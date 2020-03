 »   »  Airbnb odpustí stornopoplatky, ale ne všem

Stávající pandemii koronaviru zprostředkovatelská společnost ubytování Airbnb nově zařadila mezi tzv. polehčující okolnosti, podle kterých tak někdy nebude účtovat stornopoplatky. Pravidla však nejsou automatická.

Pronajímatelé i hosté nyní mohou bez stornopoplatků zrušit rezervace, které

byly vytvořeny do 14. března 2020, nebo dříve

a jsou s datem nástupu ubytování od 14. března 2020 do 14. dubna 2020 včetně.

Obě podmínky platí současně.

Společnost Airbnb rozšiřuje v reakci na šíření onemocnění COVID-19 své storno podmínky a umožní tak bezplatně zrušit rezervace na celém světě u pobytů a zážitkových balíčků Airbnb, a to u rezervací provedených do 14. března 2020 nebo dříve, s termíny nástupu od 14. března do 14. dubna 2020, potvrzuje Iva Petrusová ze společnosti Speyside, která Airbnb mediálně zastupuje.

Možnost storna však neplatí pro Čínu (pevninskou Čínu), protože podle Airbnb se v této zemi od 1. duba 2020 plánuje návraz do normálu.

Podle zprávy Airbnb však 86 % zrušených rezervací proběhlo bez zásahu Airbnb jen mezi provozovateli a hosty, tj. bez stornopoplatků.

Šedá ekonomika pod rouškou sdílení

Stávající problematika Airbnb však odhalila nepříjemná fakta, kterými jsou úřady převapeny, ale lidé pohybující se v tomto byznysu je znají a využívají. Provozovatelé služby Airbnb nejsou povinni předávat úřadům údaje o ubytovaných osobách. To je sice povinnost pronajímatele bytu či ubytovacího zařízení, ale ne všichni toto dělají. Když nevíme, kde ty byty jsou, kdo tam bydlí, kdo je ubytovává, tak je ta kontrola velmi obtížná, dodává pražská radní pro iDNES.cz.

Zatím co běžná ubytovací zařízení, jako jsou penziony, hotely, hostely a další musí dodržovat ohlašovací povinnosti, pro digitální zprostředkovací službu Airbnb to neplatí – je jen zprostředkovatelem, nikoli ubytovatelem. Jde o podobný problém jako u zprostředkovatelů „alternativních“ taxislužeb. Vláda ale doposud problém „sdíleného bydlení“ odmítá řešit.