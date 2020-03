 »   »  Vláda slíbila živnostníkům 15 tisíc měsíčně

Lenka Kašparová

Vláda rozhodla o přímé finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Živnostníci budou dostávat po dobu trvání mimořádných opatření každý měsíc 15 tisíc korun, pokud prokážou, že je zasáhla omezení vlády související s vyhlášením nouzového stavu a karanténou. Do této chvíle vláda OSVČ nabízela pomoc pouze nepřímou, ve formě odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění a také možností vzít si bezúročnou půjčku.

Zatím však není jasné, jaká budou kritéria pro rozdělování finanční pomoci. Měli by na ní dosáhnout nejen lidé, kteří podnikají na základě živnostenského zákona, ale také další živnostníci, například ti, co se řídí pravidly autorského zákona. Podmínku je, aby OSVČ měli příjmy pouze z podnikání, což se týká zhruba 400 až 500 tisíců živnostníků. Podle Ministerstva financí vyjde přímá podpora OSVČ stát měsíčně na 7 miliard korun. Peníze bude vyplácet Finanční správa, poté, co novelu schválí Parlament. Mělo by k tomu dojít na mimořádné schůzi 7. dubna 2020.