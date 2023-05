V Nové zelené úsporám budete moct od podzimu vyměnit také starý plynový kotel nebo WAVky

Autor: Depositphotos

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) chystá od září 2023 další novinku. Pokud vlastníte starý plynový kotel nebo jiné topidlo starší 20 let (například WAVky), budete moct požádat o jeho výměnu za tepelné čerpadlo. Ministerstvo životního prostředí se tak chystá rozšířit dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů a k pevným palivům či elektřině přibude také plyn.





V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů – k pevným palivům či elektřině přibyde plyn.





Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu, říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Důvodem k požadavku na zateplení je obava, že by tepelná čerpadla v nezateplených budovách nemusela stačit k dostatečnému tepelnému komfortu, což by pro obyvatele domu by to znamenalo další náklady na přitápění elektřinou.

Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem, dodává Petr Valdman.

Majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba tzv. WAVky, kteří dostanou příspěvek na nové tepelné čerpadlo, si mohou vybrat z různých typů čerpadel tak, aby zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Novinkou bude o 40 tisíc Kč vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Z programu NZÚ také budete moct načerpat peníze pro individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu, zatímco dosavadní tepelná čerpadla se zemními vrty již dále podporována nebudou.