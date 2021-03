Hello EKO půjčka od Hello bank! Když státní dotace pro běžné lidi konečně mají smysl

Slovo s kořenem „eko“ stále frčí, co je ekologické, je často politicky a obchodně úspěšné. Cílí na empatie lidí, aby se aspoň v rámci možností chovali zodpovědně k přírodě. A na druhé straně stejný kořen slova na druhé lidi působí jako červený hadr na býka. Pravda však není uprostřed. Život na naší planetě, tak jak byl a jak jej stále známe, je vážně ohrožen. Klíč k tomu problému nemají ale jen vlády zemí, ale my – občané. Pokud po lidstvu nemá zůstat jen zplundrovaná země, musíme začít měnit návyky i své chování vůči přírodě.

Odborně se tomu říká strategie udržitelného rozvoje. V překladu to znamená cestu k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích.

Svůj podíl zodpovědnosti v tomto duchu začínají prezentovat i firmy a korporace. Hledají způsoby řešení, které jsou odpovědné vůči naší planetě, při zachování růstu jejich podnikání. První vlaštovkou v tomto duchu je právě EKO půjčka od Hello bank. Pro BNP Paribas Personal Finance znamená udržitelnost cestu k budoucí možné prosperitě celosvětové společnosti. Náš závazek jsme shrnuli do Manifesta udržitelnosti, v jehož srdci stojí udržitelná spotřeba jak nás samotných, tak i spotřebitelské zvyky našich klientů a obchodních partnerů. Ty jim chceme pomáhat měnit nejen osvětou a edukací, ale také nabídkou dostupných a výhodnějších produktů pro udržitelnější spotřebu. Naším cílem je, aby odpovědnější řešení byla pro spotřebitele vždy lepší volbou, za kterou utratí své peníze. Hello EKO půjčka je tedy naší první vlaštovkou. Souběžně s tím chystáme i další nabídky zvýhodňující například nákup spotřebičů nejúspornějších energetických kategorií v síti našich obchodních partnerů. Kromě nového obchodního modelu je to také již několik let probíhající interní transformace Hello bank! směřující ke snížení uhlíkové stopy a řada vnitřních iniciativ, na kterých se podílí sami zaměstnanci. Věřím, že právě v této nelehké době mají tyto naše snahy ještě větší smysl než dříve, popsal spuštění tohoto produktu v tiskové zprávě Bruno Leroux, CEO Hello bank! a regionální leader strategie udržitelnosti BNP Paribas Personal Finance.

A my si právě proto tuto EKO půjčku představíme.

Nová zelená úsporám

EKO půjčka od Hello bank! jde ruku v ruce se státním programem Nová zelená úsporám. To je státní program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí. Podrobné podmínky najdete na webu programu, ve zkratce si ukážeme, co státní program podporuje.

Co můžete financovat

Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří).

Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy).

Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností.

Solární termické a fotovoltaické systémy.

Zelené střechy.

Využití tepla z odpadní vody.

Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace.

Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu.

Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů.

Kdo může žádat o státní dotaci

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. U některých případů v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji můžete dostat o dalších o 10 % více.

Dostat od státu až polovinu zpět je lákavé. A tady začíná problém. Buď ty peníze máte a „zelený“ projekt si sami zafinancujete, zadministrujete a budete čekat na vrácení peněz od státu, nebo si na to musíte půjčit. A stále musíte řešit administrativu.

Právě na druhý typ klientů cílí EKO půjčka od Hello bank!, která je určena jen pro soukromé fyzické osoby.

Nová zelená úsporám ve zkratce Maximální výše podpory pro 1 žadatele 5 mil. Kč souhrnně.



Max. 550 000 Kč – rodinné domy (zateplení).

Max. 450 000 Kč – rodinné domy (výstavba).

Max. 450 000 Kč – rodinné domy (nákup).

Max. 350 000 Kč – rodinné domy (zdroje energie). Celková výše podpory na 1 žádost 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Doba vyřízení žádosti Max. 3 týdny. Čas na realizaci projektu Max. 36 měsíců podle typu projektu.

Půjčka s dobrou sazbou

Hello EKO půjčka se zaměřuje na všechny (výše uvedené) investice, na které lze zažádat o státní podporu v rámci programu Nová zelená úsporám nebo Dešťovka.

Dešťovku jsme si nerozebírali, takže jen krátce zmíníme, že jde o tři typy příspěvků podle způsobu použití dešťové vody:

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Hlavní lákadlem půjčky je garantované rozpětí úrokové sazby od 4,90 % do 8,90 % ročně. Konkrétní výše sazby vždy závisí na půjčené částce, době splatnosti a hlavně vaší bonitě. V případě této půjčky ale víte, že nebude vyšší než 8,90 % p.a. O půjčku lze požádat plně online.

Hlavní parametry Hello EKO půjčky Výše úvěru 20 000 Kč – 1 mil. Kč Splatnost 6–120 měsíců (10 let) Úroková sazba 4,90–8,90 p.a. Sjednání úvěru 0 Kč Vedení úvěru 0 Kč Co potřebujete k žádosti 2 osobní doklady,

potvrzení o příjmu,

výpis z účtu Splatnost půjčky K 17. dni v měsíci

Banka pomůže s administrativou

Výše popsané úrokové sazby a i bezplatné vedení úvěru už ale nejsou na finančním trhu vlivem silné konkurence nijak výjimečné. Hlavní motivem pro potenciální klienty Hello bank! tak může být bankou slibovaná pomoc s „papírovou válkou“, rozumějte administrativou a byrokracií. Na správně podané žádosti o dotaci totiž zásadně záleží, má-li být na konci úspěšná a dotace vyplacena.

Vše si pochopitelně můžete udělat sami. Podání žádosti není složité a oproti původnímu programu Zelená úsporám došlo ke zjednodušení procesu i administrativní náročnosti (např. stát vyžaduje méně příloh a bez notářského ověření).

Hůře už na tom ale budete v technické části žádosti, kde budete často potřebovat mj. odborný posudek. I tyto náklady vám dotace však pokryje. Formální část pak už vyplníte sami prostřednictvím elektronického formuláře.

Ale pokud si s jednotlivými kroky nebudete vědět rady, Hello bank v rámci EKO půjčky nabízí pomoc. Tímhle vším vás provedeme my, takže se v tom zaručeně neztratíte. A navíc vás naši bankéři zdarma provedou celým procesem – od prvních konzultací projektu až po žádost o dotaci v roce 2021, garantuje Hello bank!

Sečteno a podrženo

Hello bank! připravila speciální půjčku na podporu dvou státních programů, ze kterých mohou čerpat běžní lidé. Jde o klasický úvěrový produkt, jaké banka už řadu let nabízí, ale se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Parametry půjčky jsou férové a nevybočují ze současných běžných standardů (úroková sazba, poplatky, sankce). Mezi hlavní výhodu patří pomoc banky s administrativou žádosti o státní dotaci. To je velmi příjemný benefit, který může mnoho potenciálních klientů oslovit.

Technicky to funguje tak, že pokud víte, že na svůj projekt můžete dostat státní dotaci, Hello bank! vám prostřednictvím EKO půjčky poskytne potřebný kapitál. Půjčku poté řádně splácíte.

Pakliže získáte státní dotaci a je vám vyplacena, peníze z dotace použijete dle svého uvážení (třeba na splacení půjčky).