Co když začne mít dítě vlastní zájmy, ale musí povinně navštěvovat druhého z rodičů?

Rodinné vazby mohou být někdy komplikované. Při rozvodu manželství dochází také k úpravě styku rodiči s nezletilým dítětem. Soud stanoví, jak často může druhý z rodičů dítě vídat, za jakých podmínek apod.

Jaké modely jsou běžné?

Je-li dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, styk s druhým rodičem je běžně upraven tak, že s ním dítě tráví víkend ob týden. K předání dochází buď ve školce/škole, kdy rodič v pátek dítě vyzvedne a v pondělí ho do školy či školky opět odvede, nebo doma, kdy rodič dítě zpravidla v pátek vyzvedne a v neděli večer vrátí. Toto může být samozřejmě s ohledem na okolnosti a věk dítěte upraveno odlišně.

Kromě toho bývá také běžné, že kromě zmíněných víkendů má rodič, který nemá dítě ve své péči, soudem stanovené právo vídat dítě i navíc 1–2 odpoledne v týdnu, ve kterém nemá dítě na víkend.

Dále soud zpravidla rozděluje také prázdninový čas. Upraví tedy, kdy a jak může druhý z rodičů vídat dítě o jarních prázdninách a letních, hlavních prázdninách či o prázdninách vánočních.

Dítě ale roste a postupem času se jeho zájmy, koníčky a způsob trávení volného času můžou změnit. Zvláště v pubertě a během dospívání může mít i mnoho dalších zájmů, které dříve nemělo. Věnuje se řadě koníčků, které někdy mohou zasahovat i do víkendů, například v podobě soutěží, tréninků, soustředění apod. Někdy ale může dítě zkrátka cítit, že chce o víkendu jiný program než přejíždět z místa bydliště do například 100 km vzdáleného města, kde žije druhý z rodičů, aby tam trávilo svůj čas. Může chtít například klid na učení, ale má i svůj osobní život. Co pak se stanovenou povinností?

Úprava styku je v zájmu dítěte

Úprava styku, kterou soud stanovuje, je tvořena především v zájmu dítěte. Styk nezletilého s rodičem je stanoven jako ochrana pro dítě, aby rodič, v jehož je péči, nebránil styku s druhým rodičem, uvedla pro Měšec.cz advokátka Blanka Müller. Jde tedy primárně o to, aby se zajistilo, že například matka nebude synovi bránit v tom, aby vídal otce. Soud proto stanoví například již zmíněné 2 víkendy v měsíci, aby bylo zajištěno, že dítě o vazbu s otcem nepřijde.

Takto se postupuje u dětí do 12 let. Pokud rozvod probíhá v době, kdy je dítě starší, soud postupuje jinak. Po dovršení věku 12 let je bráno, že je dítě natolik vyspělé, že je schopno adekvátně vyhodnotit situaci se všemi důsledky. Proto od 12 let dítěte, pokud není přání dítěte výrazně v rozporu s jeho zájmy, rozhodne soud dle přání dítěte. Nechce-li tedy např. dítě druhého rodiče vídat, soud mu povinnost styku nestanoví, dodává Blanka Müller.

Vzájemná setkávání jsou na dohodě obou, tedy rodiče a dítěte. Pravidelnou povinnost vídat druhého rodiče soud nenařídí.

Jak dítě povyroste, mohou se rodiče domluvit jinak

Situace z úvodu článku je ale trochu jiná. Pokud je dítě v době rozvodu mladší 12 let, soud o nějaké formě styku s druhým rodičem rozhodne. Například nařídí styk v délce trvání 2 víkendů v měsíci.

Když pak dítě povyroste a má různé zájmy, koníčky a osobní život, kdy nestíhá, nemůže, nebo dokonce nechce tuto povinnost dodržet, mohou se rodiče domluvit na jiné formě styku, která více odráží a respektuje současný stav. Jakmile je dítě dostatečně vyspělé, měl by styk probíhat v souladu s přáním nezletilého, nikoliv dle nařízení soudu, říká Blanka Müller.

Mělo by tedy dojít k tomu, že například matka, se kterou syn žije, otci vysvětlí, že syn má v daný víkend soutěž v lukostřelbě, a tak nebude moci přijet. Nebo že ho příští týden čekají náročné zkoušky a potřebuje celý víkend věnovat učení v domácím prostředí. Nebo má naopak za sebou náročný týden plný zkoušek a chce víkend věnovat odpočinku.

Druhý rodič má ale právo na dodržení soudního rozsudku trvat, jakkoli to pro dítě může být nepříjemné či nerespektující k jeho potřebám. A pak nastává problém. Byl-li styk v minulosti, kdy byl nezletilý mladší, stanoven a nedohodnou-li se rodiče na změně styku s ohledem na věk dítěte a přání dítěte, musí být následně tento soudně nařízení styk soudem změněn/zrušen, dodává Blanka Müller.

Soud bude rozhodovat znovu

Jinými slovy, pokud se rodiče nedohodnou, pak platí stávající rozsudek z minulosti a je potřeba ho změnit novým rozsudkem. Pokud tedy druhý z rodičů nehodlá například akceptovat synův koníček a společně strávený čas bere jako prioritu, je potřeba, aby o celé věci znovu rozhodl soud. Ten v tomto případě, kdy je už dítě starší než 12 let, bude přihlížet i k jeho potřebám.

U soudu tedy dítě dostane prostor vysvětlit svou situaci a popsat, že například s otcem chce trávit čas, ale ne 2 víkendy v měsíci, protože mu tato povinnost silně zasahuje do jiných povinností a zájmů.

Může také vyjádřit přání u druhého z rodičů nepřespávat. Někdy děti velmi postrádají matku, a ačkoli čas strávený s otcem je pro ně příjemný, potřebují pak spát ve známém prostředí a u matky. Pak zpravidla u soudu dojde k jiné úpravě, kdy styk spočívá například v dopoledním či odpoledním setkávání rodiče a dítěte, ale bez přespávání.