazby 2. dubna na 2,29 %. Snížení se týkalo fixací na tři roky a pět let pro hypotéky na výstavbu nebo koupi domu či bytu i na refinancování. Banka věří, že kvůli komplikacím s cestováním se Češi letos zaměří na zvelebování chat a chalup.

Fio banka

Fio banka snížila sazby už v dubnu, znovu pak od pondělí 18. května, kdy snížila úroky o desetinu. Hypotéky s kratší, jednoletou a tříletou fixací, klesly na 1,78 %, ty s pětiletou pak na 1,88 %.

Hypoteční banka

Hypoteční banka snížila úrokové sazby na stejnou úroveň a za stejných podmínek jako mateřská ČSOB.

mBank

mBank snížila úrokovou sazbu hypotéky mezi prvními už koncem března. Hypotéku s fixací na 5 let do 80 % ceny nemovitosti zlevnila o půl procentního bodu na 1,94 procenta.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank sice během dubna zvýšila úrokové sazby hypoték všech fixací o desetinu na 2,82 procenta, od té doby už je ale dvakrát snížila. Poprvé o 0,2 procentního bodu na 2,62 procenta. Od pátku 22. května došlo k dalšímu snížení o 0,2 procentního bodu na 2,22 %, u offsetové hypotéky (hypotéka se zápočtem úspor) je možné dosáhnout úroku 2,03 %.