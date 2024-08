Dotace na kotle se změní. Od září bude finanční podpora nižší, dosáhne na ni ale víc domácností

Dotace na výměnu starých kotlů se od září změní. Finanční podpora bude nižší, bude ale možné ji čerpat na více kotlů.

Zároveň už by domácnosti neměly používat staré kotle 1. a 2. emisní třídy nebo kotle, na nichž není vyznačena (vesměs vyrobené před rokem 2000). Hrozit jim za to budou pokuty do 50 tis. Kč. Pokud však bude mít domácnost požádáno o dotaci na výměnu zdroje vytápění, případná kontrola k tomu přihlédne. Obecně má platit, že kontroloři nejprve vyzvou k nápravě a až poté přikročí k udělování sankcí, vždy ale s ohledem na sociální situaci konkrétní domácnosti.

Jak je to nyní

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou určené pro domácnosti s nižším příjmem, které buď tvoří příjemci starobního důchodu, nebo osoby s invaliditou třetího stupně (kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících v domácnosti), nebo někdo v dané domácnosti pobírá, či pobíral v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení. Jejich výhodou je, že se dají čerpat i zálohově.

Žádat mohou (do 95 % způsobilých výdajů) do konce letošního srpna o:





dotaci na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže: max. 130 tis. Kč,

dotaci na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: max. 130 tis. Kč,

dotaci na tepelné čerpadlo: max. 180 tis. Kč.

Žádosti se podávají na krajském úřadu. Podporu je možné kombinovat s dotací z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) nebo NZÚ Light.

Nová zelená úsporám

Domácnosti, jejichž členové nesplňují podmínky pro čerpání kotlíkových dotací, musí o dotaci na výměnu zdroje vytápění požádat z programu Nová zelená úsporám. Zde není nutné prokazovat příjmy a podpora se dá kombinovat i s dotací na další úsporná opatření. Čerpá se odsud podpora maximálně na polovinu způsobilých výdajů, dotace se ale vyplácí až zpětně.

Mohou žádat do konce letošního srpna o:

dotaci na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: max. 80 000 Kč (RD) nebo 35 000 Kč (BJ),

dotaci na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100 000 Kč (jen RD),

dotaci na tepelné čerpadlo vzduch–voda pro teplovodní systém vytápění a přípravu teplé vody: max. 100 000 Kč (RD) nebo 50 000 Kč (BJ),

dotaci na tepelné čerpadlo vzduch–voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: max. 80 000 Kč (RD) nebo 40 000 Kč (BJ),

dotaci na tepelné čerpadlo vzduch voda, vzduch–vzduch pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: max. 125 000 Kč (jen RD),

dotaci na tepelné čerpadlo vzduch–vzduch na vytápění: max. 60 000 Kč (RD) nebo 25 000 Kč (BJ),

dotaci na tepelné čerpadlo vzduch–vzduch na vytápění s přípravou teplé vody: max. 80 000 Kč (jen RD).

dotaci na tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda pro teplovodní systém vytápění: max. 120 000 Kč (RD) nebo 50 000 Kč (BJ),

dotaci na tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody: max. 140 000 Kč (RD) nebo 60 000 Kč (BJ),

dotaci na napojení na soustavu zásobování teplem: max. 40 000 Kč (RD) nebo 15 000 Kč (BJ),

dotaci na lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem: max. 45 000 Kč (RD) nebo 35 000 Kč (BJ),

dotaci na individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu: max. 45 000 Kč (jen RD),

dotaci na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla: max. 35 000 Kč (jen BJ).

RD – dotace na rodinný dům, BJ – dotace na bytovou jednotku při žádosti o dotaci pro bytový dům

Žádost je v tomto případě možné podat pouze elektronicky přes systém AIS Státního fondu životního prostředí ČR.

Od září bude podpora nižší

S přechodem pod program NZÚ Light budou domácnosti s nižšími příjmy nově žádat o dotace u Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), a ne u krajů jako dosud u kotlíkových dotací.

Od září kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, úplně skončí. Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nově půjdou z podprogramu Nová zelená úsporám Light (který klade stejné podmínky na žadatele) a výše možné podpory se sníží.

Dotace na výměnu kotle se od září sníží i z programu Nová zelená úsporám, který je pro domácnosti, které nemohou žádat o kotlíkovou dotaci. V obou případech má podpora klesnout až o desítky tisíc korun.

Kromě snížení podpory bude od září ale zároveň platit, že o podporu bude možné žádat na výměnu kotlů bez omezení emisní třídy, pokud půjde o výměnu za jiné druhy ekologičtějšího vytápění. Takže si na dotaci bude moci sáhnout více domácností, přesněji i ty, které chtějí vyměnit kotel na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy. Budou to jak kotle a topidla na tuhá paliva všech emisních tříd, tak kotle na topné oleje, ale i elektrické a plynové vytápění. V obou programech je ale přesně dáno, jaké jsou nové podporované zdroje vytápění, případně za jaký ekologičtější typ vytápění je možné konkrétní zdroj vyměnit, řekla nám Stanislava Beyerová ze SFŽP ČR.

Od září půjde s dotací vyměnit:

kotle na tuhá fosilní paliva,

kotle na topné oleje,

stará lokální topidla,

elektrické vytápění (pouze za tepelné čerpadlo),

plynové kotle (to ale pouze za tepelná čerpadla v zateplených domech energetické třídy A–D).

Za ekologičtější zdroje tepla se považují:

kotle na biomasu

tepelná čerpadla

kamna a topidla na biomasu

připojení k centrálnímu zdroji tepla (jen u NZÚ).

S ohledem na úplný odklon od spalování fosilních paliv nejsou a ani od září nebudou instalace nových plynových kotlů ani kotlů na uhlí podporovány, uvedla pro Měšec.cz Beyerová.

NZÚ Light

Z tohoto podprogramu mohou čerpat zvýhodněnou podporu na výměnu kotle starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Maximální výše podpory na instalaci nového zdroje bude:

na kotel na biomasu (pelety či kusové dřevo) vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 110 tis. Kč (vytápění, případně i v kombinaci s ohřevem vody),

na kamna – lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem: 50 tis. Kč (vytápění, případně i v kombinaci s ohřevem vody),

na tepelné čerpadlo pro teplovodní systémy vytápění (vzduch–voda, země–voda, …): 130 tis. Kč pouze na vytápění nebo 150 tis. Kč, pokud bude v kombinaci s ohřevem vody.

Porovnáme-li snížení dotace, z programu NZÚ Light získáte max. 150 tis. Kč na tepelné čerpadlo, zatímco z kotlíkových dotací je možné do konce srpna získat až 180 tis. Kč. Na instalaci kotle na biomasu získáte od září max. 110 tis. Kč, zatímco v kotlíkových dotacích je to až 130 tisíc Kč. Na druhou stranu ale bude od září možné čerpat příspěvek i na jiné zdroje, které se v kotlíkových dotacích nepodporují (např. lokální kamna na biomasu). Může se tedy stát, že i když od září klesne výše dotace, dosáhnou na ni nově i domácnosti, které podle původních pravidel kotlíkových dotací nárok neměly.

Podrobněji jsou podmínky k NZÚ Light platné od září rozepsané na webu programu Nová zelená úsporám.

Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, které je možné využít pouze do konce příštího roku, celková alokace je 2 mld. Kč. Domácnostem budou pomáhat naši poradci a pro výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy to bude poslední šance, upozornil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle kterého se v průběhu léta do asistence s kotlíkovými dotacemi začínají více zapojovat poradci Místních akčních skupin (MAS) a poradci ze sítě EKIS a M-EKIS.

Podle Tomáše Nováka z MAS Třeboňsko je po celé ČR nyní přes 700 poradců, kteří jsou vyškoleni, aby zvýhodněným domácnostem bezplatně pomohli s kompletním zajištěním žádostí v programu Nová zelená úsporám Light: Část z těchto poradců MAS a EKIS se už dříve zapojila do pomoci s výměnou starého kotle 1. a 2. emisní třídy podporovanou v kotlíkových dotacích. Zejména seniorům, kteří si například neví rady, jak a kde podat žádost, jsou k dispozici a žádost s nimi zpracují. Například v jižních Čechách tuto službu dlouhodobě na základě spolupráce s Jihočeským krajem nabízí všech 16 MAS.

NZÚ

Jak už jsme uvedli výše, domácnosti, které neprojdou přes podmínky podprogramu NZÚ Light, mohou získat finanční podporu z klasické NZÚ, kde lze čerpat podporu na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy i na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla, jako je kotel na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva. Výše podpory se podle typu zdroje bude pohybovat mezi 30 až 130 tis. Kč.

Maximální výše podpory na instalaci nového zdroje bude:

na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: max. 65 tis. Kč (vytápění, případně i s ohřevem vody),

na kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 90 tis. Kč (vytápění, případně i s ohřevem vody),

na lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním: max. 35 tis. Kč (vytápění, případně i s ohřevem vody),

tepelné čerpadlo vzduch–vzduch na vytápění: max. 40 000 Kč (jen vytápění) nebo 60 000 Kč (vytápění a ohřev vody),

tepelné čerpadlo vzduch–voda: max. 75 000 Kč (jen vytápění) nebo 90 000 Kč (vytápění a ohřev vody),

tepelné čerpadlo země–voda nebo voda–voda: max. 110 000 Kč (jen vytápění) nebo 130 000 Kč (vytápění a ohřev vody),

napojení na soustavu zásobování teplem: max. 30 tis. Kč (vytápění, případně i s ohřevem vody).

Na kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva bude možné získat od září 65 tis. Kč místo 80 tis. Kč, které platí dosud. Na tepelné čerpadlo vzduch–vzduch na vytápění s ohřevem vody zase od září načerpáte 60 tis. Kč místo současných 80 tis. Kč apod. Nově v rámci NZÚ přibude i možnost dotace na napojení na soustavu centrálního zásobování teplem.

Podrobněji jsou podmínky k NZÚ platné od září rozepsané na webu programu Nová zelená úsporám.

Širší dotační podporou chce stát motivovat domácnosti k tomu, aby postupně vyměnily všechny uhelné kotle. Prach a rakovinotvorný benzo[a]pyren, které se při spalování uvolňují, jsou jednoduše problém. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR, informoval ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že podle analýzy ČHMÚ na příkladu modelové obce se při výměně jednoho tisíce starých uhelných kotlů na uhlí či dřevo za ekologičtější zdroj sníží emise prachu o 88–91 % a u benzo[a]pyrenu o 88–90 %.

Podle informací Ministerstva životního prostředí se zájem o dotace na výměnu kotlů zvyšuje. Podle Hladíka v posledních měsících roste především počet žádostí o kotlíkové dotace. Od června 2023 do května 2024 si žádost podalo 4172 domácností, což je v průměru 347 žádostí měsíčně. Jen za letošní červen už to bylo přes 800 domácností, což je více než dvojnásobek.

Podle květnového průzkumu, který pro ministerstvo zpracovala na vzorku 1011 respondentů agentura Ipsos, mezi nejvíce zvažované alternativy, za které domácnosti plánují neekologické zdroje vytápění vyměnit, patří hlavně kotel na dřevo, plynový kotel (na ten se dotace nevztahují), krbovky a obecně kamna na pevná paliva a tepelná čerpadla.

Zvažované alternativy zdrojů vytápění u účastníků průzkumu MŽP Autor: Gábina Hájková z PPT Ministerstva životního prostředí

Oprav dům po babičce

Dotaci na výměnu zdroje vytápění je možné získat ještě z podprogramu Oprav dům po babičce, který rovněž spadá pod program NZÚ. Jeho cílem je podpora využití zástavby starších rodinných domů (nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení). Majitelé těchto nemovitostí z něj mohou získat peníze, pokud plánují komplexní zateplení domu (dá se ale kombinovat i s dalšími opatřeními na snížení energetické náročnosti budovy). Podmínkou je, aby byl žadatel ekonomicky aktivní (zaměstnanec, zaměstnavatel žádající jako nepodnikající fyzická osoba, OSVČ, pracující důchodce, pracující student a učeň, rodiče na mateřské dovolené).

Na rozdíl od dotace přímo z NZÚ obdržíte z programu Oprav dům po babičce celou částku dotace předem (v NZÚ je proplácena zpětně). Je ale nutné dotaci kombinovat aspoň se zateplením (tento podprogram je na zateplení postaven). Z programu Oprav dům po babičce můžete na rozdíl od NZÚ čerpat rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů můžete také požádat u stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr bez nutnosti zástavy nemovitosti.