 »   »  Wüstenrot stavební spořitelna a hypoteční banka mají nové vedení

Vedení nedávno získané Wüstenrot – stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, které nyní patří do Skupiny MONETA, si zvolilo nového předsedu představenstva. Stal se jím stávající místopředseda představenstva Andrew Gerber. Ten je zároveň od roku 2016 šéfem celé divize produktu a marketingu v MONETA Money Bank.



Autor: Moneta Money Bank, a.s. Andrew Gerber, nový předseda představenstva společností Wüstenrot – stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky (28.5.2020)

Stávající předseda a zároveň generální ředitel obou společností Michael Pupala koncem května skupinu opouští.

Andrew Gerber má podle banky dlouholeté zkušenosti z realizací strategických změn ve finančních službách, ve kterých pracuje téměř 25 let. Před příchodem do Skupiny MONETA pracoval v Banca Comerciala Romana, svoji kariéru nastartoval coby konzultant v několika poradenských společnostech ve Velké Británii, čtyři roky pracoval v Royal Bank of Scotland. Vystudoval univerzitu v Durhamu ve Spojeném království. Má britské občanství, ale narodil se v Jihoafrické republice.