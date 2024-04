Daňové výhody pro rodiče s více dětmi: Jurečka plánuje vyšší slevu i daňové prázdniny

Ministr práce Marian Jurečka by rád navýšil daňovou slevu na dítě (tzv. daňové zvýhodnění) a pro některé rodiče by chtěl také zavést daňové prázdniny. Informace přinesla Česká televize.

Daňová sleva na dítě

Pravidla daňové slevy na dítě (tzv. daňového zvýhodnění) upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Nárok na tuto daňovou slevu má poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Zaměstnanci si mohou daňové zvýhodnění uplatňovat i na měsíční bázi, nebo najednou v rámci zúčtování daní po konci roku. Podnikatelé si mohou slevu odečítat pouze najednou v rámci daňového přiznání.

Výše daňové slevy činí:





15 204 Kč ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně),

ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně), 22 320 Kč na druhé dítě (1860 Kč měsíčně),

na druhé dítě (1860 Kč měsíčně), 27 840 Kč na třetí a další dítě (2320 měsíčně).

V případě dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P (nebo už úřad rozhodl o jeho přiznání), se sleva zvyšuje na dvojnásobek. V takovém případě je sleva ve výši:

30 408 Kč na první dítě (2534 Kč měsíčně),

na první dítě (2534 Kč měsíčně), 44 640 Kč na druhé dítě (3720 Kč měsíčně),

na druhé dítě (3720 Kč měsíčně), 55 680 Kč na třetí a další dítě (4640 měsíčně).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně). Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18., nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci. Slevu na čerstvě narozené dítě je možné uplatnit už za měsíc, ve kterém se narodilo, ať už je to kterýkoli den v měsíci. Kompletně vyživované dítě definuje zákon v § 35c odst. 6.

Nárok na slevu na dítě prokazujete rodným listem (jen poprvé) a od 18 let věku dítěte také potvrzením o studiu. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, dokládáte také tento průkaz či potvrzení o jeho přiznání.

Daňový bonus

Daňové zvýhodnění vás může – jako jediná daňová sleva – po odečtení od daně dostat až „do minusu“. Jestliže vám po odečtení daňového zvýhodnění vyjde daň z příjmů záporné číslo, budete žádat finanční úřad o přeplatek, protože vám vznikl tzv. daňový bonus.

Abyste na něj získali nárok, musíte mít za předchozí rok zdanitelné příjmy ze zaměstnání či podnikání nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2024 jde o částku 113 400 Kč. Výše daňového bonusu není na měsíční ani roční bázi nijak zastropovaná.

Navýšení daňové slevy

Jurečka uvedl, že by rád navýšil daňovou slevu pro rodiny se dvěma a více dětmi. Konkrétní návrh ještě není na světě, ale podle ministra práce by se mělo daňové zvýhodnění zvýšit o 20–25 %. To znamená, že by daňová sleva na dítě činila (odhady počítají s navýšením o 20 %, resp. o 25 %):

15 204 Kč ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně),

ročně na první dítě (1267 Kč měsíčně), 26 784 – 27 900 Kč na druhé dítě (2232–2325 Kč měsíčně),

na druhé dítě (2232–2325 Kč měsíčně), 33 408 – 34 800 Kč na třetí a další dítě (2784–2900 měsíčně).

V případě dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P (nebo už úřad rozhodl o jeho přiznání), by byla sleva po navýšení (opět počítáme s 20%, nebo 25% růstem):

30 408 Kč na první dítě (2534 Kč měsíčně),

na první dítě (2534 Kč měsíčně), 53 568 – 55 800 Kč na druhé dítě (4464–4650 Kč měsíčně),

na druhé dítě (4464–4650 Kč měsíčně), 66 816 – 69 600 Kč na třetí a další dítě (5568–5800 měsíčně).

Daňové prázdniny zatím bez podrobností

Dále Jurečka pracuje s myšlenkou nastavit rodičům daňové prázdniny. Ty jsou dokonce v programovém prohlášení vlády: Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí .





O této výhodě se tedy uvažuje jen v souvislosti s rodiči tří a více dětí. Těchto rodin je sice jen 10 %, ale zároveň vychovávají 30 % dětí, upozorňoval Jurečka už na loňském sjezdu lidovců.

Jak také vyplývá z výše uvedeného prohlášení, které zmiňuje zastropování, nebudou daňové prázdniny z hlediska příjmu neomezené. Více informací však zatím není k dispozici.

Stanjura: teď už se to nestihne

Ministr financí Zbyněk Stanjura je o tom podle vlastních slov připravený jednat, je ale skeptický k tomu, že by se podařilo změny prosadit ještě v tomto volebním období: Pokud by to mělo být účinné v tomto volebním období, tak už to podle mě reálné není. Pokud bychom chtěli udělat nějaké výraznější daňové změny k 1. lednu 2025, tak už se ten legislativní proces nestihne. Ale na tu debatu jsem připraven .

Podle České televize by mohla s větší podporou pro rodiny souhlasit i opozice. Ministr práce chce vyjednat podporu pro svůj návrh do konce června, aby se obě opatření zrealizovala do konce tohoto volebního období.