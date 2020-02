 »   »  Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik vás budou stát?

Nemáte-li doma trezor, může k fyzické ochraně důležitých smluv, dalších listin a cenností posloužit bezpečnostní schránka. Nabízejí ji ale jen některé pobočky větších bank. Na kolik ročně vás vyjde?

Jen některé pobočky u sedmi bank

Bezpečnostní schránky vyžadují na pobočce speciální zabezpečený prostor, takže z ekonomického hlediska je logické, že se nacházejí na větších a vytíženějších pobočkách.

Z bank je nabízí jen Česká spořitelna, ČSOB, Expobank, Komerční banka, Oberbank, Raiffeisenbank a Sberbank.

Poplatek podle velikosti schránky

Poplatek za bezpečnostní schránku se platí ročně. Výše u jednotlivých bank závisí na velikosti pronajaté bezpečnostní schránky.

Před použitím s bankou uzavíráte smlouvu o pronájmu bezpečnostní schránky, kterou můžete uzavřít buď na konkrétní období, nebo na neurčito.

Co nesmíte uložit do schránky?

Banky ve smlouvě stanovují, jaké věci do schránky nesmíte uložit. Jde většinou hlavně o zbraně, výbušniny, střelivo, snadno zápalné či hořlavé věci nebo věci podléhající zkáze.

Schránka pojištěná nepojištěná

Konkrétní obsah schránky přirozeně není pojištěn, protože banka neví, co přesně jste si zde uložili. Banka má však schránky pojištěné pro případ, kdy by na nich vznikla škoda například kvůli požáru, loupeže, přepadení, teroristického útoku apod. Do schránky byste si měli uložit cennosti, jejichž hodnota nepřesáhne výši tohoto pojištění, ze kterého by vám následně nahrazovala škodu. Limit má každá banka nastavený individuálně.

Tím, že banky neví, co mají jejich klienti v bezpečnostních schránkách, by bylo prokazování obsahu v případě škody individuální a ne úplně jednoduché. Pokud by zůstal zachován například po požáru či povodni alespoň částečně její obsah, prokáže se hodnota a následná škoda znaleckým posudkem.

V případě, že by byl ale zcela zničen nebo odcizen, bude prokazování poměrně složité. Pokud byste si chtěli ošetřit toto riziko, je cestou, jak získat 100% důkazní prostředek, asi jen sepsání obsahu věcí formou notářského zápisu (nenapadnutelný ale bude do vaší další návštěvy schránky).

Zplnomocnění dalších osob

Ke schránce můžete sjednat i dalšího disponenta. Při jeho zplnomocňování musí být v bance přítomen, je nutné získat jeho podpisový vzor a musí samozřejmě prokázat svou totožnost. Disponent poté už může ke schránce samostatně, samozřejmě až po tom, co předloží klíč od schránky a banka si ho ověří.