Diners Club mění cestovní pojištění, zvyšují se limity

Slovenská franšíza Diners Club, která ovládá i českou pobočku, k 1. 1. 2021 změnila pojistitele pro cestovní pojištění k platebním kartám. Tak zásadní změnu však společnost klientům oznámila jen dva dny před koncem roku formou jedné SMS držitelům karet. To není zrovna reputačně dobré chování, nicméně je potřeba dodat, že s jedinou drobnou výjimkou se parametry pojištění nemění a v případě pojištění léčebných výloh se naopak proklientsky zvyšují. Tedy jde o výhodnější podmínky pro držitele karet Diners Club.

Nová pojišťovna

Novým pojistitelem od 1. 1. 2021 je:

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka zahraniční pojišťovny v Bratislavě (nadřazeným subjektem je irská MetLife Europe Insurance Designated Activity Company se sídlem v Dublinu).

Do konce roku 2020 byla pojistitelem londýnská společnost Starr International (Europe) Ltd. působící prostřednictvím bratislavské pobočky Starr Underwriting Agents Limited Slovakia.

Nová asistenční služba

Novou asistenční službou je Europ Assistance,dostupná na pražském čísle +420 221 586 516. (Asistenční kartička) Původní asistenční službou do konce roku 2020 byla společnost Eurocross Assistance.

Ke změně čísla pojistné smlouvy nedochází, to je stále 5585000199. (Pojistné podmínky a Kompletní informace) Pokud by čistě teoreticky někdo na přelomu roku měl pojistnou událost, do potíží kvůli změně pojišťovny by se tak nedostal.

Změna pojistných částek

Se změnou pojišťovny došlo i ke změně pojistného krytí. Přehledný rozdíl ukazuje tabulka. Pro držitele karet Diners Club jsou tak nové pojistné limity výhodnější.