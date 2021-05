Hello bank! nově umí Google Pay, Apple Pay bude v létě

Hello bank! se přidala k dalším vydavatelům platebních karet, kteří podporují placení přes mobil. Platby přes Google Pay testujeme už asi 14 dnů, oficiální spuštění s informováním klientů plánujeme okolo 11. května 2021, potvrdila na dotaz Měšce Gabriela Pithartová, mluvčí Hello bank! Banka je tak 14. bankou působící v Česku, která Google Pay podporuje. Tuto formu placení podporují ještě některé úvěrové společnosti a platební instituce. (Viz tabulka níže.)



Pokud máte Goole Pay, přidání karty Hello bank! již funguje a fungují také platby s ní. Oficiálně však stále jde o testovací provoz, proto může dojít k drobným chybám.

Pro uživatele mobilních zařízení Apple máme také dobrou zprávu. Apple Pay se připravuje a bude, přesný termín vám ale sdělit nemohu. Bude však letos v létě, potvrdila opět Pithartová.



Pro další metody však vývojáři Hello bank! nemají kapacitu, takže v dohledné době karty Hello bank! nebudou podporovat např. Fitbit Pay, Garmin Pay a další.

