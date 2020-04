 »   »  Wüstenrot a "Liška" dávají slevu za založení stavebního spoření

Veronika Němcová

Wüstenrot: sleva max. 2000 Kč

Stavební spořitelna Wüstenrot při uzavření smlouvy o stavebním spoření nově dává slevu z poplatku ve výši 1 % z cílové částky, maximálně jde o 2000 Kč. Akce je pro klienty ve věku do 24 do 55 let, kteří uzavřou prostřednictvím poradce smlouvu o stavebním spoření do 30. dubna 2020.

Podmínkou je, že musíte smlouvu uzavřít v tarifu ProSpoření, smlouvu je pak nutné doručit do sídla stavební spořitelny nejpozději do 12. 5. 2020. Dále musíte vložit minimálně 1 % z sjednané cílové částky, a to nejpozději do 30. června 2020. Pokud do tohoto data minimální vklad na účet stavebního spoření nevložíte, bude vám doúčtován poplatek ve standardní výši, respektive ve výši poskytnuté slevy.

ČMSS: uzavření smlouvy bez poplatku pro cílovou částku 200 000 Kč

Akci ke stavebnímu spoření nabízí také Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) a platí od 1. dubna do 20. května a jde o slevu za založení stavebního spoření online. Věk klienta není omezen. Jde o tarif AktivPlus Spořicí. Spoření je zvýhodněné slevou na poplatku za uzavření smlouvy až do výše 2000 Kč. Uzavření je zdarma pro smlouvu s cílovou částkou 200 000 Kč.

Na slevu dosáhnete v případě, že smlouvu neukončíte dříve, než po šesti letech spoření. Nárok na zvýhodnění zůstává i v případě, když čerpáte úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr, a to i před uplynutím této šestileté lhůty. Smlouva může být sjednána online nebo s poradcem. Akce se vztahuje na prvotní i následné smlouvy.