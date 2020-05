 »   »  Komerční banka rozšířila cestovní pojištění u karet i na dovolené v ČR

Cestovní pojištění, které v rámci nadstandardních služeb mohou využívat majitelé některých debetních a kreditních karet Komerční banky, se letos mimořádně rozšíří i na dovolené v České republice. Cestovní pojištění je součástí bonusových služeb například u zlaté, platinové a Infinite karty nebo korporátních karet. Čerpat jej letos můžete i na dovolené v Čechách a na Moravě za stejných podmínek a se stejnými limity jako byste trávili dovolenou v zahraničí, a to až do konce září.

Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou navíc u dovolených v Česku nově kryje i tři dosud nepojištěná rizika – úrazové pojištění, pojištění nevyužité dovolené a pojištění zavazadel.