Autem do Chorvatska: Ceny PHM jsou u moře nižší než v Česku. Až na dvě výjimky

Cesta autem do Chorvatska vás nezruinuje, ceny jsou normální, často stejné jako v ČR, někdy i nižší – kromě ubytování. Takto lze ve zkratce napsat závěr červnového testu serveru Měšec.cz.

Test jsme rozdělili na tři části. V tomto článku se zaměříme na ceny pohonných hmot. V dalším popíšeme náklady na mýto a dálnice a tipy, jak ušetřit. V posledním najdete aktuální ceny potravin v obchodech a restauracích. Žádná teorie, ale ověřená fakta s fotografiemi. Vyzkoušeno na lidech a na autech.

Jak jsme testovali

Testovací cesta vedla dvěma směry.

Směrem do Chorvatska jsme vyjeli z Ostravy, dále přes Vídeň a Slovinsko do italského Terstu. Důvodem bylo získání více dat pro porovnání cen ze tří zemí. Cesta z Terstu na hranice Chorvatska totiž trvá necelých 30 minut a čtenář si může udělat lepší představu o cenových rozdílech.

Chystáte se letos na dovolenou do Chorvatska? Ano Ne Zobraz výsledek

V Chorvatsku jsme jeli do Puly, následně do Rijeky a poté na ostrov Krk až na jih do Bašky.

Po cestě zpět jsme zajeli do hlavního města Zagrebu na návštěvu sídla firmy spravující chorvatské dálnice. Přes Maďarsko a Slovensko pak cesta skončila opět v Ostravě.

Zajímavosti o testu Datum a časy Odjezd v neděli 18. 6. 2023 ve 21:00 hod. z Ostravy.

Odpočinek v pondělí 19. 6. 2023 v 03:30–07:30 hod. ve slovinském městě Sežana.

Realizace testu: pondělí 19. 6. 2023, 07:30–23:30 hod.

Spánek v pondělí 23:30 – úterý 07:30

Úterý 20. 6. 2023: Cesta zpět přes Zagreb, příjezd zpět v 19:30 hod. Vozidlo Toyota Prius, 2012

Ujeto 1994 km. Použité navigace (kombinace všech) Waze

Road Lords

Mapy.cz Spotřeba 6,56 l LPG/100 km (dálniční rychlost 130 km/hod. dle GPS)

0,47 l prémiového benzínu / 100 km Náklady Náklady na PHM (bez mýta) celkem: 2525,95 Kč

Přepočet na 1 km: 1,26 Kč/km

Náklady po započtení PHM a amortizace (bez mýta) celkem: 9192,34 Kč

Přepočet na 1 km: 4,61 Kč/km Plná nádrž benzínu 100 natankována v Česku za cenu 38,37 Kč/l .

. Plná nádrž LPG natankována v Česku za cenu 13,90 Kč/l .

. Během cesty v zahraničí tankováno výhradně LPG (vždy plná nádrž dle potřeby). Nalezené peníze V přepočtu 24 616,61 Kč (1031,30 € + 355 HUF)

(1031,30 € + 355 HUF) Zlatá platební karta. Nalezené dokumenty K nezaplacení. Kurzy ke dni testu 19. 6. 2023 EUR: 23,84747

HUF: 0,0639797 Všechny ceny jsou uvedené v korunách po přepočtu těmito kurzy. Použité platební karty Curve (pracovní dny).

Hello bank kreditní karta (neděle).

Všechny státy níže jsou řazeny abecedně.

Pro zajímavost a srovnání s českými cenami uvádíme ceny PHM u sítě čerpacích stanic Tank ONO.

Ceny PHM u sítě Tank ONO. (26. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Chorvatsko

Ceny pohonných hmot v Chorvatsku jsou často nižší než u nás, nebo podobné. A to i na dálnici. V zásadě tedy není moc velký rozdíl, zda natankujete na dálnici, ve městě, nebo na ostrově. Ceny jsou plus minus podobné, jak ukazuje naše tabulka níže.





Jsou tam ale dvě výjimky.

Ceny prémiových paliv jsou v přepočtu větší i o 10 Kč/l, což v Česku neuvidíte. A dražší je i LPG, to vychází na necelých 21,50 Kč/l (v průměru 0,90 €). Nejlevnější LPG nabídl ruský Lukoil v Záhřebu, stál 20,03 Kč/l.

Ceny PHM v Chorvatsku Čerpací stanice INA

(dálnice) INA

(město) Crodux

(dálnice) Tifon

(ostrov) Petrol

(ostrov) Adria Petrol

(ostrov) Benzín 95 32,90 Kč/l 32,90 Kč/l 32,91 Kč/l 32,91 Kč/l 32,91 Kč/l 32,91 Kč/l Benzín Premium – 41,26 Kč/l 45,07 Kč/l 43,40 Kč/l 43,16 Kč/l 42,91 Kč/l Nafta – 30,52 Kč/l 30,52 Kč/l 30,52 Kč/l 30,52 Kč/l 30,52 Kč/l Nafta Premium 42,45 Kč/l 41,02 Kč/l 43,16 Kč/l 41,49 Kč/l – 41,02 Kč/l LPG 22,66 Kč/l – 22,66 Kč/l – 21,46 Kč/l 21,46 Kč/l

Ceny pohonných hmot v Záhřebu:

Ceny PHM v Chorvatsku Čerpací stanice Crodux

(hlavní město) Lukoil

(hlavní město) Benzín 33,38 Kč/l 33,38 Kč/l Benzín Premium 42,69 Kč/l 35,77 Kč/l Nafta 31 Kč/l 31 Kč/l Nafta Premium 41,49 Kč/l 33,39 Kč/l LPG 20,27 Kč/l 20,03 Kč/l

Doporučení

Jak budete v Chorvatsku potřebovat natankovat, prostě to udělejte. Není důvod jezdit do města, není to tam levnější. Natankujte, kdekoli potřebujete.

Lukiol, Radnička cesta 212a, Zagreb (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Maďarsko

Po socialistickém experimentu Orbána pohonné hmoty Maďarům zdražily. Pro České peněženky však maďarské ceny vysoké nejsou.

Malá čerpací stanice Route 86 před Mosonmagyaróvárem měla příjemné ceny benzínu a nafty, ale cena LPG byla stanovena asi podle rakouského ceníku…

Ceny PHM v Maďarsku Čerpací stanice OMV

(mimo obec) Route 86

(město) MOL

(hranice) Benzín 95 37,10 Kč/l 36,66 Kč/l 39,73 Kč/l Benzín Premium – 37,75 Kč/l 42,74 Kč/l Nafta 35,76 Kč/l 35,51 Kč/l 38,39 Kč/l Nafta Premium – – 41,91 Kč/l LPG – 30,71 Kč/l 21,69 Kč/l

Doporučení

Maďarsko projeďte bez tankování. Ale když budete muset tankovat, vaše penězenka to nijak zásadně nepocítí. Cena LPG na dálnici je takřka stejná.

MOL, Levél. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu. V seriálu najdete ale i tipy, jak si vybrat dobré povinné pojištění či rady, jak ušetřit při výměně peněz.

Itálie

Přes Itálii do Chorvatska asi nepojedete, ale pokud si do ní uděláte výlet ze Slovinska nebo severní Istrie, pohonné hmoty si od Italů neberte.

Čerpací stanice ENI v Terstu má dvojí ceny. Levý sloupec platí pro samoobsluhu, tedy pro Čechy standard. Pokud byste však chtěli, aby vám natankovala tamní obsluha, zaplatíte ceny v pravém sloupci. To je obchodní politika ENI.

A mimochodem, přestože Itálie je kolébkou LPG, to tam není pomyslně na každém rohu a třeba v noci LPG natankujete velmi obtížně a jen spíše na dálnicích.

Ceny PHM v Itálii Čerpací stanice ENI, samoobsluha

(obec) ENI s obsluhou

(obec) Benzín 95 44,93 Kč/l

50,18 Kč/l Benzín Premium -

– Nafta 41,35 Kč/l

46,40 Kč/l Nafta Premium 43,74 Kč/l

48,98 Kč/l LPG -

.

Doporučení

Zajeďte si do Terstu na výlet, ale pohonné hmoty naberte jinde.

ENI, Trieste (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Rakousko

Hned za hranicemi byly ceny PHM vyšší než v Česku, ale nijak dramaticky. Zato na dálnici to už byl fičák, ceny vyskočily zhruba o 10 Kč/l. Nejlepší možností je natankovat kdekoli mimo Rakousko a samotné Rakousko pak jen projet.

Pokud jezdíte na LPG, platí to na 100 %. Kromě toho, že v Rakousku je LPG stanic poskrovnu a jen pár z nich je nonstop, při ceně nad 32 Kč/l nemá smysl v Rakousku LPG tankovat, pokud to není nezbytné.

Ceny PHM v Rakousku Čerpací stanice BP Drasenhofen

(hranice) BP Guntramsdorf

(dálnice) Shell

(dálnice) Benzín 95 38,85 Kč/l 49,34 Kč/l 48,86 Kč/l Benzín Premium 44,33 Kč/l 53,16 Kč/l 54,35 Kč/l Nafta 36,46 Kč/l 48,62 Kč/l 48,14 Kč/l Nafta Premium 41,95 Kč/l 53,11 Kč/l 53,16 Kč/l LPG – – – AC – 11,69 Kč/kWh + 1,43 Kč/min. – DC – 14,07 Kč/kWh + 2,86 Kč/min. –

Doporučení

Rakousko projet bez tankování. Když už bude potřeba, sjet do města, kde jsou výrazně nižší ceny. Pokud jedete na LPG, natankujte v Česku před hranicemi a pak kdekoli ve Slovinsku nebo Chorvatsku.

Shell, Gralla. (18. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slovensko

Ceny PHM jsou na Slovensku podobné jako u nás, takže když budete muset natankovat, udělejte to bez obav. Když budete chtít ušetřit, sjeďte z dálnice, ve městech jsou ceny nižší.

Anomálií byla cena LPG na čerpací stanici Orlen v Bytči. Za v přepočtu 15,48 Kč/l LPG někdy nenatankujete ani v Česku, na Slovensko jde o luxusní cenu.

Ceny PHM na Slovensku Čerpací stanice Shell

(dálnice) Slovnaft

(dálnice) Orlen

(město) Benzín 95 38,61 Kč/l 38,38 Kč/l 37,80 Kč/l Benzín Premium – 42.69 Kč/l 41,95 Kč/l Nafta 35,27 Kč/l 34,88 Kč/l 34,41 Kč/l Nafta Premium 39,56 Kč/l 39,30 Kč/l 35,59 Kč/l LPG – 17,27 Kč/l 15,48 Kč/l

Doporučení

Ceny skoro jako v Česku, když budete potřebovat, natankujte bez obav plnou nádrž.

Orlen, Bytča. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slovinsko

Na rozdíl od Chorvatska jsou ceny PHM na slovinských dálnicích vyšší, pro nižší ceny musíte sjet do města. I ve Slovinsku je značný cenový rozdíl u prémiových paliv. Cena LPG se téměř všude drží na hodnotě 21,80 Kč/l (0,90 €).

Ceny PHM na Slovinsku Čerpací stanice Petrol

(dálnice) MOL

(město) Benzín 95 41,04 Kč/l 33,67 Kč/l Benzín Premium 44,28 Kč/l 40,04 Kč/l Nafta 40,06 Kč/l 34,15 Kč/l Nafta Premium – – LPG 21,80 Kč/l 21,32 Kč/l

Doporučení

Na slovinské dálnici netankujte, kromě LPG. Když sjedete do města, můžete tankovat klidně plnou.

Petrol, Šentilj v Slovenskih goricah. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Náš test ve Slovinsku má i jeden příběh, kvůli němuž jsme se neplánovaně zdrželi asi 2 hodiny.

Když šel náš český řidič na čerpací stanici MOL v Sežaně na toalety, všiml si odložené ledvinky. V ní byla hotovost v přepočtu 24 616,61 Kč,zlatá platební karta a jako bonus kompletní doklady nějakého řidiče z povolání: pas, řidičský průkaz, profesní průkaz, národní průkaz, průkaz od vozidla. Tohle ztratit v zahraničí je na trefení šlaku. Nález samozřejmě obdržela místní policie.

Prosím vás, nenechávejte na záchodech své ledvinky… (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Na čerpací stanici MOL ve Slovinské Sežaně jsme na toaletě našli sadu dokumentů ukrajinského občana a hotovost. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Policejní stanice v Sežaně, Slovinsko. (19. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Galerie

Ceny pohonných hmot v Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a v Itálii.