Za fotku se slonem 15% sleva do zoo. KB vydala limitovanou edici platebních karet

Komerční banka vydala limitovanou edici platebních karet s fotkami slonů z pražské zoo. V nabídce ji bude mít do 31.12.2020. Vybrat si můžete z několika variant.



Limitovaná edice karet KB se slony z pražské zoo. (2.7.2020)

Pokud si kartu pořídíte, získáte do zoo 15% slevu na vstup. Sleva se však nevztahuje na rodinné vstupenky, vstupné pro seniory nad 70 let, vstupenky pro psy ani firemní a roční vstupné. Slevu je možné využít do 31. 12. 2020. Banka vám dá ke kartě na památku taky rodný list slonů z fotografie, kde se dozvíte zajímavosti z jejich života.

Pokud jste klient banky, o kartu si můžete zažádat v internetovém bankovnictví, pokud nejste klient, tak na pobočkách banky. Cena za vydání karty z limitované edice je 149 Kč na 3 roky, studenti a děti mají ke svému účtu zřízení karty zdarma.