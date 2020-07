Východní Čechy a Lipno propojí nová autobusová linka společnost Enjoy Europe. Jízdenky koupíte i na FlixBusu

Česko-tchajwanská dopravní společnost Enjoy Europe zahájí od 1. srpna 2020 provoz své první autobusové linky v Česku. Přímá linka propojí Pardubice a Hradec Králové s Lipnem nad Vltavou a jezdit bude od pátku do neděle, a to i ve státní svátky. Za jízdenku z Pardubic do Lipna zaplatíte v rozmezí od 380 až 450 korun za plné jízdné. Jízdenky si můžete koupit na stránkách provozovatele přepravy Enjoy Europe, ale také přes FlixBus.

S cestovní agenturou Enjoy Europe spolupracujeme v oblasti prodeje jízdenek již od roku 2019. Skrze zavedení nové vnitrostátní linky můžeme spolupráci rozšířit. Věříme, že díky rozšířené nabídce oslovíme nové zákazníky ve východních Čechách a stávajícím zákazníkům tak přineseme nové možnosti cestování po Česku, uvádí Zdeněk Tesárek, vedoucí manažer společnosti FlixBus.

Linka vyjíždí z Pardubického autobusového nádraží v 5:44 a v Hradci Králové zastaví v 6:08. V Praze zastaví na Černém Mostě v 7:24 a na zastávce Roztyly v 7:58, dále pojede přes střední Čechy, České Budějovice a Český Krumlov. U vodní nádrže Lipno staví v Černé v Pošumaví, ve Frymburku a na konečnou do Lipna nad Vltavou přijede v 11:20 hodin. V opačném směru bude odjíždět v 12:30 v pátek a v 15:10 o víkendech.

Další autobusová linka společnosti Enjoy Europe, která spojí Hradec Králové, Pardubice, Humpolec, Tábor a České Budějovice by měla zahájit provoz 1. září 2020.