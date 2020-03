 »   »  Delší ošetřovné, nově pro OSVČ a pomoc firmám. Lidé nebudou bez peněz

Ošetřovné pro zaměstnance

Vláda prodloužila dobu, po kterou bude možné ošetřovné pobírat. Dávka bude proplácena i po zákonem stanovených 9 dnech (16 pro rodiče samoživitele), a to po celou dobu uzavřených škol a jiných dětských zařízení.

Ošetřovné bude ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Po dobu mimořádných opatření na něj budou mít nárok také rodiče dětí do 13 let – dosud jej mohli čerpat pouze rodiče dětí do 10 let.

Mimořádná pravidla mají řešit také problém pro rodiče hendikepovaných dětí umístěných například v denních stacionářích. O jejich uzavření po dobu nouzového stavu minulý pátek rozhodla vláda. Nárok na ošetřovné bude vznikat i při uzavření zařízení určeného pro péči o nezaopatřené zdravotně hendikepované děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost).

Ošetřovné je nově i pro dospělé, ale za splnění dvou současných podmínek: minimálně 1. stupeň postižení ošetřované osoby a nemožnost čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).

Kdo už si o ošetřovné požádal, nebude muset zasílat novou žádost, čerpání dávky by se mělo automaticky prodloužit. Poté, co změny schválí Parlament, což by mělo být příští týden, bude se ošetřovné vyplácet i zpětně. Rodiče, kteří už standardní dobu ošetřovného vyčerpali, by tak neměli přijít zkrátka.

Nové podmínky ošetřovného upravuje samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné, uvedlo ministerstvo práce.

Ošetřovné pro OSVČ

Ve formě speciální dávky budou moci ošetřovné čerpat mimořádně také živnostníci a podnikatelé, kteří kvůli péči o dítě nemohou dál vykonávat svoji činnost, která je hlavním zdrojem jejich příjmů. OSVČ za standardních podmínek nemají nárok na ošetřovné, a to ani v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění.

Po dobu zavřených škol a školek budou mít nárok na 424 Kč na den, tedy kolem 13 000 Kč měsíčně. Dávku bude možné čerpat na děti do 13 let. Podmínkou je, že manžel či manželka podnikatele nečerpají standardní ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad, protože tato dávka u OSVČ spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ochrana pracovních míst

Vláda dále schválila návrh ministerstva práce, který má ochránit pracovní místa. Zaměstnavatelům, jejichž podnikání bude ohrožené v důsledku šíření nákazy koronaviru, stát částečně nebo zcela uhradí mzdy zaměstnanců, které budou muset firmy vyplácet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření provozu z důvodu nařízení vlády). Firmy budou muset prokázat, že k tomu došlo v důsledku epidemie koronaviru.

Příspěvek bude vyplácet úřad práce, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.