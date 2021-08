ČNB zvýšila úrokové sazby, chce tím zkrotit inflaci

ČNB zároveň zvýšila také lombardní sazbu o 50 bazických bodů na 1,75 %, diskontní sazbu ponechala beze změny na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od pátku 6. srpna 2021. Centrální bankéři zvýšili úrokovou sazbu naposledy letos v červnu. Šlo o první zvýšení úrokových sazeb od února 2020.

Dá se očekávat, že vyšší sazby zlepší úročení u depozitních produktů. Lepší sazby by tedy měly nabídnout zejména spořicí účty a termínované vklady.

Naopak zvýšení základní úrokové sazby zdraží úvěry, zejména hypotéky. Ty budou tedy dál zdražovat, což je trendem posledních měsíců. Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex vzrostla v červnu o 7 bazických bodů na 2,13 % p. a.

Ekonomika letos poroste o 3,5 %

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka se rozhodnutí zvýšit úrokové sazby opírá o novou makroekonomickou prognózu. S ní je konzistentní růst tržních úrokových sazeb od poloviny letošního roku. Ten je reakcí na zvýšené cenové tlaky ze zahraniční i domácí ekonomiky a na riziko nežádoucího odpoutání inflačních očekávání od 2% cíle České národní banky, uvedl Rusnok.

ČNB v nové prognóze zlepšila odhad vývoje tuzemské ekonomiky o 3,5 %. Příští rok by měl růst ekonomiky ještě zrychlit a vrátit se na úroveň před pandemií.

Důvody pro vyšší sazby jsou tedy v zásadě dva. Prvním je zlepšení situace kolem pandemie, respektive lepší kondice ekonomiky, druhým již zmíněná inflace. Ta setrvává poblíž tří procent a nad dvouprocentním cílem centrální banky se již nachází po dobu více než dvou let. Současný ekonomický vývoj je navíc spjat s řadou proinflačních rizik. Ta pramení jednak z výrazného zvýšení cen komodit a výrobních materiálů, stejně tak ale i z napjatého trhu práce, uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Úrokové sazby by měly růst i ve druhé půlce roku

Inflace v červnu meziročně mírně zpomalila z loňských 2,9 % na 2,8 %. Přesto ceny rostou stále poměrně rychlým tempem, na což centrální bankéři musejí reagovat. A budou muset zřejmě i v dalších měsících.

ČNB zatím naplňuje očekávání týkající se zvyšování sazeb. Je však stále pravděpodobnější, že centrální banka bude muset přistoupit k radikálnějším krokům. Hlavní důvodem jsou problémy v dodavatelských řetězcích, kde prudce rostou ceny základních vstupů v měřítku, které si ještě před několik měsíci nikdo nedokázal ani představit. Inflační tlaky budou narůstat, říká Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.