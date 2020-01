 »   »  ALEF: Weby s internetovým bankovnictvím mají často zastaralý způsob šifrování

Lenka Kašparová

Portály nabízející přístup k internetovému bankovnictví často používají zastaralé šifrování, které se může stát terčem útoku hackerů. Vyplývá to z prosincového testování české společnosti ALEF, která prověřovala 1375 serverů na 143 doménách, z toho 32 webů bylo z ČR.

Jen asi pětina z testovaných finančních webů v Česku a ve světě využívá nejmodernější šifrovací protokoly TLS pro přístup uživatelů do internetového bankovnictví na úrovni stávající bezpečnostní praxe, tedy ve verzích TLS 1.2 a 1.3. Stále ještě existují portály, které používají pro zabezpečení komunikace i šifry, jejichž použití je už skoro 5 let v rozporu s mezinárodně uznávanými standardy, nebo kryptografické mechanismy, u kterých jsou přes 20 let známy bezpečnostní nedostatky.

Podpora slabých šifrovacích sad a protokolů neznamená, že by byly při připojení klientů k serveru tyto kryptografické mechanismy nutně použity, ale že v některých případech k jejich použití dojít může, podotkl Jan Kopřiva, který ve společnosti ALEF vede tým pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Z testování společnosti ALEF vyplývá, že v Česku jen 7 z pověřovaných serverů čili necelých 22 % podporovalo protokol TLS, a to jen ve verzi 1.2, případně 1.3, a tedy bylo nakonfigurováno v souladu se současnou bezpečnostní praxí. To je o 1,5 % pod globálním průměrem.