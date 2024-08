Dovolená v zahraničí? Na co si dát pozor v cestovním pojištění

Chystáte se vyrazit na dovolenou do zahraničí, a tak určitě počítáte s tím, že byste si měli sjednat cestovní pojištění. Děláte to tak přece vždycky, dělají to tak i vaši známí, a tak si z pocitu povinnosti otevřete webové stránky nějaké pojišťovny a cestovní pojištění si naklikáte.

Přemýšlíte při tom, co se vlastně na dovolené chystáte dělat a jak jste na tom s vlastním zdravím, aby zaplacené „cestovko“ splnilo svoji roli? Jen málokomu se chce před dovolenou a před sjednáním pojištění propátrávat pojistné podmínky, které mají pojišťovny na svých webovkách a které občas bývá kumšt najít. Po sjednání pojištění, tedy když už je ruka v rukávě, sice dostanete ke smlouvě i informace o pojištění, ty však nemusí obsahovat úplně všechny detaily. A protože ďábel bývá skryt právě v detailu, je dobré vědět, na jaký problém můžete v případě nečekané situace, která se týká vašeho zdraví, na dovolené narazit.

Ujasněte si, co budete na dovolené dělat

Budete se jen opalovat na pláži, nebo vyrazíte na horské túry? A co potápění? Budete jen šnorchlovat, nebo vyrazíte na moře s kyslíkovou lahví?

Například v případě výletu do hor může roli hrát výška či náročnost cesty, na které se úraz stane. Zatímco na snadné turistické stezce do určité nadmořské výšky vám pojišťovna náklady na zlomenou nohu proplatí, při úrazu na horském hřebeni o pár desítek metrů výš se může stát, že půjdou náklady třeba i na přílet vrtulníku za vámi, říká expert na odškodnění společnosti Vindicia Tomáš Beck. Pokud dojde k tomu, že sice pojistku máte, ale až na místě se rozhodnete, že vás láká rizikovější aktivita, raději se ještě dodatečně připojistěte. Těch pár stovek korun se vám může bohatě vyplatit, dodává.





Pojišťovny rozlišují sporty na běžné, rizikové a nepojistitelné. Pokud vyrazíte například do Alp a těšíte se na běžnou túru, ale pak na místě narazíte na nabídku na tandemový seskok padákem, které neodoláte, můžete si v případě úrazu zadělat na problém – ocitnete se mimo rámec svého pojištění.

Které sporty pojišťovny považují za nebezpečné

Každá pojišťovna má svůj vlastní seznam nebezpečných sportů, proto pro vaši představu předkládáme příklady ze seznamu UNIQA pojišťovny:

akrobacie a skoky na lyžích

akrobatický tanec

americký fotbal

bojové a kontaktní sporty

freestyle

kanoistika na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti

kayak rafting

létání balónem

lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker)

lov ryb harpunou

lov sportovní

lov zvěře se zbraněmi

motoristické a letecké sporty všech druhů

motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě

mountainboarding

paragliding

parasailing

parašutismus

plachtění a létání všech druhů

přístrojové potápění

rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti

sea kayaking

skateboarding

slaňování (abseiling)

tandemový seskok

účast na rekonstrukci historické bitvy

veřejně organizované sportovní soutěže

Via Ferrata B-D

vysokohorská turistika od 3000 m n. m. do 5000 m n. m.

zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu

závěsné létání

profesionálně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty. Do nebezpečných sportů dále patří turistika nebo treking na značených cestách v oblastech za polárním kruhem.

Které sporty jsou rekreační?

Rekreační sporty jsou zahrnuty v základním pojištění. Třeba právě UNIQA do rekreačních sportů zařadila krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního poskytovatele služeb, tj. např. jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem apod.

Právě na příkladu parasailingu je vidět, jak je důležité se před sjednáním cestovního pojištění seznámit s pojistnými podmínkami. Pojišťovna ho může mít v rizikových sportech, které si pojistíte s příplatkem za rizikovost, ale také ho může mít vedený jako rekreační sport za levnější pojistné. Záleží v podstatě na tom, kdo je provozovatelem sportu a za jakých okolností jste se do něj pustili.

Váš zdravotní stav v době sjednání pojištění je důležitý

Cestovní pojištění vás v první řadě jistí v případě nečekaných výdajů na léčebné výlohy. Můžete si sjednat levnou základní variantu, nebo i tu nejdražší s vysokými pojistnými limity. Avšak ani ta nejdražší varianta vám nepomůže, pokud vás postihne onemocnění nebo úraz části těla, které jste řešili už před dovolenou.

Například Kooperativa pojišťovna (ale stejně tak i další pojišťovny) vám neuhradí náklady vynaložené:

v souvislosti s úrazem nebo onemocněním, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před vaším odjezdem na cestu do zahraničí; pojištění se však vztahuje na lékařskou či jinou péči související s akutním zhoršením stabilizovaného chronického onemocnění, které bezprostředně ohrožuje vaše zdraví nebo život, s výjimkou zhoršení onemocnění v důsledku zanedbání předepsané (zejm. medikamentózní) léčby,

za léčení, které nebylo z lékařského hlediska nezbytně nutné a neodkladné (např. následná neakutní péče), zejména proto, že jste se po stanovení diagnózy nebo po nezbytném ošetření mohli neprodleně vrátit do ČR,

v důsledku vašeho odmítnutí léčení (revers léčby).

Zpozornět by měli lidé, které trápí chronická choroba, například cukrovka či vyšší tlak. Například na vyšší tlak se dá svést celá řada zdravotních problémů. Máme zkušenost, že je pak ze strany pojišťoven problém s plněním, protože tvrdí, že i zlomená noha byla důsledek proto, že se člověku zamotala hlava kvůli tlaku. Rázem může být i problém s pojištěním hospitalizace, říká Tomáš Beck.

Co je chronické onemocnění

Podle definice Národního zdravotnického informačního portálu je chronické onemocnění takové onemocnění, které přetrvává dlouhou dobu (podle některých definic déle než 3 měsíce, podle jiných alespoň jeden rok) a které vyžaduje opakovanou lékařskou péči nebo omezuje běžné denní činnosti, případně obojí. Cílem zdravotní péče u chronických onemocnění je zajištění co nejvyšší kvality života nemocného, a to stabilizací stavu a zabráněním rozvoji komplikací.

Mezi nejčastěji se vyskytující chronická onemocnění patří například cukrovka, nádorová onemocnění, astma, chronické srdeční selhání, chronická obstrukční plicní nemoc, chronické onemocnění ledvin a mnohá neurodegenerativní onemocnění. Pojišťovny jsou ochotny zaplatit vám zdravotní komplikace vyvolané vaším onemocněním, ale jen v případě, že je toto onemocnění stabilizované a po určitou dobu jste vůbec nepotřebovali lékaře a nenastala vůbec žádná změna v medikaci. Tato doba se u pojišťoven liší. A jen jedna pojišťovna na trhu, AXA Assistance, vás připojistí i pro případ zdravotní komplikace bez ohledu na to, jak se vyvíjí váš zdravotní stav.

Kde si můžete připojistit chronické onemocnění a jak dlouhé jsou lhůty pro stabilizované onemocnění Pojišťovna Připojištění chronického onemocnění Kdy kryje stabilizované chronické onemocnění Pojistné podmínky Allianz pojišťovna NE Pokud vaše onemocnění nevyžadovalo 12 měsíců před cestou změny v léčbě či medikaci.

Podmínky AXA Assistance ANO (varianta Excelent) Váš zdravotní stav se za posledních 12 měsíců nezměnil (žádná hospitalizace, úprava léků atd.) Podmínky Colonnade Insurance NE Váš stav během 6 měsíců před plánovaným odjezdem nenasvědčoval tomu, že cestu nebudete moci nastoupit nebo v průběhu cesty budete potřebovat péči lékaře, změnu medikace nebo hospitalizaci. Podmínky Česká podnikatelská pojišťovna NE Vaše chronické onemocnění, které existovalo ke dni počátku pojištění, je z lékařského hlediska potvrzeno před odjezdem na cestu jako stabilizovaný stav a nic nenasvědčuje tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře. Podmínky Direct pojišťovna NE Vaše onemocnění v posledních 12 měsících nezpůsobilo zdravotní komplikace, změnu léků nebo léčebného režimu. Podmínky Generali Česká pojišťovna NE Vaše onemocnění nevyžadovalo během předcházejících 12 měsíců hospitalizaci, nebylo na postupu, nevyžadovalo podstatné změny v léčbě, další vyšetření nebo bylo stabilizované, případně v tomto období nebylo recidivující. Podmínky ERV Evropská pojišťovna NE Vaše onemocnění v předchozích 6 měsících nezpůsobilo zdravotní komplikace, změnu léčebného režimu nebo léků. Podmínky Komerční pojišťovna NE Vaše onemocnění 12 měsíců nevykazovalo zhoršení, nebyli jste ošetřeni nebo hospitalizováni a ani v tomto období nedošlo ke změně léčby či medikace. Podmínky Kooperativa pojišťovna NE Váš stav během 12 měsíců před vaším odjezdem na cestu do zahraničí nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře. Podmínky Slavia pojišťovna NE Vaše onemocnění nevyžadovalo během předcházejících 18 měsíců hospitalizaci, nebylo na postupu a nevyžadovalo podstatné změny v léčbě nebo užívání léků Podmínky SV pojišťovna NE Váš zdravotní stav v průběhu 12 měsíců před počátkem cestovního pojištění nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Podmínky UNIQA pojišťovna NE Vaše nemoc během předchozích 12 měsíců nevyžadovala hospitalizaci, nebyla na postupu nebo nezpůsobila podstatné změny v užívání léků. Podmínky

Pozor na alkohol

Tady může nastat velký problém. Slunce a teplo sice láká ke studenému drinku, ale pokud se vám přihodí úraz a ukáže se, že jste měli alkohol v krvi, můžete mít pojistku sebelepší, a stejně bude velký problém z pojišťovny dostat alespoň část peněz.