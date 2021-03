Firmy chtějí víc nabírat než propouštět, vyhlížejí konec epidemie skrze očkování

V kontextu současného stavu, kdy ekonomika jede na půl plynu, vypadají vyhlídky zaměstnavatelů na následující měsíce povzbudivě. Víc z nich chce lidi nabírat než propouštět.

Od dubna do června letošního roku plánuje nové lidi přijímat 13 % firem, 5 % chystá propouštění a 79 % neplánuje žádné změny. To je výsledek pravidelného kvartálního průzkumu personální agentury Manpower mezi více než 600 zaměstnavateli. Takzvaný čistý index trhu práce je tedy + 8 %. V předchozím čtvrtletí byl −1 %. Náborový apetit zaměstnavatelů se tedy oproti předchozímu kvartálu zvýšil. Důvodem lepších vyhlídek je, že firmy věří v blížící se konec epidemie díky očkování.

Firmy ve všech sektorech, s výjimkou ubytování a stravování, plánují s odezníváním epidemie nabírat nové zaměstnance. Dobrá zpráva také je, že největší optimismus vykazují sektory, které zaměstnávají největší počet zaměstnanců, jako je výroba, služby, stavebnictví a veřejný sektor. Otázkou ale je, jak dlouho se bude ještě světlo na konci tunelu vzdalovat, uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Lidi hledají hlavně automobilky a jejich dodavatelé

I přes aktuální nejistotu podle ní firmy nejsou schopné obsadit celou řadu pracovních míst. Třetina všech volných míst, tedy 107 tisíc, je obsluha strojů ve výrobě a tyto pozice se nyní velmi těžko obsazují. Lidé z gastronomie a služeb nemají o práci ve výrobě zájem a nábor zahraničních pracovníků je nyní náročnější a zdlouhavý. Dále se hledá přes 80 tisíc pomocných dělníků především do stavebnictví, 67 tisíc řemeslníků a opravářů nebo 29 tisíc různých specialistů, techniků a odborných pracovníků, doplnila Rezlerová.

K podobným závěrům došel ve svém průzkumu mezi tuzemskými podniky taky Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle něj téměř třetina firem hlásí, že jim zaměstnanci chybějí a chystají se najímat nové. Týká se to hlavně velkých a středních firem, zejména těch z automobilového průmyslu, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Chybějící zaměstnanci přiměli tuzemské firmy urychlit digitalizaci a automatizaci. V důsledku toho některá pracovní místa zanikají, na druhou stranu vznikají nová. Podle Manpoweru 87 % zaměstnavatelů, kteří zavádějí automatizaci, plánuje navýšit nebo zachovat stávající počet zaměstnanců, jen 11 % plánuje, že nábory omezí. Společnosti, kde je digitalizace nejintenzivnější, vytvářejí nejvíce pracovních míst.

Největší pokles v počtu pracovních míst v důsledku automatizace a digitalizace je na finančních a účetních pozicích a v administrativě. Naopak největší nárůst v počtu pracovních míst očekávají pozice ve výrobě a zpracovatelském průmyslu, IT a HR.



Autor: ManpowerGroup Které pracovní pozice ovlivní automatizace a digitalizace.

V roce 2018 zaměstnavatelé neplánovali zvyšovat počet zaměstnanců v personalistice, někteří dokonce počítali s jejich poklesem. Dva roky poté vidíme, že firmy investují do technologií v oblasti lidských zdrojů a nabírají do HR nové zaměstnance, uvádí Rezlerová.

Důvodem je, že vedle technických dovedností jsou čím dál víc ceněné také měkké dovednosti, jako je komunikace, efektivní nakládání s časem a nastavování priorit, přizpůsobivost, analytické myšlení, iniciativní přístup a empatie. Poptávku po těchto dovednostech umocnil masivní přechod na práci na dálku.

Chybí zaměstnanci v karanténě i na ošetřovném

V souvislosti s chybějícími zaměstnanci firmy čekají na možnost, kdy budou moci začít očkovat zaměstnance. Přes 90 % zaměstnavatelů má totiž v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru do 10 % zaměstnanců. Firmám navíc chybí i rodiče, kteří musejí být doma s dětmi na ošetřovném kvůli zavřeným školám a aktuálně i školkám.

Více než třetina podniků věří, že se díky očkování výrazně sníží nemocnost na pracovišti, další firmy pak očekávají, že díky tomu budou moct zrušit některá hygienická opatření ve svých provozech. Až 60 % firem si pak od očkování pracovníků slibuje rychlejší proočkovanost celé populace a tím i rychlejší návrat k normálnímu životu, doplnil Jaroslav Hanák.

Nad nejpostiženějšími obory visí otazník

Kdy se dá návrat k normálnímu životu očekávat, je ale zatím těžko odhadnout. Cílem je, aby bylo proočkováno 60 % až 70 % populace, což by mělo být podle ministra zdravotnictví Jana Blatného do konce léta. Otázka je, zda se to skutečně stihne. A do té doby bude ekonomika zřejmě dál fungovat v omezeném režimu. Zatím také není jasné, jak se vyvine situace v nejpostiženějších odvětvích nebo kdy se podaří obnovit cestovní ruch.

Na náborových plánech zaměstnavatelů se bude odrážet také další pokračování vládní podpory pro zachování zaměstnanosti, jejíž podoba ještě není známa. Kurzarbeit totiž ještě stále není součástí právního řádu, firmy se tak musejí dál spoléhat na prodlužování programu Antivirus.

Nezaměstnanost v únoru stagnovala na úrovni 3,4 procenta. V evidenci úřadu práce v předešlém měsíci nově přibylo 2604 uchazečů, a bez práce tak bylo celkem 311 463 lidí. Počet lidí bez práce tak zatím roste jen mírně. Podle ekonomů je to právě díky programům na podporu zaměstnanosti.