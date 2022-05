Crypto.com mění podmínky cashbacku. Bude výrazně nižší a dostane strop

Vše jednou končí, i štědré cashbacky od Crypto.com. Nebylo otázkou, jestli, ale kdy. A ten čas právě nastal, informovaly své zákazníky singapurské společnosti Foris DAX, Inc. a Foris, Inc., které kryptoburzu Crypto.com provozují.

Od 1. června 2022 se zásadně změní program cashbacku pro nové i stávající zákazníky. Po kritice ze strany uživatelů Crypto.com mírně ustoupilo a stávajícím držitelům vyšších typů karet nabídne vyšší úročení uložené kryptoměny CRO (Cronos). Cashbacky se ale změní tak jako tak. Důvodem podle Crypto.com je zajištění dlouhodobé udržitelnosti . Jinými slovy, cashbacky už narazily na svůj strop, a pokud by nenastala jejich regulace, pro Crypto.com by byly ztrátové.

Změny od června nebo při obnově vkladu

Stávající držitelé karet s aktivním 6měsíčním vkladem CRO, kteří jej založili před 1. květnem 2022 do 11:00 hod. českého času, budou stále získávat cashbacky podle původního rozsahu, a to až do vypršení vkladu. Pro nové zákazníky a všechny stávající, jimž v květnu vklad skončí, platí od června nové výše cashbacků. Ty budou výrazně nižší.

Největší propad zažijí držitelé karet Ruby Steel a Royal Indigo & Jade Green. Maximální cashback pro ně bude nově 25 USD, resp. 50 USD měsíčně při vkladu CRO na 6 měsíců. V opačném případě klesne na 0 % u Ruby Steel a jen 0,50 % u Royal Indigo & Jade Green. U těchto tří typů karet se cashback určuje podle ekvivalentu v USD.

O cashback zcela přijde základní karta Midnight Blue.





Vyšší typy karet Frosted Rose Gold & Icy White a Obsidian budou mít cashback nižší, ale stále s ním lze dosáhnout na desítky tisíc měsíčně. Přestože Crypto.com uvádí, že na cashback se u nich nevztahuje žádný limit, fakticky limit existuje u všech typů karet, a tím je maximální měsíční transakční limit karty ve výši 25 000 € (617 500 Kč). Více kartou měsíčně utratit nelze, tedy ani větší přímo úměrný cashback nelze získat.

Jak se vše změní, ukazuje přehledně tabulka níže.

Přepočet je podle kurzu 1 EUR = 24,70 CZK a 1 USD = 23,40 CZK. Cashback v korunách je zaokrouhlený na celé číslo dolů a je orientační.

Porovnání cashbacku platebních karet Crypto.com od 1. 6. 2022 Typ karty Stávající cashback bez vkladu CRO Cashback bez vkladu CRO od 1. 6. 2022 Stávající cashback s vkladem CRO Cashback s vkladem CRO od 1. 6. 2022 Midnight Blue



Vklad: 0 € 1 %, max. 250 € měsíčně (6175 Kč) 0 % 1 %, max. 250 € měsíčně (6175 Kč) 0 % Ruby Steel



Vklad: 350 € (8645 Kč) 1 %, max. 250 € měsíčně (6175 Kč) 0 % 2 %, max. 500 € měsíčně (12 350 Kč) 0,50 %, max. 25 USD měsíčně (585 Kč) Royal Indigo & Jade Green



Vklad: 3500 € (86 450 Kč) 1,50 %, max. 375 € měsíčně (9262 Kč) 0,50 %, max. 50 USD měsíčně (1170 Kč) 3 %, max. 750 € měsíčně (18 525 Kč) 1,50 %, max. 50 USD měsíčně (1170 Kč) Frosted Rose Gold & Icy White



Vklad: 35 000 € (864 500 Kč) 1,75 %, max. 437,50 € měsíčně (10 806 Kč) 1 %, max. 250 € měsíčně (6175 Kč) 5 %, max. 1250 € měsíčně (30 875 Kč) 3 %, max. 750 € měsíčně (18 525 Kč) Obsidian



Vklad: 350 000 € (8 645 000 Kč) 2 %, max. 500 € měsíčně (12 350 Kč) 2 %, max. 500 € měsíčně (12 350 Kč) 8 %, max. 2000 € měsíčně (49 400 Kč) 5 %, max. 1250 € měsíčně (30 875 Kč)

Z tabulky je zřejmé, že nové podmínky se dotknou drtivého množství stávajících držitelů karet Crypto.com. Jen malý počet zákazníků totiž vlastní vyšší typy karet Frosted Rose Gold & Icy White a Obsidian, u nichž potřebujete na burzu vložit v přepočtu min. 864 500 Kč, resp. 8 645 000 Kč. Pokud totiž těmito prostředky disponujete, cashbacky pro vás nejspíše nejsou prioritou, protože investice vám vydělají více.

Lepší úročení jako náplast

Po obnově vkladu CRO nabídne Crypto.com stávajícím klientům drobný ústupek v podobě lepší úrokové sazby:

8 % p.a. karty Obsidian, Icy White nebo Frosted Rose Gold.

4 % p.a. karty Jade Green nebo Royal Indigo.

Ostatní benefity se nemění

Ostatní benefity u platebních karet Crypto.com zůstávají. I nadále budete dostávat 100% vratku za předplatné služeb, včetně služeb Spotify, Netflix a Amazon Prime. Tyto služby nejsou zahrnuty do výpočtu měsíčního limitu CRO.

Držitelé karet Jade Green, Royal Indigo a dalších karet vyšší úrovně mohou i nadále využívat neomezený bezplatný vstup do letištních salónků LoungeKey.

Pokud ale na tyto benefity chcete dosáhnout, musíte udržovat 6měsíční vklad v CRO.

Porovnání benefitů platebních karet Crypto.com

1) Máte na burze Crypto.com vklad v CRO na 6 měsíců

Splněna podmínka 6měsíčního vkladu v CRO.

Cashback za používání služeb se vyplácí v kryptoměně CRO.

Maximální výše slev v tabulce za kalendářní měsíc.

Porovnání benefitů platebních karet Crypto.com od 1. 6. 2022 Typ karty/Benefit Midnight Blue



Vklad: 0 € Ruby Steel



Vklad: 350 € (8645 Kč) Royal Indigo & Jade Green



Vklad: 3500 € (86 450 Kč) Frosted Rose Gold & Icy White



Vklad: 35 000 € (864 500 Kč) Obsidian



Vklad: 350 000 € (8 645 000 Kč Spotify předplatné – 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) Netflix

předplatné – – 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) 100 %, max. 13,99 USD (327 Kč) Prime

předplatné – – – 100 %, max. 14,99 USD (350 Kč) 100 %, max. 14,99 USD (350 Kč) Expedia

sleva – – – 10 %, max. 50 USD (1170 Kč) 10 %, max. 50 USD (1170 Kč) Airbnb

sleva – – – – 10 %, max. 100 USD (2340 Kč) LoungeKey – neomezený počet vstupů – – držitel karty, host platí 32 USD držitel karty + 1 host, každý další 32 USD držitel karty + 1 host, každý další 32 USD Crypto.com Private – – – ano ano Bonusová odměna – – – ano ano Exkluzivní balíček na uvítanou – – – ano ano Partnerství se soukromým letadlem – – – – ano

2) Máte jen kartu Crypto.com bez dalších závazků

V opačném případě se všechny benefity zredukují jen na přístup do letištního salonku. Pakliže salonky používáte, může být tento benefit pro vás stále atraktivní. Karty Crypto.com s tímto benefitem mají neomezený počet vstupů pro držitele karty. Strop na počet vstupů je přitom standardem i u prémiových bankovních karet.

Vyšší typy karet Crypto.com mají v ceně vstup 1 hosta, každý další platí 32 USD. Při vstupu do salonku se vám z karty Crypto.com strhne částka 3,25 USD pro ověření, že je karta aktivní, poté se vám peníze vrátí zpět.