Dá se vydělat na alkoholu? Některé edice whisky nebo koňaku mohou přinést až stonásobné zhodnocení

Právě na toto téma se zaměřil nový díl podcastu Alternativní investice, který chystají kolegové ze sesterské redakce webu Finance.cz. Do studia si proto pozvali Roberta Vaněčka, investora do alkoholu, majitele a zakladatele projektu Prestige Portfolio, které se zaměřuje na sbírky stařených destilátů. Tedy takových, které dozrávají v sudech.

Celý podcast si můžete poslechnout přímo zde:

„V Česku se alkohol sbírá hodně. Běžně se sbírají giny, různé bílé pálenky, to znamená nestařené destiláty. Nicméně ze středně- a dlouhodobého hlediska jsou vhodnější na sbírku i investování stařené destiláty typu whisky a koňak,“ říká Robert Vaněček.





Řada lidí investuje i do tichých vín a šampaňského. Podle Vaněčka je tam ale situace složitější než u destilátů, protože v každé lahvi vína probíhá živý proces. Ten můžete vy nebo kdokoli, kdo přijde s lahví do styku, ovlivnit příznivě, či negativně. Je tedy riziko, že víno může být i neprodejné. Sám Vaněček se proto zaměřuje primárně na destiláty, protože tam podle něj takové riziko není.

„U investičního vína většinou potřebujete odborného garanta, který vám víno uskladní a dá vám na to razítko. Až za 10, 15, nebo 20 let budete víno prodávat, tak kupující většinou chce vidět nějaké ověření o místu uskladnění. S odborným garantem dostanete očekávané finance, ale na druhé straně musíte počítat s náklady na uskladnění. Pokud jste měl víno patnáct let doma ve vašem sklepě, tak to nemusíte prodat za požadovanou částku. U destilátu většinou tento problém odpadá, protože je to hotový produkt, který se skladuje snáze,“ dodává.

V podcastu popisuje, že i pro skladování tvrdého alkoholu platí určitá pravidla skladování. Vysvětluje také to, zda ovlivňuje cenu nějaké láhve třeba rok výroby nebo jak postupovat při nakupování a pak i prodeji investičního alkoholu.





„Já u všech edic, které dávám klientům do sbírek, očekávám výkon, aby pokryl ideálně inflaci z toho středně- a dlouhodobého horizontu. Nad míru inflace pak očekávám další tří- až šestiprocentní zhodnocení. Nicméně jsou edice, které během pěti let udělají stonásobné zhodnocení. K těmto edicím se většinou hůře dostáváte, protože výrobci moc dobře vědí, co prodávají,“ konstatuje Vaněček.