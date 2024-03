Co byste měli vědět o pohledávkách a jak nepromeškat tu svoji?

Jistou základní znalost pohledávek by měl mít každý, protože každý se může stát věřitelem. Základem je především vědět, jak rychle kontaktovat právníka.

I vy se můžete stát věřitelem

Termín „pohledávka“ označuje právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku.

Jak se můžete stát věřitelem, kterému někdo dluží? Buď dobrovolně, například půjčkou příbuznému či investicí do dluhopisů společnosti, ale i více či méně neúmyslně. Většinou se dá z hlediska příčiny v dané situaci najít vaše (větší či menší) spoluúčast. Někdy však je prakticky neovlivnitelná.

Když nějakému řemeslníkovi zaplatíte štědrou zálohu nebo někomu pošlete peníze předem za objednané zboží či služby, je do značné míry ve vašich rukách, jestli, a s jakou pravděpodobností, se stanete věřitelem. U prodeje přes inzerát (pokud si nechcete zboží předat osobně) je vždy někdo po určitou dobu věřitelem toho druhého. Jakákoliv služba, kterou si platíte, může zkrachovat, a pokud aktuální saldo bylo ve váš neprospěch, stanete se větším, či menším věřitelem.

Obyvatelé domu se lehce mohou stát věřiteli dalšího z nich snahou zabránit odpojení energie, vody či jiných služeb kvůli tomu, že on za tyto služby neplatí. Může jít o obří částky, záleží, jak moc služeb máte rozpočítaných v rámci domu a kolik jich je napsaných přímo na konkrétního obyvatele, a tudíž je to víceméně problém jeho a jeho dodavatele.





V podobné situaci je i pronajímatel, který nepřepisuje služby na nájemce. Ale i pokud je přepisujete, může vám vzniknout škoda. Typicky za znovupřipojení plynoměru/elektroměru (nová revize, nové zapojení). A nemusí jít o malý problém. Média v minulosti například informovala o dluzích, které se za neplatící sousedy vyšplhaly na 170 miliónů korun.

Chroničtí dlužníci nesplácí své závazky i mnoho let. Situace se zhoršuje s vyššími cenami energií, ale také se šetřením na nepravém místě. Například když se slučují odběrná místa v domech za účelem šetření na paušálních poplatcích (donedávna bylo slučování odběrných míst jedinou možností, jak rozumně využívat nově instalovanou fotovoltaiku), čímž se zvyšuje množství služeb, které soused dluží přes SVJ/družstvo, a ne přímo dodavateli, který by si s ním poradil legálně rychleji a snáz odpojením od služby.

Věřitelem se můžete stát ale třeba i v případě, že zkrachuje firma, jejíž služby si můžete předplácet. A občas se bohužel stávají věřiteli i zaměstnanci, jimž zkrachuje zaměstnavatel.

Pokud vám někdo způsobí škodu, stanete se jeho „věřitelem“. Od rozbití okna míčem až po způsobené zranění při dopravní nehodě. Zůstanou-li vám závažné zdravotní následky, může hodnota jeho závazku dosáhnout řádově desítek miliónů. I přes povinný systém zákonného pojištění v případě dopravní nehody je vymáhání škody nad pojištěný limit (minimálně 35 mil. Kč, bude se zvyšovat na 50 mil. Kč) ve vaší režii. Náhradu nad limit budete mít jistější, má-li škůdce ještě dobrovolné pojištění (např. pojištění občanské odpovědnosti). Pokud nemá a škoda limit přesáhla, je to přímo na škůdci.

Věřitelem se prostě může stát kdokoliv a kdykoliv.





Jak se pozici věřitele vyhnout?

Nejjednodušším způsobem, jak se snažit pozici věřitele vyhnout, aby vám nikdy nikdo nedlužil, je nikdy nikomu nedávat zálohu. Nicméně to naráží na dva zásadní problémy. Stejně jako vy se nechcete stát věřitelem, který vymáhá pohledávku, nechce se jím stát ani druhá strana. Řemeslník chce zálohu, než půjde a nakoupí materiál. A než ho nakoupí a použije ve váš prospěch, jste jeho věřitel.

Největší spotřebu energie za topení máte v zimě, ale vy chcete platit trvalým příkazem, a ne platit každý měsíc jinou částku. Vyhnout se stavu, kdy někdo vám dluží, někdy prostě nejde.

Nicméně lze alespoň výši dlužné částky minimalizovat. U koupě domu je vhodnější pro mezidobí, než proběhne zápis do registru nemovitostí, použít notářskou úschovu. Řemeslníkovi plaťte raději více menších záloh. Podobná pravidla můžete mít na paměti i v oborech, kde je „zvykem“ něco jiného. Zaplatit například fotovoltaiku na střechu komplet dopředu je pro mě nepřiměřený risk. Může se to vyplatit, když za to získáte o něco nižší cenu, ale může se to také vymstít (např. obřím krachem společnosti Malina).

Počet věřitelských rolí se dá minimalizovat, ale často je to nepohodlné. Můžete např. většinu zboží kupovat fyzicky a platit při předání v hotovosti. Nedovedu si ale představit striktní dodržování těchto pravidel. Rozhodně dávají smysl aspoň v některých případech.

Někdo z opatrnosti preferuje obří společnosti, dle hesla too big to fail (banka, obecně společnost, příliš velká na to, aby ji stát nechal padnout). Na jednu stranu je to bohužel v mnoha případech pravda (a čím dál obsáhlejší regulace zvyšuje náklady menších společností, když už státní regulace menší společnosti nezakáže přímo nastavením minimálního kapitálu, minimálních odvodů apod.).

Na druhou stranu jsou to paradoxně především menší společnosti, které udržují nižší ceny, rozmanitější služby na trhu, častěji přicházejí s novými neotřelými inovacemi služeb. Takže sice z hlediska pohledávek dává smysl přejít k té největší společnosti na trhu, ale z hlediska fragility trhu, rozmanitosti trhu, je vhodné naopak podporovat spíše menší společnosti, ale uvážlivě, s rozumem.

Vymáhat pohledávky něco stojí

Kvůli legislativě je mnohdy nejekonomičtějším řešením menší pohledávku rovnou odepsat, zapomenout, že vám někdo dluží. Stojí vás čas a peníze dlužníka zjistit, najít, shromáždit doklady, důkazy. Většinu z nás (pokud nejsou právníci nebo nemají včas sjednané pojištění právní asistence) to stojí peníze za právníky a samozřejmě další čas pro komunikaci s právníkem. A přiznané náklady z vymáhání jsou zastropované, přiznané náklady za právníky v případě sporů také. Navíc ne všechny úkony jsou vám přiznány k zaplacení (aneb prosoudíte třeba desítky tisíc, ale vrátí vám třeba jen půlku; v případě dražších právníků nefungujících dle advokátního tarifu i méně). I tohle je třeba explicitně probrat s právníkem dle aktuálního stavu, který se často populisticky mění poukazováním na emotivní příběhy dlužníků.

Na druhou stranu, pokud nevynaložíte žádný čas a žádné peníze, hrozí, že dlužník bude víceméně beztrestně pokračovat dál a dál. Takže mnoho lidí vymáhá pohledávky, i když reálná šance vymoci částku je malá. Snižují tím ale riziko, že se to všem (i jim) stane častěji. Je to důvod podat aspoň trestní oznámení na podvodníka. Upozorňovat na něj ostatní lidi. Jde o nekonečný boj, ale o něco málo snižuje pravděpodobnost opakování. A nemusí jít jen o podvodníky, ale třeba „jen“ lidi, co např. cestují z pronájmu do pronájmu.

Trio nejdůležitějších zásad

Každý měsíc kontrolujte insolvenční rejstřík

Pokud vám někdo dluží peníze, ale i pokud je někdo obchodní partner, jehož aktuální bilance je ve váš neprospěch, nebo u něj máte investici, min. jednou za dva měsíce (raději měsíčně) zkontrolujte insolvenční rejstřík, nejlépe dle IČ/RČ.

Když už existuje insolvenční řízení, je to levné, bez poplatku. Pokud se obejdete bez pomoci právníka, stojí vás to „jen“ čas. Pokud jste ještě nedávali přihlášku a nemáte na právníka, inspirujte se již podanými přihláškami, i kdyby z jiných insolvenčních řízení. Pokud nestihnete podat včas přihlášku, prakticky jako by vám nikdy nedlužil, můžete jakkoliv velkou pohledávku odepsat navždy.

Samozřejmě někomu to nestojí za čas s přihlášením pohledávky spojený. Ale na druhou stranu, nejde jen o ty peníze, ale i o zkušenosti s insolvenčním řízením. Abyste případné chyby udělali na pohledávkách v hodnotě stovek korun, a ne na pohledávkách za tisíce, miliony.

Na přihlašování bývají dva měsíce (ale pozor, může být jen měsíc). Proto si nejpozději jednou za dva měsíce zkontrolujte dlužníky, nájemníky, dodavatele služeb, škůdce i své aktuální řemeslníky – pokud jste jim zaplatili předem zálohu.

Dávejte si pozor na poskytovatele služeb, obchodní partnery, kterým jste víceméně věřitel, u kterých ale jejich platební neschopnost nezjistíte měsíčně. Lehce se může stát, že během doby mezi řádnými platbami (např. vám platí ročně) zkrachuje, jde do insolvence, termín na přihlašování pohledávky projde a vy se teprve kvůli chybějící úhradě roční platby/přeplatku dozvíte, že je problém. Pak už ale pohledávku můžete odepsat.

Míra vaší opatrnosti by měla odpovídat výši možné ztráty. U dodavatele energií, kterou nepoužíváte k topení, a nejde tedy o velké částky (a neplatíte-li přehnané zálohy), to není tak důležité jako u řemeslníka, kterému jste zaplatili statisícové zálohy, nebo u společnosti, do které jste investovali. Může to dávat smysl třeba i u bývalých nájemníků, kteří vám zůstali dlužni, ale samostatné vymáhání nedávalo ekonomický smysl.

Jednejte nejpozději před koncem promlčecí lhůty

Promlčení dluhu naleznete v občanském zákoníku v § 609 až 653. Promlčecí lhůta je určována podle konkrétní situace ve vztahu dlužník–věřitel. V zásadě je dlouhá tři roky, u majetkového práva pak 10 let. Výjimkou jsou případy, které stanoví zákon. Některá práva se nepromlčí vůbec. Zákon dává možnost sjednat promlčecí lhůtu kratší, nebo delší, nicméně ne kratší než rok, ne delší než 15 let a ne u úmyslného jednání.

Věřitel může dlužníka žalovat u soudu i po uplynutí promlčecí lhůty, pokud však dlužník vznese námitku o promlčení dluhu, soud mu musí vyhovět. U oddlužení za dlužníka jedná insolvenční správce a tam je jasné, že námitku promlčení vznese vždy.

Jakmile jste se dozvěděli o tom, že vám někdo dluží a jeho závazek je po splatnosti, můžete pohledávku vymáhat a také začne běžet promlčecí lhůta.

Můžete nějakou dobu vyčkávat, jestli dlužník sám či jiný/jiní věřitel/věřitelé zaplatí poplatky insolvenčního soudu (5000 Kč u fyzických osob, 50 000 Kč u právnických osob) a vy se víceméně „zdarma“ budete moci přidat.

Po dobu vyčkávání je vhodné jednou za čas „googlit“ a tak případně odhalit formující se skupinu věřitelů, případně inicializovat takovou skupinu věřitelů po vlastní ose a složit se třeba touto cestou na právní služby.

Pokud však nic nevznikne, musíte jednat sami. Tím jednáním může být i to, že pohledávku vzdáte nebo že si prodloužíte promlčecí lhůtu, typicky uznáním dluhu podepsaným dlužníkem. Raději nespoléhejte na osobní jednání, na ústní prohlášení dlužníka, že vám zaplatí. Pokud se rozhodnete jednat, využijte právníka. Právo, nejen v tomto případě, není pro obyčejné lidi příliš logické.

Řešte (pokud možno) trestněprávní stránku

Pokud vaše pohledávka vznikla „nečestně“, řešte i trestněprávní stránku věci s právníkem a policií pomocí trestního oznámení. Často je to ztráta času, například proto, že nejsou důkazy, nebo bohužel také proto, že se policie zaměřuje se na „důležitější“ věci.

Ale dopředu těžko říct výsledek, někdy je člověk příjemně překvapen. Navíc i s nekonající policií lze leccos dělat, pokud máte čas nebo peníze na právníka. Právník je důležitý, nesprávně napsané či podané oznámení se může otočit proti vám. Důležité je to proto, že někdy se pachatel s časovým rozestupem odhalí a pak policie aspoň pospojuje výši škod, aby to byl příslušně trestaný čin.

Věřitelem se může stát kdokoliv, i vy. I v našem právu je římsko-právní zásada vigilantibus iura scripta sunt, tedy že „Právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva“. Jednou za měsíc prokliknout vámi předchystané odkazy do vyhledávání insolvenčního rejstříku vám může ušetřit stovky, tisíce i stovky tisíc korun. Zbytek můžete řešit, až se o platební neschopnosti dozvíte neplacením.