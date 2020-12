Další ošetřovné: Dosáhnou na něj snad i podnikatelé čerpající bonus

Podle usnesení vlády ze 14. prosince 2020, které zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol (a škol jim na roveň postavených) a vysokých škol, se uzavřou školy před Vánoci dříve, konkrétně už od 21. prosince. Rodiče tak musí opět řešit, kdo se o jejich děti postará. Ze tří dnů ale dostanou „ošetřovačku“ jen za dva z nich.

Do budoucna by také na Ošetřovné pro OSVČ (a další programy podpory) měli dosáhnout i podnikatelé, kteří už čerpají kompenzační bonus.

Peníze za dva ze tří dnů

Nárok na krizové ošetřovné můžete uplatnit jen za 21. a 22. prosince. Nárok na ošetřovné však nebude dán za den 23. 12. 2020, neboť v daný den se jedná o plánované školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné dle ust. § 3 odst. 4 zákona 438/2020 Sb. nevyplácí, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s tím, že se tedy jedná o stejnou situaci jako u podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2020.

Na předškolní zařízení, tedy mateřské školy, se usnesení vlády o uzavření výchovných zařízení nevztahuje, nejsou proto povinně uzavřena. Nárok na ošetřovné na děti umístěné v předškolním zařízení tak vznikne, jen pokud splníte podmínky pro nárok na tuto dávku, které ale nijak nesouvisejí s tímto usnesením vlády. Tedy například pokud musíte zůstat s dítětem doma kvůli nemoci nebo proto, že školku zavřela hygiena.

Dostanete 70 % za dítě mladší 10 let

Podle podmínek zákona 438/2020 Sb. náleží ošetřovné rodičům pečujícím o děti mladší 10 let (věk platí ke dni 21. 12. 2020) nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

Ošetřovné činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Kdo má nárok na dávku?

Jak serveru Měšec.cz potvrdila ČSSZ, jedná se stále o tzv. krizové ošetřovné poskytované podle zákona č. 438/2020 Sb. v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Na rozdíl od běžného ošetřovného na něj tedy mohou získat nárok i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je výše jejich měsíčního příjmu z této dohody dost vysoká, aby se z ní odvádělo pojistné.

V případě dohody o pracovní činnosti je touto hranicí příjmu 3000 Kč měsíčně, u dohody o provedení práce pak 10 000 Kč měsíčně.

OSVČ na ošetřovné vyplácené z účtů ČSSZ nárok nemají. Je jim vyplácena podpora v podobě Ošetřovného pro OSVČ, které nově budou moci čerpat spolu s kompenzačním bonusem. Více o tématu si přečtěte na konci tohoto textu.

O těchto limitech a jejich chystaných změnách pro rok 2021 si můžete více přečíst v textu: Mění se pravidla pro účast na nemocenském pojištění a limit pro uplatnění srážkové daně

Co dělat, když musíte zůstat doma s dětmi?

Formulář pro Žádost o další ošetřovné při péči o dítě při zavření škol najdete na ePortálu ČSSZ. Nevíte-li si rady s vyplněním, podívejte se na podrobný návod od ČSSZ nebo videonávod.

Bez ohledu na to, zda jste ošetřovné z důvodu zavření škol čerpali už v říjnu a v listopadu, či nikoli, prosincová uzavírka škol znamená, že musíte vyplnit novou žádost o ošetřovné s nově vygenerovaným číslem žádosti.

Jedná se o nový případ péče, rodič tedy vyplní novou žádost o ošetřovné s nově vygenerovaným číslem žádosti, jako tomu bylo v měsíci říjnu, a předá ji zaměstnavateli k doplnění měsíčního výkazu za prosinec a připojení přílohy k žádosti o ošetřovné, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Ve formuláři tedy uveďte do prohlášení o uzavření školy datum jen od 21. 12. do 22. 12. 2020 a po vyplnění ho předejte zaměstnavateli, který sem uvede rozpis směn za tyto dva dny a údaj o datu, kdy opět nastoupíte po ošetřovačce do práce.

Potvrzení školy při tomto plošném uzavření nepotřebujete.

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly zaměstnavatelem doručeny podklady.

Pro OSVČ ošetřovné i kompenzační bonus

Jak už jsme zmínili, OSVČ mohou místo klasického ošetřovného čerpat příspěvek stejné povahy, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a je nazván jako Ošetřovné pro OSVČ.

Postoj Ministerstva financí k souběhu programů podpor pro podnikatele se během podzimu měnil. Souběhu prý bránila pravidla EU, kterým ale nyní opatření neodporuje. Podrobněji o tom informuje náš sesterský server Podnikatel.cz v textu Podmínky pro kompenzační bonus pro OSVČ se změnily. Čtěte, co se upravilo.

Na webu ministerstva zatím proběhla teprve výzva na Ošetřovné pro OSVČ za říjen. Ta už je ukončena a čeká se na výzvu a příjem žádostí za listopad, která bude zveřejněna na stejné stránce. MPO dle vyjádření na webu čeká na schválení zákona o spotřebních daních (sněmovní tisk 1095 – návrh v době vydání článku ještě nedošel na konec legislativního procesu), který má umožnit kombinaci kompenzačního bonusu v jeden den s jinou podporou.

Jde o poměrně zásadní novinku pro OSVČ, kterou schválili poslanci v podobě přílepku na návrh senátora Tomáše Goláně.

OSVČ by tak mohly spolu s čerpáním kompenzačního bonusu podporu kombinovat s:

podporou k úhradě nájemného (COVID – Nájemné),

podporou poskytovanou zaměstnavatelům (Antivir),

Ošetřovným pro OSVČ.

Pokud měli podnikatelé během podzimu nárok na souběh více těchto podpor a nedosáhli na ně právě kvůli zapovězené možnosti je vzájemně kombinovat, mohou o ně požádat zpětně. Novela totiž upravuje teprve podmínky kompenzačního bonusu za říjen a listopad.

Na místě se sluší upozornit, že konkrétně o Ošetřovné pro OSVČ ale zpětně žádat nelze, takže z pohledu tohoto druhu podpory by novinka umožnila čerpat Ošetřovné pro OSVČ v kombinaci s kompenzačním bonusem jen za listopad (pokud podnikatel nečerpal ošetřovné a oželel kompenzační bonus, ten tedy půjde čerpat zpětně i za říjen).

Snad tato pravidla zůstanou v platnosti i v době, kdy bude vyhlášena výzva pro čerpání Ošetřovného pro OSVČ za prosincovou uzavírku škol.